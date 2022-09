Neuauflage wird größer: Über 90 Aussteller bei Penzberger Jobmesse - „,massiv offene Stellen“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Letztmals fand die Penzberger Job- und Ausbildungsmesse 2021 in der Stadthalle statt. © Franziska Seliger

Über 90 Aussteller wollen sich nächste Woche in Penzberg bei einer großen Job- und Ausbildungsmesse vorstellen. Mehr als 1000 Besucher werden erwartet. Für alle Interessenten offen, also für Erwachsene und Jugendliche, ist die Jobmesse am Dienstag, 4. Oktober. Der folgende Tag ist angemeldeten Schulklassen vorbehalten.

Penzberg – 2019 fand die Job- und Ausbildungsmesse noch in der Rathauspassage statt, 2020 lief sie coronabedingt nur digital. Vergangenes Jahr konnte sie dann, auf einen Tag konzentriert, wieder in Präsenz stattfinden, damals mit rund 70 Ausstellern in der Stadthalle.

Jobmesse am 4. Oktober wird größer als Vorgänger

Größer wird nun die Neuauflage: Am kommenden Dienstag, 4. Oktober, wollen sich bei der Penzberger Jobmesse („Das Job-Event“) von 17 bis 20 Uhr über 90 Aussteller aus der Region präsentieren. Offen ist dieser Messe-Abend sowohl für Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren wollen, als auch für Jugendliche, die vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen. Die Jugendliche können dabei ihre Eltern mitnehmen. Die Jobmesse findet erstmals in der städtischen Turnhalle („alte Wellenbadturnhalle“) neben der Familienbad-Baustelle statt, die mehr Platz als die Stadthalle bietet.

Separat, aber mit denselben Ausstellern, folgt am Mittwoch, 5. Oktober, eine Ausbildungsmesse, die angemeldeten Schulklassen vorbehalten ist. Allein für diesen zweiten Tag werden circa 800 Schüler und Schülerinnen aus der Region erwartet.

„Arbeitgeber in der Region haben massiv offene Stellen“

Veranstalter sind wieder Sabine Ostermann, Nicola Schackmann und Katharina Panholzer vom Penzberger Unternehmen „Neuorientierung 0812“, die auch Messen an anderen Orten, etwa Peißenberg und Starnberg, veranstalten. Organisiert haben sie das Penzberger „Job-Event“ Hand in Hand mit der Stadt Penzberg und deren Wirtschaftsförderin Lisa Fische. Finanzielle Unterstützung kommt auch vom Landkreis Weilheim-Schongau.

„Arbeitgeber in der Region haben massiv offene Stellen“, berichtet Sabine Ostermann. Sie habe das Gefühl, dass die Zahl heuer noch einmal deutlich zugenommen habe. Dies betrifft ihr zufolge alle Berufsfelder. Ihnen als Veranstalter seien allein über 300 offene Stellen gemeldet worden. Tatsächlich dürften es aber noch mehr sein. Auch die Ausbildungsstellen würden in die Hunderte gehen, schätzt Ostermann. Umso wichtiger sei es, beide Seiten zusammenzubringen und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es in der Region ist.

Große Branchenvielfalt bei der Jobmesse - Vorträge und Speed-Dating

Entsprechend vielfältig ist, was bei der Penzberger Jobmesse am Dienstag (und bei der Ausbildungsmesse am Mittwoch) an Branchen vertreten sein wird: von Technik und IT über Metallbau und Pädagogik, Gesundheit und Handwerk bis zu Gastronomie, Verwaltung, Logistik und Chemie. Auch Penzberger Kindertagesstätten und Schulen sind als Aussteller vertreten. Angeboten werden ebenso wieder Kurzvorträge sowie ein Job-Speed-Dating, bei dem sich sieben Aussteller kurz vorstellen und danach Zeit für ein Gespräch bleibt. Ansprechen wollen die Veranstalterinnen mit der Jobmesse auch ukrainische Flüchtlinge. Für sie sind Dolmetscher vor Ort.

Informationen zu Programm Ausstellern, Berufsfeldern und offenen Stellen gibt es auf „www.das-job-event.de“. Die Stadt Penzberg bittet zudem Besucher, den Parkplatz am städtischen Friedhof zu nutzen.