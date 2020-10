Vier Höfe, 368 Wohnungen: Siegerentwurf für Edeka-Areal in Penzberg

Für das künftige Wohnviertel auf dem Edeka-Areal in Penzberg gibt es jetzt einen Entwurf. Er stammt vom Münchner Architekturbüro H2M, das bereits für die Stadt die Mehrfamilienhäuser westlich der Birkenstraße plant.

Penzberg – Laut dem Entwurf entstehen mehrgeschossige Häuser, die so angeordnet sind, dass sie vier Innenhöfe bilden. 368 Wohnungen würden nach Rechnung der Architekten entstehen. Sie nahmen dafür eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 93 Quadratmetern an. Wie berichtet, soll das neue Wohnviertel – Baubeginn wird wohl erst in ein paar Jahren sein – mehr als die Hälfte des Edeka-Areals einnehmen. Der Rest ist für Einkaufsmärkte reserviert.

Entwurf von Münchner Büro H2M hat Wettbewerb gewonnen

Der Entwurf der Münchner Architekten ist das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs, an dem vier Architekturbüros teilgenommen hatten. Die Kosten trug dafür Projektträger und Investor Herbert Küblböck. Eine neunköpfige Jury, in der Bürgermeister und alle fünf Stadtratsfraktionen vertreten waren, hatte den Sieger gekürt.

+ Anordnung der Gebäude: Entwurf des Architekturbüros H2M. © H2M Architekten, München

Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, so Jury-Vorsitzender Eberhard von Angerer. Der Architekt und Stadtplaner stellte am Dienstagabend im Stadtrat den Siegerentwurf von H2M vor, der zu einem „sehr schönen neuen Wohnquartier führen“ könne, wie er sagt. Überzeugt hätten bei dem Entwurf die vier Höfe, die farblich unterschiedlich gestaltet und thematisch bepflanzt würden, als Kirschhof, Birkenhof, Ahornhof und Eichenhof, so von Angerer. Deren Mitte soll ihm zufolge jeweils als Treffpunkt für die Bewohner gedacht. Als gelungen bezeichnete er, dass ein öffentlicher Fußweg von der Grube zur Berghalde durch das Viertel vorgesehen ist. Gewürdigt habe die Jury ebenso, dass das Quartier komplett frei von Verkehr sein wird. Für die Autos gibt es eine Tiefgarage, Besucherparkplätze sind zur Grube hin geplant. Die Gebäude hätten meist drei oder vier Geschosse. Im Südosten sind aber auch ein Gebäude mit fünf Geschossen sowie im Zentrum zwei Häuser mit sechs Geschossen.

Stadtrat: Entwurf wird Grundlage der Bauleitplanung

Der Stadtrat nahm den Entwurf positiv auf. Er beschloss einstimmig, den Siegerentwurf als Grundlage für die Bauleitplanung zu nehmen, die vor kurzem angelaufen ist. Alle vier Entwürfe, nicht nur das Siegermodell, sollen im Rathaus ausgestellt werden. Einen Términ für die Ausstellung nannte die Stadt am Dienstag noch nicht.