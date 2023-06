Mit dem Turnen fing alles an

Von: Franziska Seliger

Die erste Damenriege des TSV Penzberg wurde 1912 gegründet – was zu dieser Zeit fast schon „revolutionär“ war, wie die Vereinschronik schreibt. Franz Reiter (li.) trainierte die Turnerinnen. © Repro: Seliger

Sein 125-jähriges Jubiläum feiert heuer der TSV Penzberg. 1898 gegründet, ist der Sportverein heute einer der größten Vereine der Stadt mit einem vielfältigen Angebot für Jung und Alt. Vor dem großen Festakt am Sonntag, 18. Juni, wirft die Heimatzeitung einen Blick auf seine bewegte Geschichte.

Penzberg – Es ist das Jahr 1898: Frauen tragen noch eng geschnürte Korsetts, Herren Spitzbart, und viele Sportarten, die wir heute kennen, gibt es noch lange nicht. Penzberg selbst ist noch ein kleiner Bergarbeiterort mit etwas mehr als 4000 Einwohnern. Der Kohleabbau bestimmt das Leben. Doch die Turnerbewegung, ausgelöst durch „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn (1778 bis 1852), erreicht auch Penzberg und steht hinter der Gründung des TSV, wie der Verein in seiner Chronik aus dem Jahr 1998 schreibt.

1906 wird der Bau einer eigenen Turnhalle beschlossen

Am 18. Juni 1898 wird der „TSV 1898 Penzberg“ bei einer Gründungsversammlung aus der Taufe gehoben. 150 Mitglieder sind dabei. Erster Vorsitzender wird Karl Goldner. Die Gemeinde stellte den Turnern die „frisch renovierte ,Baderestauration‘ als Turnhalle sowie den Platz vor der Gaststätte als Übungsgelände zur Verfügung“, heißt es in der Chronik. Getreu nach Turnvater Jahn stand zunächst das Turnen im Mittelpunkt und bildete die erste Abteilung, wie Michaela Schott erzählt, die den TSV seit sechs Jahren als Vorsitzende führt. Erste sportliche Erfolge stellten sich ein und 1906 wurde der Bau einer eigenen Turnhalle beschlossen, deren Errichtung aus dem Erlös zahlreicher Veranstaltungen finanziert werden sollte. Vier Jahre später zog der Verein aus der „Baderestauration“ in den „Bayerischen Hof“ um. 1912 wurde eine eigene Damenriege gegründet. „Das war etwas besonderes, dass wir schon so früh eine Damenriege hatten“, betont Schott. Immerhin besaßen Frauen zu dieser Zeit noch kaum Rechte. Erster Vorsitzender der Damenriege war mit Josef Leibl allerdings ein Mann.

Nach dem ersten Weltkrieg wurde der Bau der eigenen Turnhalle intensiviert. Die Bergwerksgesellschaft kaufte dafür ein rund 4000 Quadratmeter großes Grundstück. Im Mai 1926 fand die Grundsteinlegung statt und im Dezember 1927 wurde hier der Turnbetrieb aufgenommen. Wo die „Barbara-Turnhalle“ gestanden hat, weiß Vorsitzende Schott allerdings nicht.

Im Mai 1926 wurde mit dem Bau der Barbara-Turnhalle begonnen. Wo sie stand, bleibt in der Chronik unklar. © Repro: Seliger

Während des zweiten Weltkriegs wurde hier weiter Sport getrieben. Doch 1945 wurde die Halle zunächst mit Soldaten belegt und dann zur Notkirche umfunktioniert. 1948 wurde die Halle zum Gerichtssaal des „Penzberger Prozesses“, in dem die Gräueltaten des 28. April 1945 verhandelt wurden, wie die Chronik zu berichten weiß. Erst 1964 konnte der Turnbetrieb in der Halle wieder aufgenommen werden.

Unruhige Nachkriegsjahre

Der TSV wurde nach dem Krieg dem Allgemeinen Sportverein angeschlossen und verlor so für einige Jahre seine Selbstständigkeit. Immer wieder wechselte in den Nachkriegsjahren die Vorstandschaft. Erst als Paul Hasler 1949 zum Vorsitzenden gewählt wurde, begann eine Periode der Beständigkeit.

1968 gründete Berta Senger die Leistungsriege der Turner, die in den 1970er Jahren viele sportliche Erfolge verzeichnen konnte. Die Penzbergerin Angela Mayer etwa wurde wegen ihrer kunstturnerischen Leistungen sogar in den Olympiakader für München 1972 aufgenommen. Zwei Jahre später wurde sie laut Chronik ins WM-Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft aufgenommen.

Jugend begeistert sich vermehrt für Leichtathletik

Doch das Turnen verliert nach dem Krieg immer mehr an Attraktivität. Die Jugend begeistert sich eher für die Leichtathletik. Und in den 1980er Jahren avancieren die Leichtathleten zum Aushängeschild des Vereins – und das trotz fehlenden Sportplatzes. Erst in den 1990er Jahren werden die Dreifachturnhalle an der Stadthalle und das Nonnenwaldstadion eingeweiht.

Zu diesem Zeitpunkt hat der TSV rund 1000 Mitglieder und zusätzliche Abteilungen; etwa eine Seniorenabteilung oder eine Herzsportgruppe. Um die Jahrtausendwende folgen weitere Abteilungen wie Badminton, Volleyball oder Tischtennis.

Heute gehören dem Verein laut Schott über 1500 Mitglieder an; vom Kleinkind bis zum Rentner, vom ambitionierten Wettkämpfer bis zum Hobbysportler sei alles vertreten. Acht Abteilungen mit mehr als 90 Übungsleitern bringen die Penzberger in Bewegung. Längst kann man beim TSV nicht nur Turnen, sondern auch Step-Aerobic betreiben, Baseball spielen seine Faszien fit machen und seit diesem Jahr auch Einrad fahren. „Und das Angebot wächst weiter“, so Schott. Pläne für neue Angebote gäbe es viele, doch leider zu wenige Zeiten für den TSV, in denen er die Turnhallen in der Stadt nutzen könnte. Vor allem der großen Nachfrage im Bereich des Kinderturnens könne man nicht gerecht werden. Nachwuchs habe der Verein also mehr als genug.