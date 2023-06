Sportler-Party auf der Berghalde - und alle waren eingeladen

Von: Franziska Seliger

Die Ehrenurkunde des BLSV überreichten Elke Baumgärtner (li.) und Franz Schlesinger an Michaela Schott (Mi.). © Seliger

Mit einem großen Festakt und anschließendem Outdoor-Funpark für die gesamte Bevölkerung feierte der TSV Penzberg am Sonntag sein 125-jähriges Jubiläum. Dabei gab es viel Historisches und viele lobende Worte, aber auch jede Menge Spaß für die Besucher.

Penzberg – Alt und trotzdem immer am Puls der Zeit. So könnte man den TSV Penzberg beschreiben. „In 125 Jahren hat sich der Verein im Kern nicht verändert“, sagte der Penzberger Bürgermeister Stefan Korpan am Sonntagvormittag vor Vertretern der Stadt, des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) sowie vor Gästen anderer Vereine, die zum offiziellen Festakt anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des TSV ins kleine Festzelt auf die Berghalde gekommen waren.

Beim Outdoor-Funpark konnten Interessierte unter anderem Basketball ausprobieren. © Seliger

„Damals wie heute“, sagte Korpan, habe der Verein erkannt, „das man mit der Zeit gehen muss“.

Damit bezog sich der Bürgermeister auf den Ursprung des Vereins, der 1898 aus der Turnerbewegung heraus entstanden war und im Laufe seiner Geschichte immer bereit gewesen war, den Bürgern neue sportliche Angebote zu machen. So habe es der TSV geschafft, junge und ältere Menschen gleichermaßen für Bewegung zu begeistern, lobte der Bürgermeister.

Rückblicke auf eine bewegte Vergangenheit

Heute, so Korpan, überzeuge der TSV mit einem „modernen Sportverständnis“. Und dank der Offenheit für neue Trends gelinge es den Vereinsverantwortlichen, junge Menschen für Bewegung zu begeistern, so deren Gesundheit zu fördern, und die aktuell über 1500 Mitglieder mit vielen Angeboten im Bereich Breiten- und Gesundheitssport sowie im Leistungssport-Bereich „glücklich zu machen“. Nachwuchssorgen habe der TSV darum keine. Korpan ging in seinem Grußwort ebenso wie Vereins-Vorsitzende Michaela Schott in ihrer anschließenden Festrede auf die wechselvolle und mitunter sehr bewegte Geschichte des Vereins ein. So erinnerten beide Redner etwa an die turbulenten Nachkriegsjahre, würdigten die Gründung der Leistungsriege der Turner durch Berta Senger als „Meilenstein“ in der Geschichte des Vereins und sprachen von den Olympischen Spielen 1972, an denen auch Sportler des TSV vertreten waren. „Beeindruckend war stets das Wachstum des Vereins“, sagte Korpan. Vorsitzende Schott konnte in diesem Zusammenhang sogar genau auflisten, in welchem Jahr welche der heute insgesamt acht Abteilungen mit ihren diversen Untergruppen gegründet worden war.

Sorgten beim offiziellen Festakt für Abwechslung: Die Nachwuchssportlerinnen der „Turnmäuse“. © Seliger

Als Schirmherr der Veranstaltung hatte Korpan dem TSV eigentlich auch ein Geschenkt mitgebracht: Anlässlich der Wiedereröffnung des Lidl-Supermarktes nach dessen Umbau im Juli werde er für rund 15 Minuten an der Kasse sitzen. Das dabei erlöste Geld wolle er dem Verein spenden, sagte Korpan – ein Versprechen, das die Anwesenden mit Jubel quittierten. Am Montagnachmittag musste der Bürgermeister sein Versprechen jedoch wieder revidieren. Lidl habe selbst festgelegt, an wen die vom Bürgermeister kassierte Geldsumme gespendet werden solle, informierte Korpan die Heimatzeitung. Es handele sich um eine Einrichtung in Penzberg. Für den TSV werde er sich aber noch ein anderes Geschenk überlegen, versicherte er.

Ein Umweltwettbewerb zum Jubiläum

Schott ging in ihrer Festrede auch auf die „schwere Zeit“ ein, die der TSV nach der Belegung der Josef-Boos-Turnhalle mit Geflüchteten gehabt hatte, und umschrieb die Jahre der Pandemie als „organisatiosreiche Zeit“, in der man es aber geschafft habe, das Training am Laufen zu halten – wenn auch mitunter nur digital. Und die Vorsitzende erklärte, warum der offizielle Festakt für geladenen Gästen mit einem Outdoor-Funpark verbunden worden war: Zur Gründungsversammlung am 18. Juni 1898 sei die gesamte Bevölkerung eingeladen gewesen. Deshalb wolle man den Geburtstag genau 125 Jahre später, am 18. Juni 2023, auch mit der gesamten Bevölkerung feiern. Schott wies darauf hin, dass der TSV sein Jubiläum mit einem Umweltwettbewerb verbunden habe. Unter dem Motto „Was kann der TSV tun, um die Umwelt zu schonen?“ könne jeder Vorschläge einreichen. Die besten Ideen würden bei der TSV-Party am Samstag, 30. September, ab 17 Uhr auf Gut Hub ausgezeichnet. Außerdem präsentierte Schott den Gästen den neuen TSV-Image-Film der statt einer Jubiläums-Fesschrift erstellt worden war und zeigte die neue Ehrenplakette mit der Aufschrift „125 Jahre bayerischer Traditionsverein“, die der TSV vom Bayerischen Turnverein erhalten habe. Tanzeinlagen jugendlicher Turnerinnen sorgten für Abwechslung beim Festakt, bevor um 13 Uhr der Funpark startete, der sich über das gesamte Festplatz-Areal der Berghalde erstreckte.

Termine im Jubiläums-Jahr

Die nächsten Veranstaltungen: Samstag, 24. Juni: Badminton-Turnier ab 9 Uhr in der Sporthalle an der Birkenstraße. Samstag, 8. Juli: Geräteturnen Vereinsmeisterschaft ab 14 Uhr in der Josef-Boos-Turnhalle. Sonntag, 9. Juli: Beachvolleyball-Quatro-Mixed Turnier ab 10 Uhr auf der Berghalde.