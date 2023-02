Festnetz seit Monaten tot: Telekom kommt nicht zu Potte — „Bedauern Unannehmlichkeiten sehr“

Von: Wolfgang Schörner

Eine Frau aus Penzberg wartet seit Monaten darauf, dass ihr Festnetz repariert wird. © IMAGO / Christian Ohde

Seit August funktioniert der Telefon-Anschluss von Daniela Vlasic nicht mehr. Die Telekom spricht von aufwendiger Fehlersuche.

Penzberg – Seit etwa einem halben Jahr funktioniert bei Daniela Vlasic das Festnetz-Telefon nicht mehr. Seit August ist die Leitung tot. Dabei sei der Festnetzanschluss für sie sehr wichtig – so hat sie es der Telekom gegenüber erklärt. Dort wurde die Penzbergerin, die an der Wankstraße wohnt, jedoch ein ums andere Mal vertröstet, „nur um mich loszuwerden“, so ihr Verdacht. Sie hat über die Gespräche Buch geführt. Demnach teilte die Telekom ihr allein seit Ende Oktober sieben Mal mit, dass der Schaden in ein bis zwei Wochen behoben sei. Die Leitung blieb aber tot.

Telekom kommt nicht zu Potte: Nicht der einzige Fall in Penzberg

Die Penzbergerin hat sich nun mit dem Problem an die Heimatzeitung gewandt. Auf Anfrage machte die Telekom zwar keine Aussage, wann die Störung beendet ist. Aber es hieß, die Fehlerstelle sei gefunden, ein Antrag für die Tiefbauarbeit gestellt. Hilft also nur der Druck der Öffentlichkeit? Im November hatte eine andere Penzbergerin berichtet, dass bei ihren über 80-jährigen Schwiegereltern seit zweieinhalb Monaten das Festnetz nicht funktioniert. Auch ihr wurden Reparaturtermine genannt, ohne dass etwas passierte. Es hieß, es sei ein komplexer Fehler. Nach Anfrage der Heimatzeitung funktionierte der Anschluss drei Tage später wieder. Ein ähnliches Erlebnis hatte man 2022 im AWO-Seniorenzentrum mit Vodafone, als über Wochen der TV-Kabelanschluss nicht funktionierte und es auf Zeitungsanfrage plötzlich schnell ging.

Telekom reagiert: Fall hat „mehr Zeit als üblich in Anspruch genommen“

Im Fall von Daniela Vlasic teilte die Telekom auf Anfrage mit, die Fehlerstelle sei gefunden. Die Ursache für die Störung sei „eindringendes Wasser in ein Verzweigerkabel“, zwei Kundenanschlüsse seien betroffen. Der Fehler habe erst aufwendig lokalisiert werden müssen. „Denn wir können nicht auf Verdacht die Straße einfach aufreißen, um die genaue Schadensstelle zu finden“. Bei Kabeln, die unter der Erde liegen, seien Fehler oder Beschädigungen grundsätzlich schwieriger und nur mit erheblichem Aufwand zu finden. Oftmals, heißt es weiter, sei das Kabel an mehreren Stellen defekt. Dies müsse bei der Messung sorgfältig geprüft werden, „um die einzelnen Fehler zielgerichtet zu finden und um auch Folgefehler auszuschließen“. Im vorliegenden Fall, räumt die Telekom aber ein, habe es „mehr Zeit als üblich in Anspruch genommen“. Die „Unannehmlichkeiten für unsere Kundin bedauern wir sehr“.

Um das beschädigte Kabel auszutauschen sind laut Unternehmen Tiefbauarbeiten erforderlich. Bei der Stadtverwaltung liegt mittlerweile ein Antrag für die nötige verkehrsrechtliche Anordnung vor. Momentan könne aber noch keine konkrete Aussage zum Störungsende getroffen werden, so die Telekom.

Einen prompten Rückruf von der Telekom haben auch Daniela Vlasic und ihre Mutter erhalten. Ihnen sei allerdings auch gesagt worden, die Störungsmeldung sei wegen Personalmangels erst ab Dezember bearbeitet worden. Warum habe man dies nicht damals schon gesagt, rätselt die Penzbergerin. Damit könne man besser leben, als alle 14 Tage vertröstet und angelogen zu werden.

