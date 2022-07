„Vollblutkliniker“ Brändle verlässt Penzberger Krankenhaus - und erinnert sich an turbulente Zeiten

Von: Wolfgang Schörner

Zieht in den Schwarzwald: Ärztlicher Direktor Florian Brändle (l.) nimmt seinen Abschied, was Klinik-Konzernchef Thomas Weiler (r.) bedauert. Foto: wos © Wolfgang Schörner

Dr. Florian Brändle verlässt Ende Juli das Penzberger Krankenhaus. Er wird mit seiner Frau in den Schwarzwald ziehen und künftig in einer Facharztpraxis arbeiten. Brändle ist Chefarzt der Inneren Medizin und seit zwölf Jahren ärztlicher Direktor. In den Anfangsjahren erlebte er den Kampf um die Penzberger Klinik mit. Eine sehr aufregende Zeit, wie er sagt.

Penzberg – Es waren turbulente Zeiten vor über zehn Jahren. Der Fortbestand des Krankenhauses stand auf der Kippe. Der Landkreis Weilheim-Schongau bereitete hinter verschlossenen Türen den Verkauf vor. Das Haus sollte eine Privatklinik werden. Als die Heimatzeitung dies im Juni 2009 enthüllte, brach ein Sturm der Entrüstung los.

Als die Penzberger um den Erhalt ihres Krankenhauses kämpften

Zweieinhalb Jahre zuvor war Florian Brändle als Chefarzt der Inneren Medizin sowie als Leiter der Intensivstation und der Endoskopie ans Penzberger Krankenhaus gekommen. 2010 wurde er zum ärztlichen Direktor ernannt. Brändle erinnert sich noch gut an die Zeit: an den Protest gegen den Verkauf, an die 11.500 Unterschriften, die in der Stadthalle an Landrat Friedrich Zeller überreicht wurden, dann an den Schwenk 2010 hin zu einer kommunalen Lösung, an die große Hoffnung, die er und die Ärzteschaft in eine Übernahme durch die Starnberger Klinik setzten, und schließlich an die Kreistagssitzung im März 2011 in Iffeldorf, als die Entscheidung mit einer Stimme Mehrheit für Starnberg und gegen Garmisch-Partenkirchen fiel – „ein Krimi“, so Brändle.

„Es war sehr aufregend für mich, in gewisser Weise auch belastend“, sagt er. Denn wäre das Penzberger Krankenhaus zu einer Reha-Klinik geworden, hätte er hier keine Zukunft mehr gesehen. Er habe aber an das Haus und an die starke Unterstützung aus der Bevölkerung geglaubt. „Hochinteressant“ fand er auch den Einblick, den er damals in die Politik erhielt.

Abschied: Die Entscheidung falle ihm nicht leicht

Dass er nun zum 1. August die Penzberger Klinik verlässt, falle ihm nicht leicht. Die Entscheidung habe ihn schlaflose Nächte gekostet. Brändle erzählt, dass er und seine Frau den Wunsch haben, in den Schwarzwald zu ziehen, wo seine Schwiegermutter ihnen ein Haus überlassen hat. „Wir wollen dort sesshaft werden.“ Beschleunigt wurde das durch einen Zufall. Er habe dort einen alten Studienkollegen getroffen, der ihm von einer großen gastroenterologischen Praxis – Brändles Spezialgebiet – erzählte. Der Studienkollege habe ihn gefragt, ob er einsteigen wolle. Er habe erst Nein gesagt, dann sich aber überreden lassen, die Praxis wenigstens anzuschauen. „Ich war sehr angetan“. Er änderte seine Meinung. Zumal sich ihm damit eine Chance bot, die nicht wiederkommt, so der 56-Jährige.

Brändle: „Die Penzberger Klinik steht sehr gut da“

Die Penzberger Klinik, resümiert Brändle, „steht sehr gut da“. Sie habe eine „tolle Mannschaft“. Und es sei in den vergangenen Jahren vieles aufgebaut worden. Man sei der Grund- und Regelversorgung verpflichtet. Sein Ziel sei aber immer auch ein klarer Schwerpunkt gewesen. Diesen hat das 100-Betten-Haus heute mit der Gastroenterologie, einem Teil der Inneren Medizin, der sich zum Beispiel mit Magen und Darm beschäftigt, sowie in der Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie). Ebenso besteht eine enge Zusammenarbeit mit Kardiologen, Urologen, Gynäkologen und Neurologen, die Praxen auf dem Klinikgelände haben. 2007 führte Brändle die Reihe „Penzberger Sprechstunde“ ein. Seit 2016 verfügt das Krankenhaus über neue OP-Säle. Der Starnberger Klinik-Konzern investierte damals, inklusive eines Blockheizkraftwerks, über zehn Millionen Euro.

Klinik-Konzernchef Weiler: Es ist ein Riesenverlust

Seinen besonderen Dank richtet Brändle denn auch an Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der Starnberger Kliniken GmbH. Er habe damals vor über zehn Jahren erzählt, wie er sich die Zukunft des Hauses vorstellt. „Es klang vielversprechend, und alle Zusagen wurden erfüllt“, so Brändle. „Wir konnten uns als eigenständige Klinik entwickeln und Synergien mit Starnberg nutzen.“

Der Abschied Brändles sei ein Riesenverlust, sagt Weiler. „Ein bitterer Tag.“ Ohne ihn hätte sich der Konzern vielleicht gar nicht in Penzberg engagiert. Jedes Gespräch habe ihn damals darin bestärkt, dass das Haus in kommunaler Trägerschaft gehalten werden sollte. Die Gründe für den Abschied akzeptiert Weiler. Umstimmen konnte er ihn nicht. „Wir beide sind Vollblutkliniker“, sagt er, Menschen, die das Krankenhaus brauchen, 24 Stunden an 365 Tagen. Er hoffe natürlich, dass Florian Brändle – als Praxisarzt – glücklich wird. „Ich habe da aber so meine Zweifel.“