Penzberger Wiesn vor dem Start: „Schade, wenn das Volksfest gestorben wäre“

Von: Wolfgang Schörner

Kurzfristig ein Volksfest auf die Beine gestellt: Holger Regler (links) springt als Festwirt ein, Schausteller Kurt Geier (rechts) hat für einen kleinen Vergnügungspark gesorgt. Kürze der Zeit war Herausforderung © Wolfgang Schörner

Am Freitag startet das Penzberger Volksfest, was nach der kurzfristigen Absage des bisherigen Festwirts keine Selbstverständlichkeit ist. Das Heft hat nun Holger Regler (49) in der Hand, der bereits Erfahrungen als Ersatz-Festwirt hat. Die Maß Bier kostet 9,60 Euro. Die Schausteller um Kurt Geier (41) sorgen zudem für einen kleinen Vergnügungspark.

Penzberg – Auf dem Volksfestplatz der Penzberger Berghalde läuft seit einigen Tagen der Aufbau. Das Festzelt, das Platz für 2200 Menschen bietet, steht bereits. Auch einen Vergnügungspark gibt es, zumindest einen kleinen. „Wir sind froh, dass wir das so schnell auf die Beine stellen konnten, ein Monat mehr Vorlauf wäre aber besser gewesen“, sagt Kurt Geier. Auch die Betreiber großer Fahrgeschäfte würden unter Personal und Materialproblemen leiden, sagt er. Der 41-Jährige ist selbst mit Autoscooter und Mandelküche beim Penzberger Volksfest vertreten.

Außerdem gibt es heuer ein Kettenkarussell, ein Kinderkarussell, einen Schießstand sowie Stände für Crêpes und Burger. Den Burger-Imbiss betreibt Andreas Fahrenschon, der seit vielen Jahren nach Penzberg kommt. Er ist der Cousin von Christian Fahrenschon, der vergangenen Juli überraschend als Festwirt abgesprungen war. „Ich bin der letzte Fahrenschon hier“, scherzt er.

„Und man muss ein Auge zudrücken“

Nach der kurzfristigen Absage war es keine Selbstverständlichkeit, dass das Volksfest doch stattfinden kann. Er habe sich sofort mit dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt, um nach Alternativen zu suchen, erzählt Kurt Geier. Rathaus-Chef Stefan Korpan klemmte sich damals hinters Telefon und bemühte sich selbst im Urlaub noch um einen Ersatz. Geier schloss sich zugleich mit befreundeten Schaustellern kurz und fragte, ob sie auf die Schnelle kommen können. Die Familie Geier ist seit Jahrzehnten auf dem Penzberger Volksfest vertreten. Schon sein Großvater sei vor über 70 Jahren mit gebrannten Mandeln hier gewesen, erzählt Kurt Geier. Damals wurde noch nicht auf der Berghalde, sondern in der Nähe der Stadthalle gefeiert. Geier bittet aber auch um Nachsicht, weil der Vergnügungspark heuer kleiner ausfällt. „Und man muss ein Auge zudrücken, wenn es mal einen Engpass gibt und man auf das Bier etwas länger warten muss.“

Volksfest in Penzberg - das Programm Geöffnet ist das Penzberger Volksfest auf der Berghalde täglich ab 14 Uhr, an den beiden Sonntagen bereits ab 11 Uhr. Ende für Ausschank und Musik im Festzelt ist jeweils um 23.30 Uhr. Beim Musikprogramm behält sich der Festwirt Änderungen vor.

Freitag, 26. August: 18 Uhr traditioneller Auftakt auf dem Stadtplatz mit Tänzen der Trachtenvereine und Freibierausschank; 18.30 Uhr Festzug zur Berghalde; circa 19 Uhr O’zapfn mit Bürgermeister Stefan Korpan im Festzelt. Es spielt die Stadt- und Bergknappenkapelle.

Samstag, 27. Augus: ab 19 Uhr Showband „Flash Dance“ aus Rosenheim im Festzelt.

Sonntag, 28. August: 11 bis 15 Uhr Weißwurst-Frühschoppen mit dem Oberkrainer-Sextett „Krainerlive“ aus dem Werdenfelser Land. Ab circa 19 Uhr Stadt- und Bergknappenkapelle Penzberg.

Montag, 29. August: 12 bis 17 Uhr Seniorennachmittag der Stadt Penzberg mit der Magistratskapelle. Ab 19 Uhr Musikkapelle Iffeldorf-Antdorf.

Dienstag, 30. August: ab 19 Uhr Showband „Dreisam“ aus Garmisch.

Mittwoch, 31. August: ab 14 Uhr Kinder- und Familiennachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen und Kasperltheater „Piccolino“ (gegen 15 Uhr) aus München; ab 19 Uhr die Showband „Die Oberbayern“ aus München.

Donnerstag, 1. September: ab 19 Uhr Showband „Blechblosn“.

Freitag, 2. September: ab 19 Uhr Showband „Die Troglauer“ aus dem Landkreis Tirschenreuth.

Samstag, 3. September: ab 19 Uhr Showband „The Munichs“ aus München.

Sonntag, 4. September: 11 bis 14 Uhr Blaskapelle Bad Bayersoien. Ab 19 Uhr Showband „Frontal“ aus der Oberpfalz. Gegen 22 Uhr Feuerwerk.



Den Kontakt zwischen Stadt und Ersatz-Festwirt Holger Regler aus Eichstätt hatte ein anderer Schausteller hergestellt: Manfred Kraus, der Betreiber des Kinderkarussells. Regler, der aus Wolnzach in der Hallertau stammt, kennt dessen Vater und Großvater aus der Kindheit, als die Familie Kraus mit dem Kinderkarussell auf dem Volksfest in Wolnzach war. „Er hat vor drei Wochen angerufen und gefragt, was ich gerade so vorhabe, ob ich das Volksfest übernehmen kann“, erzählt Regler. „Ich war erst mal geschockt.“ Dann entschied er sich aber, es zu machen.

Der 49-Jährige, der ursprünglich Maschinenbau gelernt hat, organisierte schon in jungen Jahren gern Feste und Partys. 2017 startete er mit „Reglers Grillstationen“, die Premiere war auf der Dult in Eichstätt. Erstmals Festwirt war Regler im Jahr 2018 in Tirschenreuth.

Festwirt Regler ist heuer schon vor Penzberg zwei Mal kurzfristig eingesprungen

Erfahrungen mit kurzfristigen Einsätzen hat er auch. Regler sprang heuer in Schwaig bei Nürnberg und in Haimhausen bei Dachau ein, weil die Festwirte jeweils kurz zuvor abgesagt hatten. In Schwaig wurde er bereits für 2023 engagiert. Im August übernahm Regler in Kelheim für Festwirt Daniel Feuerer die Festzeltküche. Mit dessen Festzelt ist er nun auch in Penzberg. Wobei Reglers Ziel ist, sich ein eigenes Bierzelt anzuschaffen und auch künftig als Festwirt zu arbeiten. „Viele Wirte hören auf, da braucht es Quereinsteiger.“

Bier kommt aus Reutberg: 9,60 Euro die Maß

So ein großes Fest zu stemmen, zumal kurzfristig. ist eine Herausforderung, allein, ein Programm mit Blaskapellen und Showbands zusammenzustellen. Wenn alle zusammenhalten, sei es einfach, sagt Regler. Auch seine Servicekräfte hat er beisammen. Auf die Frage, wie er das geschafft hat, sagt er: „Es ist viel Geben und Nehmen.“ Und: „Ich habe Glück und bin froh, dass ich sie habe.“ Nur zwei, drei Kräfte für die Küche und für das WC würden noch fehlen. Das Bier, ein helles Klosterbier, kommt heuer von der Klosterbrauerei Reutberg. 9,60 Euro soll die Maß kosten. Er freue sich auf Penzberg, sagt Regler.

Auch der 83-jährige Vater von Autoscooter- und Mandelküchen-Betreiber Kurt Geier freut sich. Der Senior – er heißt ebenfalls Kurt Geier – war wie schon seine eigenen Eltern selbst Schausteller beim Penzberger Volksfest. „Penzberg war immer der schönste Platz, wir waren hier wie daheim“, erzählt er. „Es wäre schade, wenn das Volksfest gestorben wäre.“