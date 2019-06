Marco Ontiveros in Nöten - Talent des TC Penzberg wird von Biene gestochen

Bei den oberbayerischen Tennis-Meisterschaften wurden zwei Nachwuchsspieler des TC Penzberg ihrer Favoritenrolle gerecht. Einer von ihnen hatte mit Problemen der besonderen Art zu kämpfen.

Penzberg –Die neuen Titelträger sind auch die alten: Bei der oberbayerischen Tennis-Meisterschaft verteidigten Samuel Gampenrieder (Altersklasse U 9) und Marco Ontiveros (U 10) vom TC Penzberg jeweils ihren Titel.

Tennis: Samuel Gampenrieder vom TC Penzberg konstant über das gesamte Turnier

Gampenrieder zeigte über das gesamte Turnier „eine konstante und sehr gute Leistung“, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. In der Vorrunde besiegte der an Nummer 1 gesetzte Penzberger seine Gegner mit 6:0 jeweils sehr deutlich. Ab dem Viertelfinale traf Gampenrieder dann auf sehr starke Gegner, „die auch bayernweit zu den besten Spielern des Jahrgangs 2010 gehören“, so der Verein in der Mitteilung. Zunächst besiegte der Penzberger im Viertelfinale Filip Lazarevic (GW Luitpoldpark München) mit 5:4, 4:1. Danach musste er im Halbfinale alles geben, um Valentin Henss (SV Pang) mit 4:1, 5:3 zu schlagen. Im Endspiel wartete die Nummer 2 der Setzliste, Max Gamboeck vom TC Sport Scheck. Die beiden Finalisten zeigten „beeindruckendes Tennis“, wie die Penzberger schreiben. Gampenrieder gewann letztendlich deutlich (4:1, 4:0).

Tennis: Marco Ontiveros vom TC Penzberg durch Bienenstich gehandicapt

Der bei der U 10 favorisierte Marco Ontiveros, der zuletzt mit Siegen in zwei Altersklassen bei einem internationalen Turnier in Brüssel für Aufsehen sorgte (wir berichteten),war „von Anfang an konzentriert“, so der TC. Er blieb in der Gruppenphase und im Viertelfinale ohne Spielverlust. Dann wurde der Penzberger allerdings von einer Biene in die linke Hand gestochen. Somit spielte Ontiveros ab dem Halbfinale unter erschwerten Bedingungen, da er die Rückhand nicht mehr wie gewohnt beidhändig spielen konnte. Die Taktik bestand fortan darin, mit druckvollen Vorhandschlägen und schneller Beinarbeit die Rückhandseite zu umlaufen. Im Notfall spielte Ontiveros auch einmal einen einhändigen Slice. Der Plan ging auf, sodass er im Halbfinale (4:1, 4:1) und im Finale (4:1, 4:2). deutlich siegte.

