Noch mehr Einsparungen und ein „Plan B“

Eine kleine Stadt in der Stadt: Das UPM-Werk in Schongau, größter Energieverbraucher im Landkreis. © UPM

Die Energie- und Gaskrise wird sich im Winter verstärken. Heimische Betrieben haben sich längst auf die drohenden Engpässe vorbereitet. Das tun sie auf ganz unterschiedliche Art, wie ein Umfrage zeigt.

Von Johannes Thoma

Landkreis – Der mit weitem Abstand größte Verbraucher im Landkreis ist UPM in Schongau. Von allen industriellen und gewerblichen Betrieben im Landkreis benötigt der Papierhersteller etwa 80 Prozent der Energie. Der Stromverbrauch für jährlich über 740 000 Tonnen Rollendruckpapier entspricht dem von 200 000 Vier-Personen-Haushalten.

Dem seit 125 Jahren bestehenden Unternehmen wird unter anderem im Klimaschutzkonzept des Landkreises ein hervorragendes Energiemanagement bescheinigt. „Energieeinsparung ist unser täglich Brot“, sagt Werkleiter Wolfgang Ohnesorg und erklärt, warum seine Branche so energieintensiv arbeitet: Viel Energie werde immer dann benötigt, wenn Primärrohstoffe zu Industrieprodukten weiterverarbeitet werden, also beispielsweise Holz zu Papier.

Im Schongauer Werk, dort arbeiten derzeit 540 Menschen im Drei-Schicht-Betrieb, laufen aktuell drei riesige Papiermaschinen. Zwei von diesen könnte UPM dank seiner eigenen Kraftwerke auch betreiben, wenn das Werk kein Erdgas mehr bekommt, so Ohnesorg. Eine Papiermaschine stillzulegen, wäre für ihn der „worst case“. So weit soll es nicht kommen. Deshalb gebe es bei UPM auch einen „Plan B“, der allerdings noch nicht spruchreif sei. Experimentiert werde derzeit auch mit neuen, weniger energieintensiven Rezepturen zur Umwandlung von Holz in Papier. „Aber eines ist auch klar: Die Qualität muss gleich bleiben“, so Ohnesorg.

Derzeit verfügt UPM Schongau über zwei Heizkraftwerke, die durch Kraft-Wärme-Kopplung sowohl Strom als auch Dampf erzeugen. Der Strom wird in der Produktion zum Antrieb der Maschinen verwendet, während der Dampf hauptsächlich zur Trocknung der feuchten Papierbahnen eingesetzt wird. Mit den werkseigenen Anlagen kann UPM 70 Prozent seines Strombedarfs decken.

Roche hat Ölreserven

Bei der Gärtnerei von Sebastian Ferchl an der Angerkapellenstraße in Weilheim blickt man relativ entspannt auf den kommenden Winter. „Bei uns wird nur der Verkaufsraum beheizt“, sagte Seniorchefin Sebastian Ferchl auf Anfrage. Sohn Johannes, der eine Gärtnerei im Weilheimer/Pollinger Industriegebiet Achalaich betreibt, hat ebenfalls vorgesorgt – schon seit einigen Jahren. Sein Betrieb, der sich auf die Einlagerung von mediterranen Kübelpflanzen spezialisiert hat, verfügt über eine Hackschnitzelheizung. Seine Kunden brauchten sich also keine Sorgen machen. Zudem hat er ebenfalls einen „Plan B“ in Arbeit. Der sei allerdings noch nicht spruchreif.

Der zweitgrößte Stromverbraucher im gewerblichen Bereich ist das Unternehmen „Roche Diagnostics“ in Penzberg, gleichzeitig mit rund 7200 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Landkreis. Genaue Zahlen zum Verbrauch gibt das Unternehmen für seine einzelnen Standorte nicht bekannt. Laut Klimaschutzkonzept beträgt der Verbrauch in etwa ein Siebtel von dem von UPM. „In Zukunft wollen wir bei Neubauten den Energiebedarf drastisch senken, Altgebäude energetisch optimieren, die Abwärmenutzung intensivieren und vermehrt Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen einsetzen“, schreibt Simone Hausladen von der Pressestelle. Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 um 75 Prozent reduziert werden.

Ein Expertenteam vor Ort verfolge die Entwicklung genau: „Es entwickelt Pläne für die unterschiedlichsten Szenarien“, so Hausladen. Angst, die Produktion eventuell zurückfahren zu müssen, gibt es nicht. „Unser Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen“, so Hausladen. Zudem verfüge das Werk über ausreichend Ölreserven für jene produktionskritischen Prozesse, bei denen Roche nach wie vor auf Erdgas angewiesen ist. Bei Versorgungsengpässen ließen sich so mehrere Wochen überbrücken.