Von Walchenseekraftwerk bis Digitalsenioren - VHS Penzberg präsentiert neues Programm

Von: Franziska Seliger

Das Team der Penzberger Volkshochschule: Kerstin Fischer, Leiterin Katja Wippermann und Heidrun Zölzer (v. li.) freuen sich aufs neue Semester. © . VHS Penzberg

Die Penzberger Volkshochschule startet Ende Februar in das neue Semester. Das neue Programmheft erscheint am Freitag, 3. Februar. Darin: über 270 Kurse, Vorträge, Exkursionen oder Seminare. Zusätzlich zu den bewährten Angeboten gibt es rund 50 neue Veranstaltungen.

Penzberg – Exkursionen und Besichtigungen: beides war während der Pandemie vielfach nicht möglich. „Im kommenden Frühjahr ändert sich das endlich“, freut sich VHS-Leiterin Katja Wippermann.

So könnten sich Interessierte mit der VHS etwa auf die Spuren der Stromerzeugung im Walchenseekraftwerk begeben, könnten bei einer Mühlen-Führung erfahren, wie regenerativ Mehl gemahlen wird oder bei verschiedenen naturkundlichen Exkursionen die Schätze der Region kennenlernen. Auch Kulturbesichtigungen – etwa der Besuch in der Jakob-Ohel-Synagoge in München – sind im neuen Programmheft wieder zu finden.

Um der wachsenden Nachfrage an Informationen für Eltern bei Fragen zu Erziehung und Pädagogik gerecht zu werden, ist die VHS Penzberg eine Kooperation mit dem städtischen Kindergarten eingegangen, informiert Wippermann. Im Frühjahr- und Sommersemester seien jetzt einige Vorträge für Eltern geplant; etwa zum Thema „Wie stärke ich mein Kind“ oder Seminare zur Erziehung.

Bereits seit einem Jahr ist die VHS Penzberg geförderter Stützpunkt Verbraucherbildung. Im Frühjahr seien dazu insgesamt 25 Kurse geplant, so Wippermann; beispielsweise zum Thema „Rente“, zur finanziellen Absicherung von Frauen oder zur nachhaltigen Geldanlage.

Digitalsenioren - Treffs wird es weiterhin geben

Im Bereich „Beruf und EDV“ finden Interessierte im aktuellen Heft laut Wippermann Kurse für alle Niveaus in Präsenz und online. Für Senioren gebe es spezielle Angebote. Außerdem werden die „Digitalsenioren“ weiter laufen. Bei diesem Angebot vermitteln Ehrenamtliche Senioren den richtigen Umgang mit Handy, Tablet oder Computer (wir berichteten).

Im Bereich „Sprachen“ wird die VHS Penzberg laut ihrer Leiterin im neuen Semester knapp 50 Kurse anbieten; darunter Grammatikkurse oder spezielle Kurse für den Urlaub. „Viele Kurse finden in Präsenz statt, einige sind ganz digital oder werden teils im Klassenraum, teils digital angeboten“, so Wippermann.

Seit einigen Jahren sehr beliebt: Koch- und Backkurse

Knapp 80 Kurse werden im Fachbereich „Gesundheit“ angeboten. Für alle Vorlieben und Fitnesslevel gäbe es passende Bewegungskurse, versichert Wippermann. Zusätzlich behandelt werden etwa die Bereiche gesunde Ernährung, Entspannung oder positives Denken.

„Großer Beliebtheit erfreuen sich seit einigen Jahren die Koch- und Backkurse“, sagt Wippermann. Elf Kurse fänden sich dazu im neuen Programm. Das Angebot reiche von einem Spezialkurs zu Saucen bis zu einem neuen Kurs über das „Brot der Wüste“ – den Datteln.

Auch Angebote für Kinder und Jugendliche sind im Programm zu finden; etwa Yoga- und Backkurse oder Selbstbehauptungskurse. Erstmals werde ein Kurs zum Skaten lernen angeboten.

Neues Programmheft ab 3. Februar

Das neue Programmheft der Penzberger Volkshochschule für Frühjahr und Sommer 2023 liegt am kommenden Freitag, 3. Februar, als Beilage dem Penzberger Merkur bei. Erhältlich ist es ab diesem Zeitpunkt in Penzberg unter anderem im Rathaus und den Büchereien sowie in Geschäften und Banken der umliegenden Gemeinden. Die Anmeldung ist telefonisch, per E-Mail oder direkt über die Homepage (www.vhs-penzberg.de) möglich.