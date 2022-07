Überraschende Entdeckung in der Baugrube - wie zwei tonnenschwere Findlinge zur Berghalde kamen

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Zwei große Findlinge, 35 und 20 Tonnen schwer, in der Baugrube an der Seeshaupter Straße. © Wolfgang Schörner

Es sind zwei große Findlinge, die auf einer Baustelle in Penzberg entdeckt wurden – der eine 35 Tonnen, der andere 20 Tonnen schwer. Die zwei Brocken wurden am Donnerstag mit einem Schwerlastkran auf zwei Tieflader gehievt. Die Findlinge sollen künftig auf der Penzberger Berghalde den Kindern als Kletterfelsen dienen.

Penzberg – Es würden zwar bei Bauarbeiten in Penzberg immer wieder Findlinge entdeckt, auch mannshohe Exemplare, erzählt Landschaftsarchitektin und Stadtratsmitglied Maria Probst. „In dieser Größe habe ich hier aber noch keinen gesehen.“ Sie und Bürgermeister Stefan Korpan stehen am Donnerstagvormittag auf der Baustelle an der Seeshaupter Straße und beobachten, wie der Abtransport der beiden Findlinge vorbereitet wird. Nötig sind dazu ein Schwerlastkran und zwei Tieflader.

Waage des Schwerlastkrans zeigt Gewicht von 35 Tonnen an

Die Waage des Krans zeigt an, dass der größere Findling 35 Tonnen wiegt. Sein Durchmesser dürfte drei bis vier Meter betragen. Flach am Boden liegend, ist er über zwei Meter hoch. Der kleinere Findling bringt 20 Tonnen auf die Waage. Er hat einen Durchmesser von zwei bis drei Metern. Bei solchen Findlingen spreche man auch von „erratischem Gestein“, sagt Probst, was so viel wie „verirrtes Gestein“ bedeutet. Weil es quasi nicht hingehört, wo es gefunden wird, da ein Gletscher es in der Eiszeit dorthin schob. „Jetzt findet er bei uns eine Heimat“, sagt sie schmunzelnd.

Platzierung auf Gut Hub? Der Damm hätte den Transport nicht überstanden

Denn die beiden Findlinge sollen künftig im Freizeitgelände Berghalde als Kletterfelsen dienen. Ursprünglich habe man überlegt, einen Findling auf Gut Hub zu platzieren, erzählt Korpan. Das sei aber nicht möglich gewesen, weil der Tieflader samt Stein über den Damm am Badesee hätte fahren müssen – und der Damm hätte der Last wahrscheinlich nicht standgehalten. Eine andere Idee, einen Findling auf dem Friedhof aufzustellen, scheiterte an den Bodenverhältnissen.

Baugrube: Arbeiter stießen in vier Meter Tiefe auf die Findlinge

Entdeckt wurden die Steine auf der Baustelle an der Seeshaupter Straße und dem alten Bahndamm nahe dem Platz der Städtepartnerschaft. Grundstücksbesitzer ist die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg. Das Bauunternehmen Keval errichtet dort 33 Wohnungen samt Tiefgarage. Beim Ausheben der Baugrube stießen die Arbeiter um Pfingsten herum in etwa vier Metern Tiefe auf einen riesigen Findling. Ein zweiter, etwas kleinerer Findling kam erst vor wenigen Tagen zum Vorschein.

Neue Heimat auf der Berghalde: Dort sollen die Findlinge als Kletterfelsen dienen. © Wolfgang Schörner

Er habe den großen Findling schon in den Pfingstferien gesehen, erzählt Bürgermeister Korpan. Fast gleichzeitig meldeten sich bei ihm andere Augenzeugen. Korpan rief daraufhin beim Grundstücksbesitzer an und fragte, ob dieser den Findling der Stadt überlassen würde – was dieser gern bejahte, wenn die Stadt selbst für den Transport sorgt. Für den Grundstückseigentümer wäre die Alternative gewesen, die Steine ins Kieswerk bringen zu lassen, wo sie zerkleinert worden wären, so Maria Probst.

Auf der Berghalde sollen die Findlinge als Kletterfelsen dienen

Einigen Aufwand bedeutete es am Donnerstag, erst den Schwerlastkran auf der Baustelle zu justieren, Ketten um die Steine zu legen und dann auf Tieflader zu hieven. Beim 35-Tonnen-Findling gelang es erst beim zweiten Versuch. Am Nachmittag ging es auf der Berghalde weiter. Die Steine wurden vor dem Stüberl an der Weggabelung zum Volksfestplatz und zu den Beachvolleyballfeldern platziert, leicht versenkt, damit sie sicher liegen. Laut Probst ist auch ein Fallschutz nötig, ein stoßdämpfender Boden zum Beispiel aus Hackschnitzel, damit sich Kinder nicht verletzen. Angesichts der Pläne für die Berghalde passt der Findlingsfund gut. „Es wird jetzt der Stein des Anstoßes“, sagt Maria Probst. „Anstoß“ im Sinne eines Auftakts für die Neugestaltung der Berghalde mit Spielplatz, Bolzplatz, Picknickplätzen, Pumptrack-Bahn – und künftig auch zwei Kletterfelsen.