Bäume auf den Straßen, Keller unter Wasser

Nach der Hitze kam das Unwetter: Der Juli startete am Montag mit Regen und Gewitter. Stark betroffen war der Penzberger Stadtteil Steigenberg.

Landkreis – Bereits am Montagnachmittag waren dort aufgrund des Sturzregens mehrere Keller vollgelaufen, die von der Feuerwehr ausgepumpt werden mussten.

„Der Kanal konnte nichts mehr aufnehmen“, sagt Einsatzleiterin Simone Abt, „das Wasser wurde über die Treppen in die Keller hineingedrückt.“ Bis in den späten Abend hinein waren rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Penzberg im Einsatz. Auch einen Baum, der den Rad- und Fußgängerweg von der Seeshaupter Straße in Richtung Nonnenwaldstadion blockierte, mussten sie entfernen. „Es lagen auch größere Äste auf den Wegen, die wir zur Seite geschafft haben“, so Abt.

In Iffeldorf beschäftigte die Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr ein umgestürzter Baum im Ortsteil Oberlauterbach, der vom Blitz getroffen worden war. „Wir haben die Teile, die auf eine kleinere Straße gefallen waren, weggeräumt“, so der erste Kommandant Matthias Ott. Neben einem Keller, in den Wasser gelaufen war, war die Feuerwehr noch wegen eines Verkehrsunfall auf der A95 bei Iffeldorf im Einsatz. „Wir haben dort aber nur Absicherungsmaßnahmen durchgeführt. Ein Auto war wegen des Regens von der Fahrbahn abgekommen“, so Ott.

+ Wasser lief in mehrere Keller in Penzberg. © Feuerwehr Penzberg

Einmal musste die Weilheimer Feuerwehr ausrücken. Doch dieser Einsatz war bereits nach zehn Minuten wieder beendet. Wie der stellvertretende Kommandant Stefan Herbst erklärt, sei ein Baum am Gögerlparkplatz vom Blitz getroffen worden. „Wir haben uns die Situation angeschaut. Der Baum war in der Mitte gespalten, hat aber nicht gebrannt“, so Herbst. Da er auf einen Grünstreifen gefallen war, sei kein Eingreifen erforderlich gewesen. „Die Stadtwerke werden ihn entfernen“, sagt er.