Viel Lob fürs neue Metropol in Penzberg - Musikschule feiert ihr neues Zuhause

Mit einem Tag der offenen Tür sowie zwei besonderen Konzerten feierte die Musikschule der Stadt Penzberg am Wochenende zusammen mit den Bürgern den Einzug in ihr neues Zuhause im ehemaligen Metropol-Kino. Viele Neugierige kamen und besichtigten das umgebaute Gebäude. Dabei gab es viel Lob. Und bei manchem wurden alte Erinnerungen wach.

Penzberg – Gitarrenlehrer Rainer Kannacher weiß noch ganz genau, wann er zum ersten Mal im Metropol war. „Da war ich sieben Jahre alt. Ich habe hier meinen ersten Kinofilm gesehen: ‘Asterix erobert Rom‘“, erzählt der 45-Jährige und lächelt versonnen. Viele Filme habe er hier als Jugendlicher angeschaut, sagt der Penzberger. Er könne sich auch noch gut an die alte Dame und den alten Herrn erinnern, die im ehemaligen Foyer des Kinos, das beim Umbau erhalten geblieben ist, einst die Karten verkauften. „Es war eine gute Idee, dass das Haus erhalten wurde, und dass man auch den alten Namen ‘Metropol‘ beibehalten hat“, findet Kannacher. Und die Lage des Hauses mitten in der Stadt: „Das ist perfekt für eine Musikschule.“

Der Charme des ehemaligen Kino-Foyers verzaubert

Vor allem der Charme des ehemaligen Kino-Foyers verzauberte beim Tag der offenen Tür am Samstag viele der Besucher. So auch Johannes Kreller und seine beiden Söhne Jonathan und Leo, die neugierig das hölzerne Kassenhäuschen erkundeten. „Der Eingangsbereich ist cool“, findet der Penzberger. „Und dass man an der Außenfassade den alten Schriftzug erhalten hat, ist echt gelungen.“

+ Ihnen gefiel das ehemalige Kassenhäuschen im Foyer des Metropols: Johannes Kreller mit seinen Söhnen Jonathan und Leo. © Seliger

Dieses Spannungsfeld aus altem Charme und neuem Baustil schien viele Besucher an diesem Tag anzusprechen. So auch Regina Wiese. „Die alte Fassade draußen und die Moderne im Inneren: Das finde ich total gelungen“, sagte die Penzbergerin.

Geht man vom Foyer die Stufen hinauf und am kleinen Konzertsaal im 1. Stock vorbei weiter in den 2. Stock, gelangt man zu den acht neuen Proberäumen für die Musikschüler. In einem davon feilten am Samstag zwei von ihnen, Lucas und Fabian, kurz vor ihrem Auftritt noch an ihren Stücken. „Uns gefällt es hier sehr gut. Es ist gut, wieder einen richtigen Raum zum Proben zu haben“, findet der 16-jährige Fabian. Denn in der Vergangenheit fand der Unterricht für die Musikschüler an den verschiedensten Orten in Penzberg statt.

Neuer Konzertsaal für ganz Penzberg

Mit der neuen Musikschule haben aber nicht nur sie ein festes Zuhause gefunden. Mit dem großen Konzertsaal im Souterrain des neuen Metropol gibt es jetzt auch einen großen, dabei aber nicht überdimensionierten Saal für Konzerte. „Der Saal hat gefehlt in Penzberg“, meint der ehemalige Schulleiter Johannes Meyer. „Es ist ein Saal für ganz Penzberg.“ Bereits am Freitag fand hier das Einweihungskonzert für den neuen Konzertflügel statt. Vor rund 80 Zuhörern präsentierten Musikschüler das neue Instrument der Klaviermanufaktur Steingraeber und Söhne mit einem anspruchsvollen Programm. Der gebrauchte Flügel habe 65.000 Euro gekostet. 25.000 Euro davon seien durch die so genannten „Tastenpatenschaften“ von Firmen oder Privatleuten finanziert worden. Den Rest habe die Stadt bezahlt, so Musikschul-Mitarbeiterin Heidi Burger. Akustisch passe der Flügel sehr gut zu der Größe des Konzertsaals, betonte Musikschulleiter Simon Zehentbauer. „Er überfordert den Raum nicht.“ Der Flügel sei etwas „weicher“ und nicht so hell und eigne sich auch gut für den Unterricht.

Beim Eröffnungskonzert reichten die Plätze nicht aus

Am Samstagabend dann schloss sich ein Eröffnungskonzert an, bei dem die verschiedensten Ensembles und Gruppen der Musikschule ihr Können präsentierten. So viele Zuhörer waren dazu gekommen, dass die Plätze im großen Saal des Metropol nicht ausreichten – ein würdevoller Einstand. Und vielleicht ein erstes Anzeichen dafür, wie viel Leben in Zukunft herrschen wird im Metropol, in dem 2001 die letzte Vorstellung lief.