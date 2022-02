Umfrage-Ergebnis zeigt großes Interesse - Suche nach Räumen läuft

Von: Franziska Seliger

Unverpackte Lebensmittel einkaufen können: Das wünschen sich auch in Penzberg viele Bürger, wie nun eine Umfrage ergab. In der Stadt will eine Initiative einen Unverpackt-Laden gründen. © dpa-Bildfunk

Das Interesse an einem Unverpackt-Laden in Penzberg ist scheinbar groß. Über 1000 Menschen haben sich an einer Umfrage beteiligt, mit der unter anderem der Bedarf für ein derartiges Geschäft ermittelt werden sollte. Damit können die Verantwortlichen nun die nächsten Projektschritte angehen.

Penzberg – Seit vergangenem Sommer gibt es eine Initiative, die in der Penzberger Innenstadt einen Unverpackt-Laden auf die Beine stellen will. Um den Bedarf dafür zu ermitteln, initiierte die Gruppe eine Umfrage, an der man zwischen 21. Dezember und 21. Januar online teilnehmen konnte.

Umfrage zeigt: Auch ein Café wird gewünscht

Nun sind die Fragebögen ausgewertet und laut Johanna Bartsch, die zu dem Kernteam aus vier Frauen gehört, das die Planungen für einen Unverpackt-Laden vorantreibt, kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Bartsch auf Nachfrage. 1049 Menschen hätten sich an der Umfrage beteiligt und die Online-Fragebögen ausgefüllt. Mit so vielen Teilnehmern hätte ihre Initiative nicht gerechnet. „Über 95 Prozent davon waren für einen Unverpackt-Laden in Penzberg“, so Bartsch. 70 Prozent würden sich nicht nur einen solchen Laden sondern auch ein daran angegliedertes Café wünschen. An der Umfrage, die auch über die sozialen Medien geteilt worden sei, hätten Bewohner aus Penzberg ebenso teilgenommen wie Menschen aus dem näheren Umland der Stadt.

Gefragt worden sei unter anderem auch danach, ob man aktuell einen Unver-packt-Laden in der Region nutze oder mit welchen Warengruppen man sich dort beim Wocheneinkauf eindecken würde, also zum Beispiel mit trockenen Lebensmitteln wie Mehl, Müsli, Kaffee und Gewürze oder auch mit Molkereiprodukten, Obst, Gemüse, Backwaren und Drogerieartikeln.

Neues Angebot soll keine Konkurrenz zu den vorhandenen Bio-Läden werden

Außerdem habe die Umfrage ergeben, so Bartsch weiter, dass sich die Menschen durch den Unverpackt-Laden eine Belebung der Penzberger Innenstadt wünschen. Gleichzeitig solle der neue Laden keine Konkurrenz zu den bestehenden Bio-Läden sein. „Das ist für uns auch wichtig“, versichert Bartsch.

Mit dem Erfolg der Umfrage im Rücken wolle ihr Team nun die nächsten Schritte angehen. „Aktuell sind wir auf der Ladensuche“, so Bartsch. Da in Penzberg aber freie Räumlichkeiten in der Innenstadt meist unter der Hand neu vermietet würden – sie also davon erst zu spät erführen – sei das gar nicht so einfach. Parallel werde an einem Business-Plan geschrieben, um den Unverpackt-Laden wirtschaftlich auf solide Füße zu stellen. Außerdem denke das Kernteam der Unverpackt-Idee zusammen mit den aktiven Mitstreitern im Hintergrund gerade über die Gründung eines gemeinnützigen Vereins nach. „Das ist eine Überlegung“, so Bartsch. Ein solcher Verein könnte Spendengelder requiriert und Spendenquittungen ausstellen. Mit den eingenommenen Spenden könnte später etwa die Einrichtung für den Laden bezahlt werden.

Es soll alles in diesem Jahr passieren

Da den Initiatoren außerdem eine Zusammenarbeit mit Schulen vorschwebe, könnte ein Verein die geplanten Workshops für die Kinder und Jugendlichen anbieten, so Bartsch; etwa zum Thema Müllvermeidung. Zusätzlich zu diesem Verein solle eine Genossenschaft gegründet werden, die Laden und Café betreibt.

Was den Zeitplan für all das betrifft, hat Bartsch klare Vorstellungen: „Es soll alles in diesem Jahr passieren“.