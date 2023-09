Pläne für einen Unverpackt-Laden in Penzberg liegen auf Eis

Von: Franziska Seliger

Unverpackte Lebensmittel einkaufen können: Das sollte ein Unverpackt-Laden in Penzberg den Bürgern ermöglichen. Nun wurde bekannt, dass das Vorhaben erst einmal nicht weiter verfolgt wird. © DPA-Bildfunk

Ein Unverpackt-Laden, in dem man alle Waren lose kaufen kann: Davon träumte eine Initiative in Penzberg seit einiger Zeit. Nun ist der Traum ausgeträumt – zumindest vorerst.

Penzberg – Lange hatte das Initiatoren-Team an seinem Plan, in Penzberg einen Unverpackt-Laden zu eröffnen, festgehalten. Trotz Corona-Pandemie und allgemein steigender Lebenshaltungskosten, die in den vergangenen Monaten immer mehr Menschen dazu brachte, ihre Lebensmittel möglichst beim Discounter einzukaufen.

„Wir sind zuversichtlich, in absehbarer Zeit einen Laden zu haben“, hatte Evdokia Hatzieleftheriadi vom Initiatoren-Team noch Ende vergangenen Jahres optimistisch verkündet. Jetzt hat sich die Stimmung gedreht. „Wir lassen es erst mal ruhen“, teilte Hatzieleftheriadi nun auf Nachfrage der Heimatzeitung mit. Mehr wollte sie nicht dazu sagen. Sie ergänzte lediglich, dass die Eröffnung eines Unverpackt-Ladens in Penzberg „jetzt nicht umsetzbar ist“. Das habe „verschiedene Gründe“. Welche das genau sind, dazu sagte Hatzieleftheriadi nichts.

Initiative gab sich in der Vergangenheit kämpferisch

Noch Ende vergangenen Jahres hatte sich die Initiative kämpferisch gegeben und weitere Schritte auf dem Weg hin zu einem Unverpackt-Laden in Penzberg angekündigt. So sollten mit Hilfe verschiedener Aktionen weitere Mitstreiter für das Projekt gewonnen werden. Diese sollten dann in verschiedenen Arbeitsgruppen offene Fragen zu Rechtsform, Sortiment oder Finanzierung klären. Parallel dazu sollte die Suche nach einer geeigneten Ladenfläche laufen.

Unverpackt-Läden in deutschlandweiter Krise

Dass das Projekt in Penzberg jetzt auf unabsehbare Zeit auf Eis liegt, kann nicht überraschen. Nach einem Boom 2019 befinden sich derzeit viele Unverpackt-Läden in Deutschland in der Krise. So musste Deutschlands erster Unverpackt-Laden in Kiel Ende vergangenen Jahres schließen. Auch „ZeroHero“ in Erlangen ist bereits dicht. Rund 270 geöffnete Geschäfte sind zurzeit beim Verband der Unverpackt-Läden in Deutschland registriert. Anfang 2022 waren es noch fast 340.

Die Unverpackt-Branche stehe angesichts steigender Lebensmittelpreise und Kaufzurückhaltung genauso wie viele andere Fachgeschäfte vor Herausforderungen, heißt es vom Verband. Probleme bereiten den Betreibern nicht nur gestiegene Lebensmittelpreise, sondern auch die Konkurrenz großer Supermärkte, die zum Teil auch Unverpackt-Stationen eingerichtet haben. Sie können aber zu ganz anderen Preisen einkaufen als ein kleiner Laden.

Auch der „Ois ohne“-Laden in Bad Tölz hatte im Jahr 2022 um seinen Fortbestand bangen müssen. Um ihn zu unterstützen, hatte die Penzberger Initiative im Dezember vergangenen Jahres mitgeteilt, das Abo-Konzept des Tölzer Ladens zu unterstützen. Wie weit das gelungen ist, dazu sagte Hatzieleftheriadi zwar nichts. Zum Jahresende wurde aber bekannt, dass das Geschäft in der Kurstadt mit der Abo-Einkaufsgutschein-Aktion gerettet werden konnte – zumindest vorerst.

Abgehakt ist es nicht

Beim Verband der Unverpackt-Läden blickt man trotz der aktuellen Schwierigkeiten optimistisch in die Zukunft, denn mehrere neue Läden sind demnach gerade in Planung. Vielleicht wird auch das Penzberger Vorhaben irgendwann dazugehören? Hatzieleftheriadi jedenfalls betonte, dass das Projekt eines Unverpackt-Ladens nicht endgültig aufgegeben werde. „Abgehakt ist es nicht.“