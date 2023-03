Ukraine-Abend in Penzberg: „Dieser Krieg wird mir nie die Seele nehmen“

Von: Wolfgang Schörner

Ein ukrainischer Kinderchor in Tracht, vom Stuhl aus dirigiert von Tetiana Vysokolian. © Wolfgang Schörner

„Stand with Ukraine“ – der Ukraine beistehen. So lautete am Mittwoch das Motto eines Abends mit Musik, Gedichten und Bildern, zu dem das Unternehmen Roche und das Familienzentrum Arche Noah eingeladen hatten, etwas mehr als ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion.

Penzberg - 150 Gäste kamen ins Penzberger Roche-Werk, die Hälfte ukrainische Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, die andere Hälfte Roche-Mitarbeiter. Man wolle denen, die geholfen haben, Danke sagen, und den ukrainischen Flüchtlingen eine Bühne für ihre künstlerischen Beiträge bieten, sagte Roche-Werkleiter und Gastgeber Paul Wiggermann. Und man wolle dazu einladen, ebenfalls zu helfen. Er teilte zudem mit, dass Roche die Finanzierung der „Koordinationsstelle Ukrainehilfe“ des Familienzentrums bis Jahresende verlängert.

Roche verlängert Finanzierung der „Koordinationsstelle Ukrainehilfe“

Es war ein Abend mit bewegenden Momenten und vielen Gesprächen. Ein ukrainischer Kinderchor aus Kochel sang von der Nachtigall, die nicht in Trauer sterben soll. Tetiana Vysokolian, die vor einem Jahr nach Deutschland geflüchtet war, hat ihn gegründet, um Kindern zu helfen, die Krieg und Flucht erlebt haben. Auf der Bühne stand auch Iryna Forostovets (18) aus Kiew. Sie sang von ihrer Heimatstadt („Dieser Krieg wird mir nie die Seele nehmen, denn ich werde stärker sein“) und mit ihren Freunden Vladyslava (17) und Vladyslav (16) – sie hatten sich an der Penzberger Realschule kennengelernt – auf Deutsch über Hoffnung („Mein Lied soll im Unglück ertönen“).

Gedichte aus der Ukraine trug Lesia Valiaieva vor. © Wolfgang Schörner

Vor einem Jahr kam auch Lesia Valiaieva mit ihrer Tochter (8) nach Deutschland. Sie ist aus Tscherkassy. Ihr erwachsener Sohn und ihr Ehemann blieben in der Ukraine. Am Mittwoch trug sie Lyrik aus der Ukraine vor, von Stärke und dem Glauben an eine bessere Zukunft. Wie ihre eigene Zukunft aussieht, wisse sie aber nicht, sagte sie danach im Gespräch.

„Die Russen vernichten alle Menschen, wenn sie eine Stadt okkupieren“

Schon seit 20 Jahren lebt Elena Torna (42), so ihr Künstlername, aus Dnipro in Deutschland. Die Malerin arbeitet in einer Kunstschule in München. Am Mittwoch stellte sie ihre Bilder aus, darunter eines von einem Park, in dem sie in ihrer Kindheit oft spielte. Sie habe Angst um ihre Mutter, die nicht nach Deutschland kommen wolle, sagte sie am Rande der Veranstaltung. Ukrainische Überlebende des Zweiten Weltkriegs hätten erzählt, dass die Deutschen damals nicht so barbarisch waren wie die Russen heute. Sie würden alle Menschen vernichten, wenn sie eine Stadt okkupieren.

Aktuell 160 Flüchtlinge aus der Ukraine in Penzberg

Annelies Plep und Carla Albers vom Familienzentrum stellten an dem Abend die seit Sommer bestehende Koordinationsstelle vor, die von Katja Stadler geleitet wird. Sie hilft zum Beispiel bei Behördenterminen, Therapieplätzen oder beim Kontakt zu Schulen und Vereinen. Auch ein Sportangebot, ein Projekt für den Berufseinstieg und eine Traumata-Sprechstunde gibt es oder ist in Planung. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sagte, dass aktuell 160 Flüchtlinge aus der Ukraine in Penzberg lebten (von insgesamt 350 Flüchtlingen). Er sprach zugleich die Probleme an, die sich insbesondere auf den Wohnungsmarkt ergeben und zu Spannungen führten. Es sei eine große Aufgabe für Kommunen, alles zu stemmen. Man sei daher auf Einrichtungen wie das Familienzentrum und den Asyl-Helferkreis und auf Firmen wie Roche angewiesen. „Das Wichtigste ist, dass wir zusammenstehen“, sagte er. Denn vom Bund werde man „im Stich gelassen“.