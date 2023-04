Tollhub 2023 bietet Neuerungen - Drei Bands beim „KleinLaut“-Abend

Festival am 19. und 20. Mai

Das Programm fürs Tollhub-Festival 2023 auf Gut Hub nimmt immer mehr Gestalt an. Nachdem die Initiative „Aktion Kleinkunst Penzberg“ bereits Ende 2022 mit den Planungen für das Kleinkunst-Festival begonnen hatte, hat das Orga-Team des Vereins inzwischen weitere Programmpunkte und -details festgezurrt.

Penzberg - Wie bereits berichtet, wird das Festival heuer nicht an drei, sondern nur an zwei Tagen stattfinden; nämlich am Freitag und Samstag, 19. und 20. Mai. Nach 25 Jahren soll es unter dem Motto „KleinLaut“ am Freitagabend erstmals ein Mini-Festival mit Bands aus der Umgebung geben. Drei Bands wurden ausgewählt: die Bichler Punk-Band „IQ Zero“, die Penzberger Hiphop-Gruppe „Gletscher Guys“ und die Hiphoper „ Los Brudalos“ aus Lenggries. Das „KleinLaut“-Festival beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Eintrittskarten für zehn Euro gibt es an der Abendkasse.

Wie die Organisatoren mitteilten, hätten sich für den Alternativmarkt am Samstag (Beginn 10 Uhr) bereits 13 Vereine, Organisationen oder Geschäftsleute angemeldet. Anmeldungen dafür würden aber nach wie vor entgegengenommen.

+ Wird beim Tollhub auftreten: Das Figurentheater Ingolstadt mit seinem Stück „Pippi Langstrumpf“. © privat

Außerdem tritt an diesem Tag das Figurentheater Ingolstadt mit dem Stück „Pippi Langstrumpf“ auf; und zwar um 13 sowie um 15 Uhr im Stall von Gut Hub. Karten können ab jetzt im Vorverkauf im Geschäft „Wohnkultur Baumgartner“ an der Karlstraße erworben werden. Außerdem sind auf dem Gelände verschiedene Spiele und Mitmachaktionen geplant; etwa Handstelzen, „Erdball XL“, „Hau die Erbse“ und „Himmel und Hölle“. Auch die Kindergärten werden auftreten.

Schnitzeljagd ist neu beim Tollhub-Festival

Neu in diesem Jahr ist eine Schnitzeljagd ab 16 Uhr für Klein und Groß rund um den Huberer Weiher. Dabei sollen verschiedene Stationen durch Hinweise oder GPS-Koordinaten gefunden werden. Bei der rund einstündigen Schnitzeljagd soll „ein respektvoller Umgang mit der Natur und dem wertvollen Element Wasser“ auf spielerische Art vermittelt werden, so die „Aktion Kleinkunst“.

Am Samstagabend ab 20 Uhr wird beim traditionellen Kabarett-Abend dann „Der blonde Engel“, der humoristische Liedermacher aus Österreich, das Publikum unterhalten. Auch dafür gibt es noch Karten.

Weitere Informationen: Wer sich noch für den Alternativmarkt anmelden will, kann das bei Sandra Baumgartner von „Wohnkultur Baumgartner“ tun; Telefon: 08856/82091. Informationen zum Kabarett-Abend findet man auf der Homepage der „Aktion Kleinkunst“ unter www.kleinkunst-penzberg.de.

