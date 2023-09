Volkshochschule Penzberg startet ins Herbstsemester - 330 Möglichkeiten, Neues zu lernen

Von: Franziska Seliger

Musste das neue Programm der Penzberger Volkshochschule (VHS) ausnahmsweise alleine präsentieren: VHS-Leiterin Katja Wippermann. Ihr restliches Team ist noch im Urlaub. © Seliger

Die Penzberger Volkshochschule startet ins neue Semester. Ab kommenden Samstag, 9. September, ist das gedruckte Programmheft mit rund 330 Angeboten erhältlich. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Penzberg – Eine neue Sprache lernen oder sich für den Job weiterbilden. Ukulele spielen lernen oder die Feinheiten der syrischen Küche entdecken: Das neue Programm der Penzberger Volkshochschule (VHS) bietet im kommenden Herbst- und Wintersemester eine große Vielfalt an Möglichkeiten, Neues zu lernen und auszuprobieren – sei es bei Präsenzveranstaltungen oder online von zuhause aus. So kann man etwa fit werden mit der Sportart „Jumping“, in die Kunst des Goldschmiedens eintauchen oder sein eigenes Vogelhäuschen bauen.

Rund 50 neue Angebote

Insgesamt können Interessierte laut VHS-Leiterin Katja Wippermann aus 330 Angeboten aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Beruf und EDV, Sprachen, Gesundheit, Ernährung, Kultur und Kreativität wählen. Und: „Mit rund 50 neuen Veranstaltungen will unser Team in diesem Herbst auch neue thematische Akzente setzen“, so Wippermann; unter anderem werde sich die VHS im Oktober an der bundesweiten Aktionswoche zur seelischen Gesundheit beteiligen. Dazu seien etwa verschiedene Vorträge geplant.

Wer eine Sprache neu lernen oder seine Kenntnisse aufbessern möchte, findet im neuen Programm laut Wippermann insgesamt 47 Sprachkurse. „Neu dabei sind zum Beispiel Onlinekurse zum Einstieg in die chinesische und die japanische Sprache sowie zwei Kroatisch-Kurse vor Ort“, so Wippermann.

13 Koch- und Backkurse

Und kulinarisch Interessierte fänden im neuen Programm insgesamt 13 Koch- und Backkurse; beispielsweise Kurse zur syrischen und thailändischen Küche und zum veganen Backen.

Da sich der Bürgerbahnhof als Schauplatz für Reisevorträge bereits im vergangenen Semester gut etabliert habe, seien hier in den kommenden Monaten insgesamt sieben Reisevorträge geplant. Sie sollen die Besucher zumindest gedanklich in die unterschiedlichsten Regionen der Welt entführen; etwa auf die Seidenstraße, zu den Bären Kanadas oder zum Ultracycling quer durch die USA.

Darüber hinaus finden sich im neuen Programmheft laut Wippermann zahlreiche Veranstaltungen zu aktuellen und wichtigen Themen der Gesellschaft. Als Beispiele nennt die VHS-Leiterin Vorträge zum Energiesparen im Alltag, zur Heizungserneuerung und zur finanziellen Vorsorge in jedem Lebensalter.

Anmeldung ab sofort möglich

Besonders beliebt seien die Angebote im Bereich Gesundheit. „Mit 77 Angeboten ist dieser Fachbereich der größte an der VHS“, erläutert Wippermann. Ob Gesundheitsvorträge oder Bewegungskurse für alle Fitnesslevel – Wippermann ist überzeugt, dass hier jeder das passende Angebot finden kann. Neben altbewährten Kursen wie Yoga oder „Rückenfit“, fänden sich im aktuellen Programm auch neue Kurse, etwa zum ganzheitlichen Atmen oder zum Kennenlernen der Achtsamkeit. Das neue Semester beginnt laut Wippermann am Montag, 25. September. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Das neue Programmheft ist ab Samstag, 8. September, unter anderem bei der VHS und der Stadtbücherei sowie im Penzberger Rathaus erhältlich; außerdem bei den Gemeinden Iffeldorf, Seeshaupt und Bernried. Onlinebuchungen sind unter www.vhs-penzberg.de möglich.