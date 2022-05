Landesgartenschau in Penzberg: Viele Fragen und Startschuss für Hanni - Stadt ruft zu Selfies auf

Von: Wolfgang Schörner

„Ich drück die Daumen“ steht auf den „Hanni“-Halsbändern: 500 dieser Schilder, hier am Montag von Gästen der Infoveranstaltung gezeigt, sollen im Mai im Stadtgebiet aufgestellt werden – zum Mitnehmen und für Selfies. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg hat ihre Bewerbung für eine Landesgartenschau erstmals in einer öffentlichen Bürgerinfoveranstaltung vorgestellt. Grundsätzliche Kritik wurde nicht laut, es gab aber viele Fragen. Präsentiert wurde am Ende auch die Landesgartenschau-Hanni. Das Maskottchen soll Penzberg helfen, den Zuschlag zu erhalten.

Penzberg – Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski vom Penzberger Büro „Die Grille“ stellte am Montag zuerst das Konzept vor, mit dem sich Penzberg – nach Starnbergs Ausstieg als eine von 15 Kommunen – für eine Landesgartenschau der Jahre 2028 bis 2032 bewerben will. Laut Stadt am liebsten gleich für 2028. Wie berichtet, würde sich eine Penzberger Gartenschau unter dem Motto „ZukunftsFest“ auf fünf Kernzonen konzentrieren: auf einen naturnahen Weg auf dem Bahnbogen, womöglich mit Aussichtsturm zum Breitfilz; auf eine „Bachmeile“ am Säubach; auf den Schlossbichlpark; auf die „grüne Mitte“ im Müllerholz, wo die geplante Hochwasserüberflutungsfläche mit Stegen und Plattformen „inszeniert“ werden soll, und auf die „Stadtmeile“ in der Innenstadt.

Landesgartenschau in Penzberg: Wie viel wird sie kosten?

Knapp 30 Zuhörer waren am Montag zu der Infoveranstaltung gekommen. Nach den Kosten fragte Liselotte Schlossbauer. Stadtbaumeister Justus Klement erklärte dazu, man rechne mit einer Investition von zehn Millionen Euro. Dies hängt ihm zufolge damit zusammen, dass die Gartenschau mit maximal 50 Prozent bis zu einem Höchstsatz von fünf Millionen Euro gefördert wird. „Wir würden gern an die Obergrenze gehen“, so Klement – also die maximale Förderhöhe ausschöpfen. Er geht zudem davon aus, dass über die Städtebauförderung zusätzlich zehn Prozent fließen, Penzberg am Ende also vier der zehn Millionen Euro selbst aufbringen muss. Sowohl Klement als auch Moderatorin Sonja Rube wiesen zudem darauf hin, dass ein Teil der Pläne wie der Bahnbogen-Weg und die Wege im Müllerholz auch ohne Gartenschau geplant seien. Die Landesgartenschau wäre für eine Realisierung „der Turbo“, so Klement. Ohne sie würde es einige Jahre länger dauern.

Nur spekulieren könne man dagegen, was die Veranstaltung der drei bis vier Gartenschau-Monate selbst kostet, sagte Klement. Ein Teil der Ausgaben würde durch Eintrittsgelder und Standgebühren refinanziert. Nach Erfahrung der Landesgartenschau-Gesellschaft werden etwa die Hälfte der Durchführungskosten so gedeckt.

Kritik am Zustand des Säubachs: Papierfähnchen nach Starkregen

Kritik von mehreren Seiten gab es am Zustand des Säubachs, an dessen Böschungen nach starkem Regen Papierfähnchen hängen, wie Erich Sczepanski sagte. Werde man dieses Problem bis 2028 beseitigt haben?, fragte er. Was Klement verneinte. Man werde dies nicht verhindern können, aber an Verbesserungen arbeiten, sagte er. Ein anderer Zuhörer warnte, dass genau zur Landesgartenschau das Bahnhofsareal eine Großbaustelle sein könnte. Klement antwortete, dass alle städtischen Projekte darauf abgestimmt würden. Auf andere Fragen hieß es, dass auf die Bereitstellung von Toiletten für Besucher und auf Barrierefreiheit geachtet werde. Auf die Frage, wo und für was Eintritt verlangt wird, hieß es, dass dies bei der weiteren Planung beantwortet werden muss. Ähnlich ist es mit der Parkplatzfrage. Im Tagesschnitt wird eine sechsstellige Besucherzahl erwartet.

Aufruf der Stadt: Selfies mit dem Maskottchen Hanni

Positiv wurde am Montag ein Mehr an Grün und eine Vernetzung durch Wege gewertet. Hannelore Jaresch vom Bund Naturschutz warnte aber, dass man die Natur nicht zerstören dürfe, indem man sie zugänglich macht. Sie müsse ökologisch aufgewertet und bewahrt werden. Unter dieser Voraussetzung könne der Bund Naturschutz dies unterstützen.

Um die Chancen für die Bewerbung zu erhöhen, hofft die Stadt auf die Bevölkerung. Werbeträger soll, wie berichtet, das Maskottchen „Hanni“ sein. Im Mai werden 500 Exemplare aufgestellt, die die Menschen mit nach Haus nehmen sollen, um ein Selfie-Foto zu machen. Die Fotos können dann per E-Mail an „landesgartenschau@penzberg.de“ geschickt werden. Die Stadt veröffentlicht sie auf ihrer Internetseite – was, so heißt es, von der Jury sicher registriert wird.