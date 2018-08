Penzberger Volksfest startet - mit einem kürzeren Weg zur Wiesn

von Wolfgang Schörner schließen

Am Freitagabend beginnt in Penzberg wieder die Zeit der gebrannten Mandeln und der Wiesn-Mass, von Autoscooter, bayerischem Rock und traditioneller Blasmusik. Eine kleine Änderung gibt es allerdings zum Start des Volksfestes: Der Auftakt findet heuer nicht an seinem angestammten Platz statt.