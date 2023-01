Trauer um früheren Stadtrat und Wohnbau-Chef Markus Kleinen

Von: Wolfgang Schörner

Die Trauer und das Entsetzen über den Tod von Markus Kleinen ist groß im Landkreis. © IMAGO/Martin Wagner

Der frühere Penzberger Stadtrat, SPD-Chef und Geschäftsführer der Wohnbau Weilheim, Markus Kleinen, ist tot. Er starb vergangene Woche im Alter von 53 Jahren. Bis zum Schluss hatte er gegen den Krebs gekämpft, die Hoffnung nie aufgegeben.

Penzberg – Markus Kleinen, verheiratet und Vater eines Sohns, saß von 2014 bis 2020 für die SPD im Penzberger Stadtrat, eine Zeit, in der in dem Gremium mit harten Bandagen gekämpft wurde. Kleinen gehörte nicht zu jenen, die polterten. Er blieb sachlich und freundlich, war nicht nachtragend, hörte sich Argumente an und äußerte sich überlegt. Wobei er auch sein Fachwissen als Architekt einbringen konnte. Er hätte damals gern weitergemacht, wie er 2020 im Interview sagte. Bei der Kommunalwahl erhielt er aber zu wenig Stimmen.

Von 2014 bis Dezember 2017 engagierte sich Kleinen ebenso im Kreistag. Ihn musste er damals verlassen, weil er Anfang 2018 Geschäftsführer der Wohnbau Weilheim wurde. Es war so etwas wie ein Traumjob für ihn, bei dem er das einbringen konnte, was ihm wichtig war - das Bemühen um bezahlbaren Wohnraum und um Nachhaltigkeit. In dieser Zeit als Geschäftsführer (er blieb es noch bis März 2022) erhielt er die Krebsdiagnose.

Markus Kleinen starb nach langer Krankheit. © Foto: wos

Geboren wurde Markus Kleinen in Brühl bei Köln. Als er noch ein Kind war, zog seine Familie nach Geretsried um, wo er aufwuchs und aufs Gymnasium ging. Er studierte Architektur an der Fachhochschule München und an der Bauhaus-Universität in Weimar. Vor rund 20 Jahren zog er mit seiner Frau nach Penzberg.

Engagiert war er dort von Anfang an. Als sein Sohn in die „Spatzennest“-Tagesstätte ging, war er im Elternbeirat und im Vorstand aktiv, später unterstützte er die Montessorischule bei deren Neubau. Wichtig war ihm immer auch die Ökologie und die Energiewende – dies schon zu Zeiten, als es noch nicht politischer Konsens war. Bereits 2001 beteiligte er sich an einem Bürgersolarkraftwerk in Unterhaching.

Engagiert gegen Atomkraft, für Nachhaltigkeit und Sozialpolitik

Mit Grünen und Kirchen schmiedete er 2010 den „Penzberger Appell“ gegen die Atomkraft. Vorn dabei war er bei den Elektroautos: Mit dem E-Auto pendelte er nach München, wo er Partner in einem Architekturbüro war, und fuhr damit in den Gardasee-Urlaub, als das noch mangels E-Tankstellen einem Abenteuer glich. Abenteuerlustig war er schon in jungen Jahren: Nach dem Abitur reiste er mit Freunden quer durch Russland.

Im Stadtrat setzte sich Markus Kleinen ebenso für die Sozialpolitik, insbesondere für den sozialen Wohnungsbau, und für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen ein. Als Stadtwerke-Verwaltungsrat war er am Aufbau des Kommunalunternehmens und an der Planung des Familienbads beteiligt.

Von 2011 bis 2017 war Kleinen auch SPD-Chef in Penzberg. Jüngst beim SPD-Neujahrsempfang, Tage vor seinem Tod, war schon die Traurigkeit der Anwesenden greifbar. Er habe die SPD in Penzberg stark geprägt, heißt es dort. „Er hinterlässt eine große Lücke, wir werden ihn als Parteikollegen und als Freund sehr vermissen.“