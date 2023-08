Volksfest bleibt vom Unwetter verschont - Bürgermeister braucht heuer nur zwei Schläge

Von: Franziska Seliger

„O‘zapft is“: Nur zwei Schläge brauchte Bürgermeister Stefan Korpan (li.), um das erste Fass Augustiner anzuzapfen. Ihm assistierte Hubert Seebacher von der Brauerei. © Franziska Seliger

Das Penzberger Volksfest ist eröffnet. Nur zwei Schläge brauchte Bürgermeister Stefan Korpan am Freitag, um das erste Fass Augustiner-Bier anzuzapfen. Vom Unwetter am Samstag blieb das Festgelände komplett verschont.

Penzberg – Rund 70 Hektoliter Bier, abgefüllt in drei schweren Holzfässern, hatte Festwirt Holger Regler allein für den Eröffnungsabend am Freitag bereitgestellt. „Und ich hoffe, dass sie alle leer werden“, grinste Regler, nachdem er zusammen mit den beiden Penzberger Bürgermeistern Stefan Korpan und Hardy Lenk sowie Hubert Seebacher von der Augustiner-Brauerei von der Bühne herab ein erstes Prosit Richtung der zahlreich erschienenen Festbesucher geschmettert hatte.

Nur zwei Schläge, und damit einen weniger als im vergangenen Jahr, benötigte Bürgermeister Stefan Korpan, um gegen 19.15 Uhr das erste Fass Bier anzuzapfen – heuer wieder von der Augustiner-Brauerei, nachdem im vergangenen Jahr der goldene Gerstensaft von der Brauerei Reutberg geliefert worden war.

Festzug zur Eröffnung: Unter anderem die beiden Penzberger Trachtenvereine sowie zahlreiche weitere Ortsvereine beteiligten sich am Festzug hinauf zum Festgelände. © Foto: Franziska Seliger

Er freue sich, dass schon am ersten Abend so viele Besucher auf die Berghalde gekommen seien, sagte Korpan in seiner Rede, die er bewusst kurz hielt, denn: „Das Wichtigste heute Abend ist das Bier.“ Korpan erinnerte auch daran, dass andere Kommunen in der Region bereits überlegten, im kommenden Jahr kein Volksfest mehr abzuhalten, nachdem zu den Festen in diesem Jahr zu wenige Besucher gekommen waren. In Penzberg wolle man das unbedingt verhindern, aber: „Das haben wir alle gemeinsam selbst in der Hand“, appellierte Korpan. Dem traditionellen Anzapfen war ein Freibierausschank auf dem Stadtplatz vorausgegangen. Hier präsentierten die beiden Penzberger Trachtenvereine einige Tänze. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg sowie die Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf. Im Anschluss zog der traditionelle Festzug von der Stadtmitte hinauf zum Festgelände, an dem sich zahlreiche Ortsvereine beteiligten; unter anderem die Jungritter, die Bergknappen oder der Verein d‘Huadara sowie Mitglieder des Stadtrates. Die Ehrengäste wurden in Kutschen zum Festplatz gefahren, wo die Zugteilnehmer mit drei Böllerschüssen begrüßt wurden.

Gut besuchter Auftakt: Zur Eröffnung kamen am Freitag zahlreiche Besucher ins Festzelt. Es spielte die Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg. © Foto: Franziska Seliger

Bis Sonntag, 3. September. wird das Volksfest heuer dauern. Zusätzlich zu dem etwas größeren Festzelt mit seinen rund 2000 Plätzen gibt es heuer ein Barzelt. Für das Festgelände mit seinen Fahrgeschäften ist wieder Autoscooter-Betreiber Kurt Geier verantwortlich, dessen Familie seit über 70 Jahren mit ihrer Mandelküche auf dem Penzberger Volksfest vertreten ist. Mit vier statt drei Fahrgeschäften, fällt der Vergnügungspark heuer größer aus als 2022.

Mehr Fahrgeschäfte als im vergangenen Jahr lassen die Kinderaugen leuchten. Nun braucht es nur noch ordentliches Wetter, damit der Rummelbummel richtig Spaß macht. © ralf ruder

Vom verheerenden Unwetter am Samstag, das in umliegenden Gemeinden wie Bichl oder Benediktbeuern immense Schäden verursachte, sei das Volksfest verschont geblieben, sagte Geier am gestrigen Sonntag auf Nachfrage der Heimatzeitung. Der Betrieb im Zelt sowie auf dem Freigelände habe ohne Unterbrechung weiterlaufen können. Schäden habe es keine gegeben. Wegen des schlechten Wetters seien die Fahrgeschäfte an diesem Nachmittag und Abend aber nur wenig besucht gewesen.

Das Programm der nächsten Tage:

Montag, 28. August: ab 14 Uhr Seniorennachmittag mit der Magistratsmusi; ab 19 Uhr spielt Bavaria 3. Dienstag, 29. August: ab 19 Uhr Partyband Dreisam. Mittwoch, 30. August: ab 14 Uhr Familientag, ab circa 15 Uhr Kasperltheater; ab 19 Uhr spielt die Musikgruppe Blechblosn.