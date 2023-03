VR-Bank feiert 8-Millionen-Euro-Investition: Klares Bekenntnis zu Penzberg

Von: Franziska Seliger

An der Bahnhofstraße hat die VR-Bank Werdenfels ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet. © Franziska Seliger

Für rund 8 Millionen Euro hat die VR-Bank Werdenfels eG im Herzen von Penzberg ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichtet sowie die bestehende Bankfiliale umgestaltet. Nun wurde Eröffnung gefeiert.

Penzberg – Das Projekt der VR-Bank Werdenfels begann vor rund zwei Jahren. Damals wurde das Nebengebäude der Penzberger Bank-Filiale unweit der Hauptkreuzung an der Bahnhofstraße abgerissen, um an seiner Stelle ein neues Wohn- und Geschäftshaus zu errichten (wir haben berichtet).

Neue Wohnungen und Gewerbeeinheiten an der Bahnhofstraße

„Entstanden sind in dieser Zeit 15 Wohnungen mit knapp 1000 Quadratmetern Wohnfläche und zwei Gewerbeeinheiten mit je rund 300 Quadratmetern“, erläuterte Martin Jocher, Vorstand der VR-Bank Werdenfels, bei einer kleinen Feier, bei der nicht nur dieser Neubau eingeweiht, sondern auch die Umgestaltung der Bankfiliale an der Ecke Bahnhofstraße und Karlstraße gefeiert wurde. Bei den beiden Gewerbeeinheiten handelt es sich laut Jocher um eine Zahnarztpraxis sowie um neue, zusätzliche Bankräume. Außerdem wurde eine Tiefgarage mit insgesamt 24 Stellplätzen gebaut. „Die Nachfrage nach den Wohnungen war sehr hoch“, sagte Jocher in seiner Rede vor Bank-Mitarbeitern oder Vertretern der Stadt. Alle Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen seien bereits vermietet, so Jocher. „Unsere Mieter sind eine bunte Mischung aus Familien, Singles, Jung und Alt“, so Jocher. Ab dem 1. Mai würden die ersten von ihnen ihr neues, barrierefreies Zuhause beziehen.

Bestehende Filiale ausgebaut

Die bestehende Bank-Filiale mit ihren bisher rund 250 Quadratmetern sei in den vergangenen Wochen ausgebaut und renoviert worden. Die Arbeiten dazu hätten im Januar begonnen, was für die Mitarbeiter der Bank aber auch für die Kunden zahlreiche Einschränkungen mit sich gebracht habe. „Doch unser Team hat dies großartig bewältigt. Mit Topverständnis und Mithilfe konnte diese Zeit überstanden werden.“

Mit der Durchtrennung des blauen Bandes erklärten (v.li.:) Architekt Wolfgang Zach, Stefan Hutter und Martin Jocher (beide Vorstände der Bank) die umgestaltete Filiale und den Neubau für eröffnet. © Franziska Seliger

Wichtig sei bei dem Umbau gewesen, „dass wir sowohl Service als auch alle Beratungsbüros im Erdgeschoss unterbringen und damit unseren Kunden barrierefrei den bestmöglichen Komfort bieten können“, betonte Jocher. Entstanden seien sechs moderne Beratungszimmer sowie ein großer Konferenzraum, der bei Bedarf geteilt werden könne. Florian Pildner, der Teamleiter der Penzberger Filiale, kann sich über „ein kleines, aber feines Büro“ freuen. Außerdem wurden zwei Teamräume geschaffen, in denen nun Platz sei für 14 digitalisierte Arbeitsplätze.

„Deutliches Bekenntnis“ zum Standort Penzberg

„Die Selbstbedienungszone für unsere Kunden ist nun wieder ‘up to date‘, betonte Jocher; ebenso der neue Servicebereich. Der Bank-Vorstand lobte die „monatelange Arbeit“ vieler Beteiligten an diesem „Großprojekt“ und richtete an Architekten, Planer, Handwerker für ihr termingerechtes Arbeiten „ein ganz herzliches Dankeschön“. Seitens der Bevölkerung habe er bereits zahlreiche positive Stimmen zum Neubau gehört.

Planer Max Zangerl wertete das Projekt mit Neubau und Umbau als ein „deutliches Bekenntnis“ der VR-Bank Werdenfels zum Standort Penzberg. Und Architekt Wolfgang Zach betonte, die neu entstandenen Wohnungen trügen zur Aufwertung des Stadtraums bei, indem das Leben in ihrem Inneren durch die kleinen Erker an der Fassade hinausstrahle auf die Bahnhofstraße.