Überlegungen zu zweitem Neubaugebiet am Daserweg werden konkreter: Womöglich fast 40 neue Wohnungen

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Auf der Wiese am Daserweg mit Blick zur „Neuen Heimat“ (im Hintergrund) entstehen womöglich Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser mit fast 40 Wohnungen. © Wolfgang Schörner

Auf der freien Fläche am Daserweg kurz vor der Abzweigung zur Unterfeldstraße entstehen womöglich knapp 40 neue Wohnungen. Das geht aus einer Bebauungsplan-Skizze hervor. Bei einem Teil der Fläche handelt es sich um ein städtisches Grundstück, auf dem Doppelhäuser, Reihenhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden könnten.

Penzberg – Knapp über 10.000 Quadratmeter misst die freie Fläche am Daserweg kurz vor der Abzweigung zur Unterfeldstraße. Davon befinden sich rund 6500 Quadratmeter im städtischen Besitz. Ein benachbartes privates Grundstück, circa 4000 Quadratmeter groß, gehört ebenfalls dazu. Es war erst vor kurzem vom Penzberger Stadtrat in das Bebauungsplan-Gebiet „Daserweg West _ II“ mitaufgenommen worden. Bezüglich einer Bebauung hieß es bisher, dass es „in Richtung Doppelhäuser“ gehen könnte.

Detalliertere Überlegungen zu Neubaugebiet liegen jetzt vor

Nun gibt es detailliertere Überlegungen, was in dem neuen Bebauungsplangebiet entstehen könnte. Laut Stadtbaumeister Justus Klement geht es um Doppel-, Reihen- und zwei Mehrfamilienhäuser mit schätzungsweise 38 neuen Wohnungen. Nach einer Skizze, die das Stadtbauamt in der jüngsten Bauausschusssitzung vorlegte, könnten auf dem städtischen Grundstück direkt am Daserweg zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage entstehen. Für die städtische Fläche dahinter schlägt das Stadtbauamt zwei Doppelhäuser vor. Auf dem ebenfalls städtischen Streifen am Daserweg neben den Mehrfamilienhäusern könnten laut den Überlegungen zwei Reihen mit insgesamt sechs sogenannten Kettenhäusern gebaut werden. Dabei handelt es sich um eine Art Reihenhäuser.

In der Grafik (r.) ist das Bebauungsplangebiet rot umrandet; oben rechts die Abzweigung zur Unterfeldstraße; unten das ebenfalls geplante Neubaugebiet neben der „Spatzennest“-Tagesstätte. © Stadtbauamt Penzberg

Für das private Grundstück, das sich zurückgesetzt in zweiter Reihe befindet und kürzlich in das Bebauungsplangebiet aufgenommen wurde, schlägt das Stadtbauamt zehn Einfamilienhäuser vor. Noch nicht zum Bebauungsplangebiet gehört ein weiteres privates Grundstück, das im Süden an die bestehende Bebauung grenzt. Dort könnte sich das Bauamt zwei Doppelhäuser vorstellen. Ob dieses Grundstück ebenfalls in das Bebauungsplangebiet aufgenommen wird, muss laut Stadtbaumeister Klement aber erst noch geklärt werden.

Am Daserweg gibt es bereits Pläne für ein anderes Neubauvorhaben

Nicht zu verwechseln sind diese Pläne mit dem Neubauvorhaben auf der freien Fläche weiter südlich am Daserweg nahe der „Spatzennest“-Tagesstätte. Dort will die Stadt Penzberg, wie berichtet, drei Mehrfamilienhäuser mit zusammen 35 Mietwohnungen errichten. Zusätzlich möchte die Genossenschaft „Wir wohnen in Penzberg“ (WWP) zwei Mehrfamilienhäuser mit bis zu 18 Wohnungen bauen. Dagegen gibt es allerdings Bedenken von Anwohnern.

Mehrfamilienhäuser: Gespräche mit WWP über Wechsel

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) erklärte dazu, dass man seitens der Stadt auf die WWP-Genossenschaft zugegangen sei und gefragt habe, ob sie sich vorstellen kann, nicht die zwei Mehrfamilienhäuser am südlicheren Daserweg, sondern die zwei Mehrfamilienhäuser im nördlicheren Neubaugebiet zu errichten. Dort seien die Häuser auch leichter zu erschließen, erklärte er. Ihm zufolge wird es darüber noch Gespräche geben. Laut Korpan könnten dann im südlichen Neubaugebiet die zwei Mehrfamilienhäuser wieder gestrichen werden und die ursprüngliche Variante – zwei Dreispänner -- verwirklicht werden.

Grünen-Vorschlag: Ideenwettbewerb für Architekten

Im Penzberger Bauausschuss wurden die Überlegungen zu dem Bebauungsplangebiet „Daserweg West – II“ positiv aufgenommen. Als „wenig zeitgemäß“ bezeichnete Sebastian Fügener (Grüne) allerdings die Zahl der Einzelhäuser. Er schlug im Namen seiner Fraktion zugleich einen „niederschwelligen Ideenwettbewerb“ unter Architekturbüros vor – was laut Klement für das städtische Grundstück „sicher vorstellbar“ wäre.

Am Ende beschloss der Bauausschuss einstimmig, die Vorschläge „als städtebauliche Grundlage“ für das weitere Bebauungsplanverfahren zu nehmen. Außerdem soll geprüft werden, ob eine „städtebauliche und architektonische niederschwellige Ideenkonkurrenz“ für das Gebiet durchgeführt wird.