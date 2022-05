Tollhub-Festival nach langer Zwangspause - am Wochenende wird wieder gefeiert

Etwa 40 Helfer kümmern sich um die Organisation des Tollhub Festivals, das von „Kleinkunst-Penzberg“ und Stadt Penzberg von kommenden Freitag bis Sonntag veranstaltet wird. Foto: steibli © Anneliese Steibli

Spiel und Spaß für Familien und Hilfe für ukrainische Kinder stehen im Fokus des diesjährigen Tollhub-Festivals auf Gut Hub in Penzberg. Start ist am kommenden Freitag, 27. Mai, mit Kabarett in der Tenne.

Penzberg – Zwei Jahre lang wurden Ideen diskutiert, Abläufe besprochen und Programmpunkte festgelegt – meist bei Online-Treffen. Noch vor kurzem haben sich die Mitglieder des Organisationsteams Evi Mummert, Andi Mummert, Sandra Baumgartner und Michael Zöller mit den Helfern vor Ort getroffen, um die Organisation des dreitägigen Festes zu diskutieren und die Verantwortlichkeiten festzulegen. Den Anfang macht der Kabarettist Andreas Rebers, der am Freitag sein Programm „Ich helfe gern“ zeigt. Noch gibt es dafür Karten im Vorverkauf („Wohnkultur Baumgartner“, Tel 08856/82091, 25 Euro).

Alternativmarkt am Samstag mit vielen Spielstationen, Musik und Ständen

Mit vielen Spielstationen für Jung und Alt und einem Alternativmarkt ist der Samstag, 28. Mai, noch mehr als sonst für Familien ausgelegt. Hobbykünstler, Schulen und Vereine haben sich für den Markt angemeldet. An einem Stand werden Kinder Spendenboxen basteln und bei den Besuchern um Geld für ukrainische Kinder bitten. „Vier gewinnt“ in extra großer Ausführung, Rollrutschen, Stelzenlauf und vieles mehr werden auf der Wiese aufgebaut und von Helfern betreut. Wer will, kann sich am Rangeln der Penzberger Ringer (16 Uhr) beteiligen. Tanzaufführungen der Jugendgarden Iffeldorf und Penzberg, das Puppentheater „Pettersson und Findus“ (15 Uhr, Tageskasse) und eine Geschichtenerzählerin (14 Uhr) werden den Nachwuchs unterhalten.

Beathotel spielt am Samstag, Williams Wetsox am Sonntag

Live-Musik lockt in den Biergarten und in die Kaffee-Kuchen-Ecke. In diesem Bereich wird stark auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Kaffeebecher sind aus essbarem Material hergestellt – „schmecken wie ein Keks“, so Evi Mummert. Die Teller sind aus Palmblättern und daher kompostierbar. „Auf das Geschirrmobil wird bewusst verzichtet,“ ergänzt Andi Mummert. Ab 18 Uhr kommt Partystimmung auf mit „Beathotel“, bekannt für Rock’n’Roll und Beatles-Songs.

Für den Weißwurst-Frühschoppen am Sonntag, 29. Mai, ab 10.30 Uhr konnte die Band „Williams Wetsox“ verpflichtet werden. Das Festival findet bei jedem Wetter statt.

Veranstalter bitten: Mit dem Fahrrad kommen

Da gerade am Samstag viele hunderte Besucher erwartet werden, würden sich die Veranstalter freuen, wenn viele mit dem Rad kommen oder den Besuch mit einer Wanderung verbinden. Diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, werden gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Die Nachfolgerfirma von HAP, das Unternehmen Winning, stellt ihre Parkplätze am Samstag wieder zur Verfügung.

Text: Anneliese Steibli