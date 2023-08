Stadt und Landkreis uneins über Miethöhe: Alte Turnhallen sind weiterhin keine Asyl-Notunterkunft

Von: Wolfgang Schörner

Die alten Turnhallen der Bürgermeister-Prandl-Schule wurden zuletzt nur noch in Ausnahmefällen für Schulsport genutzt. Das Landratsamt will dort Asylbewerber unterbringen, was bisher aber nicht geschehen ist. © Wolfgang Schörner

Eigentlich sollten seit mehreren Wochen Asylbewerber in den alten Turnhallen bei der Bürgermeister-Prandl-Schule in Penzberg untergebracht sein. Im Mai hatte das Landratsamt angekündigt, die zwei städtischen Turnhallen als Notunterkunft nutzen zu wollen. Bisher ist das aber nicht geschehen. Der Grund: die Miethöhe.

Das Landratsamt teilte auf Nachfrage mit, dass die Nutzung der Turnhallen als Notunterkunft bislang an einer fehlenden Einigung über den Mietzins scheitert. Die beiden Hallen seien deshalb auch noch nicht entsprechend hergerichtet, also zum Beispiel mit Betten und Spinden. Dies wird laut Landratsamt erst geschehen, „wenn die Vertragsverhandlungen im beiderseitigen Einvernehmen abgeschlossen sind“. Über die Höhe der Forderung machte das Landratsamt keine Angaben. Dritter Bürgermeister Hardi Lenk (SPD), der derzeit Rathauschef Stefan Korpan (CSU) vertritt, bestätigte auf Nachfrage, dass noch keine Einigung erfolgt sei. Allerdings gehe es dabei nicht um Beträge, die „einen in den Ruin treiben“. Um welche Höhe es konkret geht, konnte er nicht sagen.

Landratsamt ist weiter an Turnhallen interessiert

Auf die Frage, ob die beiden Turnhallen noch als Notunterkunft gebraucht werden, verwies das Landratsamt darauf, dass alle 14 Tage eine „Buszuweisung“ mit jeweils 50 geflüchteten Personen im Landkreis eintreffe, zuletzt am vergangenen Donnerstag. Man sei weiter an einer Anmietung interessiert, weil die Prognosen darauf hindeuteten, dass weiter „mit steigenden Zuwanderungszahlen zu rechnen ist und die geopolitischen Lagen nicht auf eine Entspannung hindeuten“.

Im Mai hatte Landratsamt angekündigt, die Hallen nutzen zu wollen

Im vergangenen Mai hatte Bernhard Pössinger von der Asyl-Kontaktstelle des Landratsamtes im Penzberger Bauausschuss mitgeteilt, dass das Landratsamt die beiden Turnhallen als Notunterkunft nutzen will, um Flüchtlinge dort kurzzeitig unterzubringen, bevor sie in feste Unterkünfte umziehen. Es hieß, dass in solchen Notunterkünften nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig und jeweils nicht länger als 14 Tage leben sollen. Bürgermeister Stefan Korpan erklärte damals, dass „dies alles andere als optimal“ sei, der Landkreis aber auch die Option einer Zwangszuweisung gehabt hätte, zum Beispiel in die Landkreis-Sporthalle an der Birkenstraße.