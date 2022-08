Wasserkraftwerk bei Penzberg: Mehr Strom geht nicht - zu wenig Wasser in der Loisach, nicht nur bei Dürre

Von: Wolfgang Schörner

Das Wasserkraftwerk bei Penzberg-Schönmühl. © Wolfgang Schörner

Wegen des Klimawandels muss mehr auf erneuerbare Energien gesetzt werden. Verschärft wird die Situation nun auch durch den Ukraine-Krieg. Seit fast 100 Jahren produziert das Wasserkraftwerk bei Penzberg-Schönmühl an der Loisach Öko-Strom. Könnte das Kraftwerk noch mehr produzieren?

Penzberg – Das Wasserkraftwerk bei Penzberg-Schönmühl wurde 1922 von einem Ingenieur namens W. Binswanger erbaut. Die Betriebsgenehmigung besteht seit 1923. Bis in die 1990er Jahre war die Anlage mit Mitarbeitern besetzt, heute arbeitet kein Mensch mehr in dem Kraftwerk. Es wird aus der Ferne per Computer gesteuert. Betreiber der Anlage ist seit einigen Jahren nicht mehr die „Eon Wasserkraft GmbH“, sondern die „Uniper Kraftwerke GmbH“. Sie gehört zur Uniper-Gruppe, die 2016 vom Eon-Konzern abgespalten wurde. Laut „Uniper“ erzeugt das Kraftwerk Schönmühl im langjährigen Mittel 33 Millionen Kilowattstunden und trägt damit 0,26 Prozent zur gesamten bayerischen Stromerzeugung aus Wasserkraft bei.

Wasserkraftwerk bei Penzberg wurde vor 100 Jahren gebaut

Bei dem Wasserkraftwerk Schönmühl handelt es sich um eine Anlage mit einer Nennleistung von 4,9 Megawatt, ein Bruchteil des 1924 fertiggestellten Walchenseekraftwerks mit seinen 124 Megawatt. Bei einer Führung vor ein paar Jahren hieß es, dass die Leistung ausreichen würde, zirka 8000 Privathaushalte mit Strom zu versorgen. Eigentlich befinden sich in dem Kraftwerk zwei Generatoren, doch nur einer ist in Betrieb. Der kleinere Generator, der noch aus der Zeit des Kraftwerkbaus stammt, ist stillgelegt. In Betrieb ist der sehr viel größere Generator, der 1950 hinzukam. In der Vergangenheit wurde den Betreibern immer wieder vorgeworfen, dass das Kraftwerk mehr Strom produzieren könnte, sie dies aber nicht wollen, weil sonst die Förderung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht mehr greifen würde.

Könnte das Kraftwerk mehr Strom erzeugen? Uniper sagt Nein

Könnte das Wasserkraftwerk Schönmühl mehr Strom erzeugen? Theodorus Reumschüssel, Sprecher von „Uniper Energy“, erklärte dazu auf Anfrage unserer Zeitung, dass dies in geringem Umfang grundsätzlich möglich wäre. Als das Kraftwerk noch zwei funktionsfähige Turbinen hatte, sei das in der Vergangenheit auch der Fall gewesen. Das Problem ist nach seinen Worten allerdings die Wassermenge der Loisach. Sie ist zu gering – in den vergangenen Wochen war der Wasserstand besonders niedrig. Aber auch in normalen Zeiten ist ihm zufolge für eine nennenswerte Nutzung beider Turbinen nicht genug Wasser vorhanden. Die kleinere Turbine wurde ihm zufolge vor Jahren stillgelegt, „weil eine Erneuerung aufgrund der wenigen Tage im Jahr, an denen ausreichend Wasser für zwei Turbinen vorhanden war und ist, nicht wirtschaftlich war und ist“.

Wassermenge der Loisach setzt laut Betreiber Grenzen

Bereits vor zehn Jahren hatte es seitens „Eon Wasserkraft“ geheißen, dass die Wassermenge der Loisach der Anlage Grenzen setze. So sei die Durchflussmenge nicht konstant, in wasserarmen Zeiten wie im Herbst fließe weniger Wasser. Die Auslastung des Kraftwerks wurde damals mit allenfalls 75 Prozent angegeben.

Der „Uniper“-Sprecher erklärte dazu, dass die Nenn- oder Ausbauleistung der in Betrieb befindlichen Maschine 4,9 Megawatt beträgt, aber die erzeugte Energie (in Megawattstunden) von der verfügbaren Wassermenge der Loisach im Jahresverlauf abhänge. Damit, so Reumschüssel, könne nur eine Turbine ausgelastet beziehungsweise sinnvoll genutzt werden. Die genutzte Leistung sei im Jahresschnitt natürlich geringer als die Nenn- oder Ausbauleistung.

Uniper: Es würde sich nicht rechnen zu investieren

Vor diesem Hintergrund würde es sich ihm zufolge auch nicht rechnen, in einen Ausbau des Kraftwerks zu investieren. Der „Uniper“-Sprecher erklärte zudem, dass Ende 2020 der Genehmigungsbehörde, dem Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, „dauerhaft die temporär vereinbarten Restwassermengen aus ökologischen Gründen“ zugesagt worden seien. Deshalb sei „das Potenzial für eine theoretische Mehrerzeugung praktisch nicht mehr gegeben“.

Betreiber weist Vorwurf bezüglich EEG-Fördergeld zurück

Als falsch bezeichnet Reumschüssel den Vorwurf, dass im Kraftwerk wegen des Fördergelds aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nicht mehr Strom produziert wird. Es gebe zwar im EEG die Fünf-Megawatt-Fördergrenze, bestätigt er. „Uniper“, so Reumschüssel, lege aber kein Kraftwerk nach dieser Grenze aus, wenn der Standort höhere Leistungen und Energieerträge zulassen würde. Außerdem, so der Sprecher, seien „die derzeitigen Marktpreise für Strom deutlich höher als die garantierte Vergütung aus dem EEG-Gesetz“. Es würde gar keinen Anreiz geben, Anlagen auf die Fördergrenze zu limitieren, fügte er an.

Vor zehn Jahren hatte es, wie berichtet, auch den Vorschlag gegeben, an der Loisach ein zusätzliches Laufwasserkraftwerk bei der Fischtreppe zu installieren. Damals war von einer 60-Kilowatt-Leistung die Rede. Laut dem „Uniper“-Sprecher würde eine solche Anlage allerding keinen Sinn mache. Zum einen wäre dann der Weg für die Fische nicht mehr durchgängig. Zum anderen, so Reumschüssel, wäre so eine Kleinstanlage wirtschaftlich nicht darstellbar.