Vermisste Frau gefunden

Zu einer Suchaktion ist es in Penzberg gekommen: Eine Frau war nicht mehr in in die Psychiatrie in Garmisch-Partenkirchen zurückgekehrt. Ihr Arzt stufte sie als suizidgefährdet ein. Das Handy der Frau wurde im Penzberger Bereich geortet - und sie gefunden.

Eine psychisch kranke Frau hat am Samstag die Polizei in Penzberg und Garmisch-Partenkirchen in Atem gehalten. Per Gerichtsbeschluss ist sie in der geschlossenen Abteilung in der Lech-Mangfall-Klinik in Garmisch-Partenkirchen untergebracht. Doch von einem genehmigten 30-minütigen Ausgang kam sie nicht zurück, was erst verspätet, gegen 18 Uhr, mitgeteilt wurde.

Da der behandelnde Arzt die Frau gegenüber der Polizei als „akut selbstmordgefährdet“ beschrieb, leiteten die Beamten der Inspektion Garmisch-Partenkirchen sofort die Suche ein. Zudem orteten sie das Mobiltelefon der Frau. Dabei stellte sich heraus, dass sich diese bereits im Dienstbereich der Polizei Penzberg befand. Durch die dortigen Ermittlungen konnte glücklicherweise ihr Aufenthaltsort ausfindig gemacht werden. Beamte nahmen die Frau in Gewahrsam und brachten sie zurück in die Psychiatrie nach Garmisch-Partenkirchen.

red