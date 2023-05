Telekom-Anschlüsse funktionierten nicht — 90-Jähriger stürzt und kann niemanden anrufen

Von: Wolfgang Schörner

Ein 90-Jähriger stürzte in seiner Wohnung, konnte aber telefonisch keine Hilfe rufen, da das Festnetz seit Wochen tot war. © IMAGO / Christian Ohde

In Penzberg-Reindl funktionierten offenbar wochenlang mehrere Telefon-Anschlüsse nicht. Für einen 90-Jährigen wäre das fast böse ausgegangen: Er stürzte und konnte telefonisch keine Hilfe rufen.

Penzberg – Im Penzberger Ortsteils Reindl hatten offenbar einige Bewohner mehrere Wochen lang keinen Festnetz- und Internetanschluss. Angeblich soll es sich um einen größeren Kabelschaden gehandelt haben, wie eine Kundin von der Telekom erfahren hat. Auf Nachfrage der Heimatzeitung äußerte sich das Unternehmen Anfang der Woche weder zum Grund des Ausfalls noch zum Ausmaß des Schadens und der Zahl der Betroffenen. Nur so viel: Ein Messtechniker befinde sich am Kabel, die Störungsstelle werde eingemessen.

Festnetz tot: Telekom vertröstet immer wieder Betroffene

Dass so ein Ausfall dramatische Folgen haben kann, berichtete am Donnerstag, 25. Mai, die Tochter eines 90-Jährigen, der allein am Zibetholzweg in Reindl wohnt. Er sei am Dienstag, 23. Mai, in seiner Wohnung gestürzt, habe wegen der toten Leitung aber niemand anrufen können. Durch ein Fenster habe er glücklicherweise eine Nachbarin auf sich aufmerksam machen können, die Hilfe holte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Seit Mitte April gehe das Telefon nicht, so die Tochter. Immer wieder werde sie von der Telekom vertröstet.

Bei der Heimatzeitung meldete sich diese Woche noch eine weitere Frau. Sie wohnt mit ihrer Familie in Reindl. Anfang Mai fielen bei ihr Telefon und Internet aus. Ihre Tochter sollte an einem Online-Seminar fürs Studium teilnehmen – was nicht möglich war. Der Sohn musste eine Arbeit für das Abitur schreiben – ohne Internet eine schwierige Sache. Im Oktober sei der Telekom-Anschluss schon einmal ausgefallen, damals zwei Monate lang. Man werde immer wieder vertröstet, erzählt sie.

Festnetz tot: 90-Jähriger ist trotz Sturz wohlauf

Am Donnerstagabend gab es dann aber doch eine gute Nachricht. Die Frau teilte mit, dass laut einer Nachbarin jemand am Verteilerkasten war: Telefon und Internet funktionieren wieder. Und am Freitag meldete sich auch die Tochter des 90-Jährigen: Bei ihrem Vater – er ist nach dem Krankenhaus-Aufenthalt wieder daheim – geht das Telefon wieder.

Übrigens: Am Freitagmittag äußerte sich die Telekom dann doch noch einmal, als sie die Erfolgsmeldung verkünden konnte. Das Kabel habe an zwei Stellen erneuert und neu verbunden werden müssen. Das habe leider Zeit gebraucht.

