Vom Bayern-Trabi bis zum Gangsterschlitten - ein großes Festival der Oldtimer

Auf der Penzberger Berghalde

Über einen Trabi im Bayernlook und „Gangsterautos“ konnten sich die Besucher des 26. OIdtimerfestivals des Auto-Motor-Club (AMC) Penzberg freuen. Drei Jahre ist es her, seitdem sich Oldtimerenthusiasten das letzte Mal auf dem sonst jährlichen Treffen zu einem großen Oldtimer-Kollektiv zusammenschlossen.

VON PAUL VOGT

Penzberg – Es ist das letzte Mal für den ehemaligen Vorsitzenden des AMC Penzbergs und heurigen Organisator des Events, Helmut Schmidtner. „Ich mach das heuer zum letzten Mal“ sagt Schmidtner – und er klingt traurig dabei.

Das Festival begann eigentlich schon am Samstagabend mit einem sehr gelungenen Auftritt der Penzberger Band „Bonebraker“. Der Großteil der Oldtimer hingegen fuhr erst am nächsten Tag auf der Berghalde vor.

Mehrere hundert alte Autos, Motorräder, Mopeds und Bulldogs

Nicht nur Autos konnten bestaunt werden, auch alte Motorräder, Mopeds und Bulldogs zählten zum breiten Portfolio. Zum Höhepunkt der Veranstaltung am Sonntagmittag standen mehrere hundert, darunter teilweise sehr rare Fahrzeuge auf dem Schotter der Berghalde.

+ Besitzer und Besucher tauschten sich im lockeren Plausch ausgiebig aus. © Ralf Ruder

Neben etlichen Zivilwagen fanden sich in den Reihen auch alte Militärfahrzeuge, wie der in den USA angefertigte Willys Jeep aus dem Jahr 1958. Mehr als ein Jahrzehnt älter, sorgte ein Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen für Aufsehen. Der Auto-Boot-Hybrid zählte zu den wenigen Fahrzeugen, auf dem Gelände, welche noch aus der NS-Zeit stammten.

Waschechte „Gangsterautos“ - für 60er-Jahre-Krimis

Auch waschechte „Gangsterautos“ ließen sich auf der Berghalde bestaunen, wie der französische Citroen 11CV aus dem Jahr 1954. Der 75-jährige Besitzer, Friedhelm Vieth, erzählt stolz, dass ihm das Auto nun schon seit 40 Jahren gehört. „Diesen Wagen haben die Gangster immer in den 60er-Jahre-Krimis benutzt. Er war schnell und konnte somit immer gut vor der Polizei abhauen“, erklärt Vieth er enthusiastisch den Besuchern.

Ein echter Hingucker: Trabi mit weiß-blauem Karomuster

Ein echter Hingucker war einer der beiden Trabis aus dem Wendejahr 1989, welcher mit einem weiß-blauen Karomuster überzogen war. Die Verbindung aus DDR und Bayern kam bei den Besuchern sehr gut an, so wurde das Kultauto gerne als Motiv für dutzende Fotos genutzt. Ebenfalls auffällig waren die mindestens 20 verschiedenen Fiat 500, welche, schön aufgereiht, in der Mitte des Festplatzes standen. Die Besucher rekrutierten sich aus allen Altersschichten, Alt und Jung schwärmten gleichermaßen für die automobilen Schätze aus vergangenen Zeiten. „Es ist ein echt schönes Fest, die Autos sind super“, meinte beispielsweise der 18-Jährige Ilkay Siebert.

Trotz der positiven Rückmeldungen gab es auch einiges an Kritik unter den Gästen, teilweise würden die Autos „relativ früh schon wegfahren“, bemängelte einer der Gäste. Tatsächlich standen um 15.30 Uhr nur noch etwas mehr als die Hälfte der anfangs anwesenden Oldtimer auf dem Gelände. „Es wäre schon schön gewesen, wenn die Autos alle wenigstens einen kurzen Steckbrief an der Scheibe kleben hätten“, wünschte sich der 48-jährige Martin Orterer.