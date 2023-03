„Spannende Idee“: 500 Schüler auf Betriebe-Tour - „Bei uns gab‘s früher nur das Arbeitsamt“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Faszination Auto: Mechatroniker Bastian Burger vom Autohaus Hornung zeigt den Schülern ein Analysegerät zur Fehlersuche, rechts Bürgermeister Stefan Korpan. © Wolfgang Schörner

Rund 500 Schüler waren am Dienstag in Penzberg auf Tour, um verschiedene Unternehmen zu besuchen und sich vor Ort über Ausbildungsstellen und Berufe zu informieren. Am ersten Penzberger „Tag der offenen Betriebe“ nahmen 39 Unternehmen, Geschäfte und Banken teil. Manche Schüler ließen sich überraschen, andere hatten schon feste Vorstellungen.

Penzberg – Voller Schüler war der Penzberger Stadtplatz am Dienstagmorgen. Circa 500 Jugendliche aus Mittelschule, Realschule und Gymnasium starteten dort gegen 8.30 Uhr mit Bussen zu verschiedenen Unternehmen, um sich über Ausbildung und Berufe zu informieren. Jeder hatte seine spezielle Tour mit jeweils drei Betrieben ausgewählt. Insgesamt waren es 15 Touren für 31 Schülergruppen. 39 Penzberger Unternehmen öffneten dafür ihre Türen.

„Tag der offenen Betriebe“ war für Penzberg eine Premiere

Für Penzberg war es der erste „Tag der offenen Betriebe“, veranstaltet von der Stadt in Kooperation mit dem Unternehmen „Neuorientierung null-acht 12“. Beide hatten bereits die große Ausbildungs- und Jobmesse im vergangenen Oktober mit damals 90 Ausstellern organisiert. Der Vorteil dieses Formats sei nun, dass die Jugendlichen direkt in die Unternehmen gehen können und dort die Abteilungen und potenzielle Kollegen kennenlernen, sagte Katharina Panholzer von „Neuorientierung null-acht 12“.

„Früher gab es nur das Arbeitsamt“

Ähnlich sah es Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), der selbst eine der Schülertouren leitete. „Bei uns gab es früher nur das Arbeitsamt“, sagte er. Dort habe man ein Formular ausgefüllt und dann einen Vorschlag erhalten. Besser ist da der „Tag der offenen Betriebe“. Die Jugendlichen würden hier einen Eindruck von den Betrieben erhalten und könnten Kontakte knüpfen, womit bereits eine erste Hürde genommen sei.

Noch ist die riesige Werkhalle fast leer, durch die die Schülergruppe geht. Das Unternehmen „Winning blw“ zieht heuer von München aufs ehemalige HAP-Gelände. © Wolfgang Schörner

Korpans Tour führte am Dienstag erst zum Autohaus Hornung, das bei vielen Schülern durch die schwarz glänzenden Mercedes-Limousinen großes Interesse weckte, dann zum Automobilzulieferer „Winning blw“, der gerade von München nach Penzberg umzieht und ab 2024 hier auch ausbilden will, und schließlich zum Hagebaumarkt. Auch viele andere Betriebe öffneten ihre Türen: von Roche über Messtec, Holger Feys Ingenieurbüro über Hardi Lenks Zimmerei bis zu Banken und Rathaus.

Bei Jugendlichen kommt die Betriebe-Tour gut an

Den meisten Jugendlichen gefielen die Touren. „Ich finde es gut, zu sehen, wie die Leute in den Berufen arbeiten“, sagte Realschüler Simon (16). Er selbst wolle einfach schauen, was interessant ist. „Eine spannende Idee“, sagte Gymnasiast Konstantin (15) über den Betriebe-Tag. Die Tour mit Hornung und Winning habe er sich ausgesucht, weil er sich für Autos interessiere. Als hilfreich empfand den Betriebe-Tag auch Gymnasiast Matti (15). Man bekomme so eine Vorstellung von den Berufen. Was sich bei den Touren der Acht- bis Zehntklässler zeigte: Viele wissen noch nicht, was sie nach der Schule machen wollen. Ganz anders Michalis (15): Der Mittelschüler erzählte, er wolle Mechatroniker werden und sich dann bei der Bundeswehr verpflichten. Die Tour hatte er sich deshalb ganz gezielt ausgesucht.

Mitmachaktionen gab es am Nachmittag in der Mittelschule. Hier stellt die Parfümerie Wiedemann den Beruf der Kosmetikerin vor. © Wolfgang Schörner

Der Betriebe-Tag sei eine „tolle Sache, um uns zu präsentieren“, sagte Personalleiter David Czech von „Winning blw“. Ab 2024, nach dem vollzogenen Umzug aus München, wird das Unternehmen in Penzberg ausbilden, zum Beispiel Mechatroniker, Werkzeugbauer und kaufmännische Berufe. Aber auch unabhängig davon sieht Czech den Betriebe-Tag als gute Gelegenheit, für die Ausbildung an sich zu werben. „Wir brauchen in Deutschland Facharbeiter.“

Zehn Mitmachaktionen in Handwerksberufen

Johannes Buchczyk, technischer Leiter beim Autohaus Hornung in Penzberg, hatte bereits bei der Ausbildungsmesse im Oktober gute Erfahrungen gemacht. Es hätten sich danach mehr Bewerber gemeldet, als man Ausbildungsplätze habe, erzählte er. Am Betriebe-Tag beteilige man sich, um für die Jugend präsent zu bleiben – und um auch im nächsten Jahr genug Auszubildende zu finden.

Am Nachmittag folgten noch zehn Mitmachaktionen in Handwerksberufen. Mit der Firma Neuchl Haustechnik ging es zum Beispiel in den Heizungskeller der Mittelschule. Mit der Garten- und Landschaftsbaufirma von Gernot Mrotzek bauten Schüler am Pausenhof eine Mauer, und in der Turnhalle bei Sport Conrad konnten sie ihre Fitness beweisen. Ab 16 Uhr war der Betriebe-Tag für alle offen. Auch Erwachsene auf Job-Suche konnten dann die Unternehmen besuchen.