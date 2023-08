Chill-Ecken schaffen, Tanzunterricht ermöglichen: Voller Einsatz für Jugendhaus-Bewohner

Förderverein unterstützt Haus in Penzberg

Von Franziska Seliger schließen

Dazu beitragen, dass dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen und andere Projekte realisiert werden können: Das ist das oberste Ziel, das sich der Förderverein des Jugendhauses Don Bosco in Penzberg bei seiner Gründung 2022 gesetzt hat. Viel hat er seither bewegt. Aber es gibt noch viel zu tun.

Penzberg – Nachdem das Jugendhaus Don Bosco in Penzberg über viele Jahrzehnte von einem Verein getragen worden war, übernahm die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos zum 1. Januar 2022 die Trägerschaft des Hauses. Der bisherige Trägerverein wurde in den „Förderverein Jugendhaus Don Bosco Penzberg“ umgewandelt.

Rund eineinhalb Jahre nach dieser Umwandlung ziehen die Verantwortlichen Bilanz ihrer bisherigen Arbeit, deren oberstes Ziel es ist, Gelder für Sanierungsmaßnahmen am Haus sowie für die Erfüllung von Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zu sammeln. Dank Spendengeldern und diverser Aktionen habe der Verein seit Februar 2022 rund 27000 Euro eingenommen, so Vereinsvorsitzender Rainer Thalbauer und seine Stellvertreterin Iris Ihßen bei einem Pressegespräch im Rahmen des Sommerfestes der Einrichtung.

Sanierung der Sanitäranlagen in vier Wohngruppen hat Priorität

Oberste Priorität bei den zu finanzierenden Projekten habe die Sanierung der Bäder und WC-Anlagen in den vier Wohngruppen, erläutern die beiden. Der Träger trage die Kosten für den Umbau der bisherigen Mehrbettzimmer in überwiegend Einzelzimmer. Der Verein übernehme die Kosten für die Sanierung der fünf sanitären Anlagen in jeder Gruppe, so Thalbauer. Kostenpunkt dafür: rund 20000 Euro pro Gruppe. In der ersten Wohngruppe liefen die Arbeiten bereits. Unter anderem würden in den Bädern neue Böden verlegt. Im August sollen die Arbeiten in der ersten Gruppe abgeschlossen sein. Dann werde bei der nächsten Gruppe saniert. Der Verein muss also allein für dieses Projekt Kosten von rund 80000 Euro stemmen. Zusätzlich werde in jeder Wohngruppe eine neue Chill-out-Area geschaffen – also ein Rückzugsort mit Couchen und Kissen zum Lesen und Träumen. So etwas gebe es bisher nicht, sagen Thalbauer und Ihßen. Rund 3000 Euro werde so eine Entspannungs-Ecke den Verein kosten – pro Wohngruppe.

+ Nach langen Umbauarbeiten ist das neue Bewegungs-Center fertig, wie Einrichtungsleiterin Carolin Kirchner auf dem Foto demonstriert. © Seliger

Aber damit nicht genug des Engagements: In den vergangenen Monaten hat der Verein zahlreiche kleinere Anschaffungen im Jugendhaus ermöglicht, wie die einer Boulderwand, einer Nestschaukel und einer Spülmaschine. Mit 3000 Euro hat er den Umbau des ehemaligen Schwimmbads in ein Bewegungs-Center unterstützt. Hier können die aktuell 42 Kinder und Jugendlichen jetzt nach Herzenslust toben und klettern. Wesentlich finanziert wurde das Projekt durch die Aktion „Sternstunden“ und eine Spende aus dem „Hörmann“-Sozialplan.

Auch individuelle Unterstützung für Bewohner ist möglich

Außerdem habe man sich im Verein mit seinen derzeit rund 80 Mitgliedern darauf geeinigt, im Einzelfall auch Bewohner individuell zu unterstützen. Leider gebe es nämlich Kinder, die von zuhause keinerlei Hilfen bekämen, bedauert Ihßen. Diesen Kindern ermögliche ihr Verein etwa Tanzunterricht. Außerdem unterstütze er den Träger bei Ausflügen zu Kultur- und Sportveranstaltungen und finanzierte Jugendlichen die Fahrt zum Weltjugendtag nach Lissabon. Letzteres wäre ohne den jetzigen Träger nie möglich gewesen, betont Ihßen. Dass die Salesianer das Haus übernommen haben, sei ein Segen. „Darüber sind wir sehr froh.“

Ihßen und Thalbauer sind mit der bisherigen Arbeit des Fördervereins sehr zufrieden. „Es läuft gut. Und unser Ziel, dass wir bekannter werden, haben wir erreicht“, resümiert Thalbauer. Allerdings fehle es noch an Mitgliedern, „die wirklich mit anpacken wollen“, sagt Ihßen. Denn um die Umbauarbeiten im Haus und Anschaffungen für die Bewohner auch in Zukunft finanziell unterstützen zu können, sei der Verein einerseits weiterhin auf Spender angewiesen. Andererseits müssten die Mitglieder selbst aktiv werden; etwa mit Ständen beim „Tollhub“ oder dem Christkindlmarkt. Ideen für neue Aktionen gebe es viele. „Es gibt immer genug zu tun“, sagt Ihßen. Für die Kinder.

Informationen: Wer sich beim Förderverein engagieren möchte, findet Informationen dazu im Internet unter www.foederverein-jhdb.de.