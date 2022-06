Neue Streetworkerin in Penzberg - gut gerüstet für ein „spannendes Arbeitsfeld“

„Ein spannendes Arbeitsfeld“ - in Penzberg gibt es weiterhin eine Streetworkerin. © Wolfgang Schörner

Penzberg hat seit kurzem eine neue Streetworkerin. Mara Kochendorf kommt vom Ammersee und studiert aktuell noch in Benediktbeuern. Die 24-Jährige folgt auf Bettina Alsters, die in Penzberg viele Jahre lang als Streetworkerin unterwegs war.

Penzberg – Aufgewachsen sei sie in Herrsching am Ammersee, erzählt Mara Kochendorf und korrigiert sich gleich: „Bis zu meinem dritten Lebensjahr haben wir allerdings in Peiting gelebt.“ Folglich hat die 24-Jährige, die seit kurzem als neue Streetworkerin in Penzberg tätig ist, bereits eine Verbindung zum Landkreis. Nach dem Realschulabschluss absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Industriekauffrau. „Aber eigentlich wollte ich mehr mit Menschen zu tun haben“, erklärt Kochendorf.

Also holte die junge Frau ihr Abitur nach und begann 2019 ein Studium der Sozialen Arbeit in Benediktbeuern. Warum hat sie sich dazu gerade das Klosterdorf ausgesucht? „Weil ich das ländliche Leben liebe, die Natur ringsum – und weil ich es sehr schätze, mein Studentenleben in einem überschaubaren Umfeld führen zu können“, berichtet Mara Kochendorf, die mit ihrer offenen, zugewandten Art eine sehr gewinnende und sympathische Ausstrahlung hat.

Mara Kochendorf ist die neue Streetworkerin in Penzberg. © Sabine Näher

Begleitend zum Studium als sogenannte Werkstudentin zu arbeiten ist für Kochendorf nichts Neues: „Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren schon ein Praktikum bei der ‚Brücke Oberland’ gemacht. Denn ich muss nebenbei Geld verdienen – und nachdem ich schon viel in der Gastronomie gejobbt hatte, wollte ich doch lieber etwas machen, was mit pädagogischer Arbeit zu tun hat.“

„Im Fokus steht die aufsuchende Arbeit“

Die „Brücke Oberland“, ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe, hat sie dann auch auf die freie Stelle in Penzberg hingewiesen. Und diese Aufgabe hat Kochendorf sofort zugesagt: „Im Fokus steht die aufsuchende Arbeit“, erklärt sie. „Das heißt, als Streetworkerin gehe ich auf die Jugendlichen an den Orten zu, an denen sie sich aufhalten.“ In Penzberg seien das insbesondere die Berghalde, der Stadtplatz oder der Huber Weiher, führt sie aus.

Dass sie sich schnell so gut auskannte, obwohl ihr erster offizieller Einsatz erst beim Band-Contest im Jugendzentrum für das „Hammersound-Festival“ stattfand, liegt daran, dass sie mit ihrer Vorgängerin Bettina Alsters mehrfach in der Stadt unterwegs war.

Wie haben die Jugendlichen die Zeit in der Pandemie verkraftet?

Ihr Auftrag sei es nun insbesondere, auf die „Nach-Corona-Situation“ einzugehen: „Wie haben die Jugendlichen die Zeit in der Pandemie verkraftet, was sind die Nachwehen der Lockdowns, wo ist neuer Bedarf entstanden.“ Als mobile Jugendsozialarbeit werde das bezeichnet. „Meine Aufgabe ist sowohl mit Einzelnen, als auch mit Gruppen zu agieren“, erzählt Kochendorf.

Durch ihr Studium wie auch das Praktikum, in dem sie ebenfalls schon mit Jugendlichen zu tun hatte, fühlt sich die junge Frau für die neue Aufgabe gut gerüstet. „Was da genau auf mich zukommt, wird sich zeigen“, sagt sie. Konkrete Erwartungen bringe sie keine mit: „Ich will mich den Jugendlichen und ihren Bedürfnissen anpassen.“

Neue Streetworkerin profitiert von Bettina Alsters‘ Erfahrungen

Ihre Vorgängerin wird ihr dabei weiterhin als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. „Sie ist eine ganz tolle Frau, von deren Erfahrung ich viel profitieren kann“, so Kochendorf.

Außerdem ist sie bereits in gutem Kontakt und Austausch mit den Pädagogen des Jugendzentrums, Heidi Kollmannsberger, Peter Gruber und Alex Michel. Allerdings ist sie als Streetworkerin bei der „Brücke“ angestellt, gehört also nicht zum Team des JuZe. Aber sie dürfe die Räume dort nutzen, wenn beispielsweise wegen schlechten Wetters keine Gespräche mit den Jugendlichen im Freien geführt werden könnten.

„Ich freue mich auf ein neues, spannendes Arbeitsfeld, in dem ich meine eigene Rolle noch finden darf“, erklärt Mara Kochendorf abschließend – und die Freude sieht man ihr an.

Text: Sabine Näher