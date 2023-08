Auf Umleitungsstrecke wird gegraben: Bahnhofstraße muss auch gesperrt werden - aber nur kurz

Von: Wolfgang Schörner

Die Bahnhofstraße wird wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen auf Höhe der Sigmundstraße gesperrt. Dort werden der südliche und nördliche Strang verbunden. Die Sperre soll aber nur wenige Tage dauern. © Wolfgang Schörner

Seit die Strecke Penzberg-Bichl Anfang Juli komplett gesperrt wurde, quält sich der Verkehr durch die Penzberger Innenstadt. Autofahrer klagen über Staus und lange Umwege, wenn sie in den Nachbarlandkreis wollen. Voraussichtlich nächste Woche wird nun auch noch die Bahnhofstraße wegen Bauarbeiten gesperrt – aber nur für wenige Tage.

Penzberg – Bereits vor einigen Wochen gab es besorgte Nachfragen im Stadtrat, ob tatsächlich heuer noch die Bahnhofstraße wegen Bauarbeiten gesperrt werden muss. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der das Staatliche Bauamt die Staatsstraße Penzberg-Bichl gesperrt hat und der Durchgangsverkehr durch die Penzberger Innenstadt und weiter über Sindelsdorf geleitet wird. Seit Anfang Juli geht das so. Lange Staus sind die Folge. Fahrzeiten von und nach Penzberg verlängern sich deutlich. Die Streckensperrung soll noch bis November dauern. Befürchtet wurde in der Sitzung ein Verkehrskollaps, falls auch noch die Bahnhofstraße zu ist. Die Antwort lautete damals: An der Sperrung geht heuer kein Weg vorbei. Sie ist wegen der Verlegung der Fernwärmeleitung notwendig. Dafür muss die Bahnhofstraße auf Höhe der Sigmundstraße aufgerissen werden. Wie es auf Nachfrage der Heimatzeitung hieß, soll die Sperre aber nur wenige Tage dauern. Und sie wurde eigens in die weniger verkehrsreichen Sommerferien gelegt.

Sperre an Bahnhofstraße voraussichtlich nächste Woche

Tiefbauamt und Ordnungsamt der Stadt Penzberg teilten nun auf Nachfrage mit, dass die Sperrung der Bahnhofstraße für nächste Woche von Montag bis Donnerstag, 7. bis 10. August, beantragt ist. Die Umleitung soll demnach einerseits über die Bichler Straße und die Karlstraße erfolgen, andererseits über die Straße „Am Schloßbichl“, die nach den Arbeiten an Fernwärme- und Wasserleitung seit Ende Juli wieder für den Durchgangsverkehr geöffnet ist. Was eine Voraussetzung für die Sperrung der Bahnhofstraße ist.

Stadtwerke: Lückenschluss bei Fernwärmeleitung

Während für die Straßenarbeiten auf der Strecke Penzberg-Bichl das Staatliche Bauamt Weilheim zuständig ist, lassen an der Bahnhofstraße die Penzberger Stadtwerke graben. Das Kommunalunternehmen bestätigte auf Nachfrage, dass die Verlegung der Fernwärmeleitungen in der nächsten Woche stattfinden wird. Als voraussichtliches Zeitfenster nannten sie Dienstag bis Freitag, 8. bis 11. August. Die Arbeiten würden „möglicherweise auch teilweise nachts“ erfolgen. Bei Problemen könne es auch ein Tag länger werden – wovon die Stadtwerke „aufgrund gründlicher Spartenerkundung“ aber nicht ausgehen. Die Asphaltierung werde je nach Arbeitsfortschritt gegebenenfalls mit halbseitiger Sperrung zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt. Zum Zeitpunkt der Sperrung teilten die Stadtwerke mit, dass die Arbeit seit mehreren Monaten beim Ordnungsamt angemeldet und sie bewusst in die Ferien gelegt worden seien, da dann erfahrungsgemäß weniger Verkehr herrsche und die Schülerbeförderung nicht beeinträchtigt sei.

Wichtige Etappe: Zwei Fernwärme-Netze werden verbunden

Für das Penzberger Fernwärmenetz ist der Lückenschluss an der Bahnhofstraße eine wichtige Etappe. Die bereits verlegten Leitungen an der nördlichen und der südlichen Sigmundstraße werden damit verbunden – und damit auch zwei bislang separate Fernwärme-Inseln. Stadtwerke-Vorstand André Behre erklärte dazu, dass auf diese Weise das nördliche Fernwärmenetz – unter anderem mit dem künftigen Familienbad, dem Neubauviertel an der Birkenstraße, der Realschule und dem Gymnasium – mit der südlichen Fernwärme-Insel im Viertel rund um die Stadthalle verbunden werde und nächstes Jahr mit Fertigstellung der Energiezentrale in der Layritzhalle in Betrieb genommen werden könne. „Wir freuen uns, auf diesem Strang dann auch sofort Kunden beliefern zu dürfen“, so der Stadtwerke-Chef

Eine andere wichtige Fernwärme-Etappe ist bereits geschafft: die Anbindung ans Kraftwerk. Die Leitungen am Schloßbichl seien bis zur Energiezentrale in der Layritzhalle betriebsfertig verlegt, teilte Behre mit. Fehlen würden nur noch einige Hausanschlüsse, „die aber ohne wesentliche Verkehrsbehinderung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“.