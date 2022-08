Unterricht für Ukraine-Flüchtlinge - im Deutschkurs für eine kurze Zeit den Krieg vergessen

Konzentriertes Lernen: Zwei Ukrainerinnen folgen den Ausführungen ihrer Lehrerin Anette Völker-Rasor. © Franziska Seliger

Seit Ende April bietet die Penzberger Volkshochschule Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine an. Das Angebot wird gut angenommen und ist dabei viel mehr als bloß Unterricht. Für kurze Zeit können die Teilnehmerinnen den Krieg vergessen.

Penzberg – Der Unterricht beginnt um neun Uhr mit einem Morgenkreis. Kursleiterin Anette Völker-Rasor steht mit einem Ball mitten im Raum. Um sie herum scharen sich ihre ukrainischen Schülerinnen und Schüler. Ein zwölfjähriges Mädchen ist darunter, ein Jugendlicher, eine erwachsene Frau mit ihrer Mutter. Auch eine ältere Dame, die schon Oma ist, sitzt im Unterrichtsraum. Insgesamt sind es 15 Teilnehmer. Manche von ihnen sind seit April in der Stadt. Manche haben sogar schon eine Arbeit gefunden. Andere sind erst im Juli angekommen.

Rund 150 Ukraine-Flüchtlinge leben in Penzberg

Völker-Rasor wirft einer von ihnen den kleinen bunten Ball zu: „Guten Morgen Ines (Namen von der Redaktion geändert). Schön, dass Du da bist.“ Nach und nach wird der Ball nun von einem Schüler zum anderen geworfen. Spielerisch werden so Begrüßung und Anrede geübt. Später wird Völker-Rasor das gleiche Ballspiel anwenden, um die Uhrzeiten zu üben.

Aufmerksam folgen die Teilnehmer dem Unterricht. Jeder arbeitet mit. Rund 150 Geflüchtete aus der Ukraine leben in Penzberg, sagt VHS-Leiterin Katja Wippermann. Weil sie nicht alle gleich einen Platz in einem Integrationskurs bekamen, habe sie die Idee gehabt, seitens ihrer Schule eigene Deutschkurse anzubieten. „Uns war wichtig, die Leute frühzeitig aufzufangen“, betont Wippermann. „Wir wollten ein ortsnahes Angebot schaffen.“

Teilnehmerinnen lernen, sich im Alltag zurechtzufinden

Die Ukrainer hätten es schwer genug. Da wolle man wenigsten die sprachlichen Barrieren so schnell wie möglich abbauen. Finanziert würden die Kurse mit Spendengeldern. Das Angebot ist für die Ukrainer freiwillig. Ihr Unterricht, erzählt Kursleiterin Völker-Rasor, diene als Vorbereitung für den offiziellen Integrationskurs.

„Es sind drei Stunden Normalität am Tag“

Bei ihr sollen die Teilnehmer erst einmal lernen, sich in ihrem Alltag in Penzberg zurechtzufinden. „Es geht um das direkte, tägliche Leben“, so die promovierte Historikerin, die seit 2016 die Zulassung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat, als Lehrerin Integrationskurse zu geben. Die Flüchtlinge, sagt sie, sollen lernen, Arzttermine zu vereinbaren oder einfache Gespräche in deutscher Sprache zu führen. Dreimal wöchentlich trafen sich ihre Schüler in einem der VHS-Räume – vorerst an 14 Vormittagen. Für die Ukrainer sei der Unterricht aber auch die Zeit, in der sie für wenige Stunden ihre Situation vergessen könnten. Den Krieg, ihre Männer zuhause, ihr Leben in der Fremde. „Es sind für sie drei Stunden Normalität am Tag.“

Konzentriert arbeiten alle mit, als Völker-Rasor mit ihnen deutsche Lückentexte ausfüllt. Wo muss ein „f“ stehen und wo ein „v“? Wie fragt man einen Passanten auf der Straße nach der Uhrzeit? Und wie heißen die Zahlen von 1 bis 20? Von Anfang an, sagt Völker-Rasor, habe sie mit ihren Schülern Deutsch gesprochen. Mit den wenigen von ihnen, die Englisch sprechen, auch das. Ansonsten hilft sie sich mit Händen und Füßen, deutet viel auf das, was sie meint. Und: „Ich benutze bewusst einen kleinen Wortschatz und wiederhole viel.“ Ukrainisch spricht Völker-Rasor nicht.

Von den Ängsten merkt man nichts - doch sie sind da

Die Stimmung unter den Schülern ist an diesem Morgen gut. Immer wieder wird gemeinsam gelacht. Von den Ängsten, die hier alle mit sich herumtragen, merkt man nichts. Aber sie sind da, weiß Völker-Rasor. Sie frage aber bewusst nicht nach, weil sie die Flüchtlinge nicht auffangen könne, wenn sie psychisch zusammenbrechen würden.

Erst kürzlich habe eine Teilnehmerin während des Unterrichts erfahren, dass ihr Haus in der Ukraine zerstört wurde. Um mit solchen Krisen während des Unterrichts besser umgehen zu lernen, möchte Völker-Rasor eine Fortbildung für die Kursleiter anregen.

An diesem Vormittag will Völker-Rasor aber doch wissen, wo die Ukrainer genau herkommen. An einer Karte zeigt jeder von ihnen, wo sein Zuhause ist. Odessa, Kiew. Charkiw. Donezk. Saporischschja – Namen, die man in Deutschland längst aus den Nachrichten kennt. Bedrücktes Schweigen macht sich breit. Aber nur kurz. Hausaufgaben müssen kontrolliert, Verben im Präsens konjugiert werden: Ich lese –du liest – er liest . . . Das ist jetzt wichtig. Denn sie alle wollen weitermachen. Lernen. Nicht aufgeben. Dass es einen Anschlusskurs geben wird, steht schon fest.