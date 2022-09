Ausbildung für Feuerwehr: Penzberger übte heimlich mit Frauen

Frauen bei der Feuerwehr: Das Geschlecht? „Ist doch kein Thema!“

Von: Katrin Kleinschmidt

Viel Engagement zeigen diese drei Frauen bei den Feuerwehren: (v.l.) Penzbergs Kommandantin Simone Abt, die Kreisbrandmeisterin Katharina Kögl aus Eberfing und die Kreisfrauenbeauftragte Petra Sobotta aus Penzberg. © Ralf Ruder

Nur fünf Prozent der Feuerwehrleute im Landkreis sind weiblich: Unter ihnen sind eine Kommandantin und eine Kreisbrandmeisterin. Sie sind überzeugt: Die Quote wird sich ändern. Irgendwann.

Landkreis – Ihren 30. Geburtstag vergisst Simone Abt ganz sicher nicht. „Da hat sich den ganzen Tag was gerührt“, sagt die Penzbergerin. Allerdings ist es keine große Sause, die ihr in Erinnerung geblieben ist. Es sind die Einsätze, zu denen sie an diesem Tag ausrückte. Ein Motorradfahrer war gestürzt, ein Wespennest machte Probleme. Und dann war da der große Wohnhausbrand. „Da habe ich alles gebraucht, was ich zuvor gelernt habe“, sagt sie. Als Atemschutzträgerin lief sie in das Haus – und war plötzlich mit Kameraden in einem Raum gefangen. „Wir mussten über das Fenster raus.“ Elf Jahre ist das her. Damals wie heute sind Frauen bei den Feuerwehren im Landkreis in der Minderheit. Das zeigt sich auch bei den Führungspositionen. Doch der Frauenanteil dort steigt – wenn auch ganz langsam.

Abt hat es heuer sogar zur Kommandantin gebracht. Seit Mai führt sie die Kameraden der Penzberger Feuerwehr an. Bereits seit zwei Jahren gibt es mit der Eberfingerin Katharina Kögl eine Kreisbrandmeisterin. Und auch eine Frauenbeauftragte haben die Feuerwehrleute im Landkreis: Petra Sobotta.



Die Gesprächspartnerinnen Die Kreisfrauenbeauftragte: Petra Sobotta, 56, aus Penzberg. Seit 2005 förderndes, seit 2009 aktives Mitglied. 2015 wurde sie Kreisfrauenbeauftragte. Die Kommandantin: Simone Abt, 41, aus Penzberg. Seit 2000 bei der Feuerwehr Penzberg. Im Mai wurde die Zugführerin zur Kommandantin gewählt - „von heute auf morgen habe ich 108 Mitarbeiter bekommen“. Die Kreisbrandmeisterin: Katharina Kögl, 25, aus Eberfing. Mit 15 schloss sie sich der Feuerwehr an. 2017 wurde sie zur Atemschutzträgerin ausgebildet. Als Kreisbrandmeisterin organisiert sie Lehrgänge und Ausbildungen für die Feuerwehrleute im Landkreis.

Letztere vertritt in offiziellen Gremien die Interessen der Frauen und dient als Ansprechpartnerin. Zumeist geht es bei den Anfragen um ganz praktische Dinge: „Zum Beispiel, wo es Jacken mit Damenschnitt gibt“, sagt Sobotta. „Sowas gab’s früher nicht mal.“ Heute schon. Mehr aber freut sich die Feuerwehrfrau über andere Fortschritte – wie die Ernennung von Abt in Penzberg. „Endlich eine erste Kommandantin“, sagt sie, als die Frauen für ein Pressegespräch in der Penzberger Wache zusammenkommen. Sobotta sieht das als gutes Zeichen, als wichtige Entwicklung. Abt ist da zurückhaltender. Sie spricht gern über die Feuerwehr, schildert Einsätze, ihre Aufgaben. Doch darüber, dass sie als Frau in einer Männerdomäne aktiv ist? Da winkt sie ab. „Das ist doch kein Thema“, findet sie.



Ausbildung für Feuerwehr: Penzberger übte heimlich mit Frauen

In Penzberg ist es das tatsächlich weniger als in anderen Orten. In der Stadt wurde der Grundstein für Feuerwehrfrauen – ein Wort, das Abt im Übrigen „nie über die Lippen“ kommt – schon in den 1980er Jahren gelegt. Rudolf Auer übte damals heimlich mit jungen Damen, die ihre Leistungsprüfung ablegten und Teil der Wehr wurden. „Danach war das kein Thema mehr“, bestätigt Sobotta. Heute sind 14 der 108 aktiven Feuerwehrleute in Penzberg Frauen, zudem gibt es zwei Mädels bei den Jugendlichen.



Simone Abt gibt bei der Penzberger Feuerwehr die Richtung vor. Hier bespricht sie sich mit Zugführer Georg Wagner. © privat

Damit ist der Anteil deutlich höher als im Rest des Landkreises. 53 Freiwillige Feuerwehren gibt es, hinzu kommen vier Werksfeuerwehren. 13 von all diesen sind reine Männer-Gruppen. Tendenziell sind es die kleineren Wehren, die keine Frauen haben. Nicht nur, weil sich noch keine Interessentinnen gefunden haben. Sondern zum Teil auch, weil die Verantwortlichen deren Aufnahme nicht zulassen. Sobotta berichtet von einer Wehr, die ihr mitteilte, sie könne keine Frauen aufnehmen, weil es für diese in der Wache keine Toiletten gebe. „Das ist vorgeschoben“, sagt Abt und schüttelt den Kopf. „Den meisten Frauen ist es egal, wo sie auf Toilette gehen.“ Sie kenne auch nicht eine einzige Frau, die auf eine eigene Umkleide bestehe. „Das ist doch auch unnötig, wir sind alles Kameraden. Wir tun alle das gleiche. Wir haben dafür unterschrieben, dass wir die Bevölkerung schützen.“



Die Feuerwehr: Eine große Spielwiese für Fähigkeiten

Das können Männer wie Frauen, da sind sich alle drei einig. Als Sobotta meint, dass Frauen bei der Versorgung von Verletzten beispielsweise oft mehr Einfühlungsvermögen hätten, schmunzeln Kögl und Abt. „Ich bin da eher unsensibel“, gibt Kögl zu. Letztlich einigen sich alle drei drauf: Die Eignung für die Feuerwehr ist keine Frage des Geschlechts. „Es ist eine Charakterfrage, es kommt auf die Person an“, sagt Kögl. Abt nickt und sagt: „Es hat jeder seine Stärken und Schwächen. Ich kenne einen Feuerwehrmann, der ist weg, sobald er einen Kindersitz sieht.“ Unfälle mit Buben oder Mädchen verkrafte er nicht. „Sowas muss man kommunizieren.“ Ebenso, wenn einen ein Einsatz stark mitnehme. Auch die psychische Belastbarkeit sei „unabhängig vom Geschlecht“, sagt Kögl.



Und auch körperlich gebe es keine klassische Aufgabenverteilung. „Nicht jeder Mann ist ein Zwei-Meter-Riegel“, sagt Abt. Nicht jede Frau sei zierlich. „Es findet jeder seine Aufgabe bei der Feuerwehr“, ist Abt sicher. „Das ist eine große Spielwiese.“



Statistik: Frauenanteil bei der Feuerwehr Bereich Bayern

Aktive Feuerwehrleute gesamt: 362 565

davon Frauen: 31 408

prozentualer Anteil: 8,66 Prozent Bereich Oberbayern

Aktive Feuerwehrleute gesamt: 70 233

davon Frauen: 5347

prozentualer Anteil: 7,61 Prozent Landkreis Weilheim-Schongau

Aktive Feuerwehrleute gesamt: 3061

davon Frauen: 154

prozentualer Anteil: 5,03 Prozent Anteil von Frauen im Landkreis nach Altersstufen:

Jugendliche (274 männlich, 50 weiblich): 15,4 Prozent

18-25 Jahre (650 Männer, 67 Frauen): 9,3 Prozent

26-35 Jahre (724 Männer, 41 Frauen): 5,3 Prozent

36-45 Jahre (606 Männer, 11 Frauen): 1,8 Prozent

über 45 Jahre (843 Männer, 22 Frauen): 2,5 Prozent

Werbeaktionen, die explizit Frauen zur Feuerwehr locken sollen, kann die Kommandantin daher nichts abgewinnen. „Das ist doch ausgelutscht“, sagt sie. Es brauche jeden neuen Kameraden. Mann wie Frau, alt wie jung. „Die meisten kommen ohnehin über den Freundeskreis.“ Und auch Quereinsteiger seien willkommen.



Doch gerade da fehle es an Frauen. Während bei den Jugendlichen im Landkreis der Anteil an Mädchen bei 15 Prozent liegt, schrumpft er mit zunehmendem Alter auf 2,5 Prozent. „Ich weiß nicht, wo sie danach bleiben“, sagt Sobotta. Klar, manche ziehen weg, manche „heiraten, kriegen Kinder“ – dass da eine Auszeit notwendig werden kann, sei klar. „Doch dann kommen sie nicht mehr zurück, dabei wäre das ein leichtes“, findet Sobotta, selbst eine Späteinsteigerin.



Zeitaufwand bei der Freiwilligen Feuerwehr überschaubar

Womöglich schrecken einige vorm Zeitaufwand zurück, vermuten die drei Frauen. Doch der sei überschaubar. Nach der grundlegenden Ausbildung könne jeder selbst entscheiden, wie viel Zeit er investieren möchte. „Man muss nicht alles können, nicht in jedes Fahrzeug springen“, sagt Abt. „Du kannst hier jeden Tag üben. Oder nur zwei Mal im Monat.“



Sie selbst ist durch ihren Posten täglich mit der Feuerwehrarbeit betraut. Denn zu den klassischen Übungen und Einsätzen kommen nun repräsentative Aufgaben. Und auch als Expertin ist Abt gefragt – wenn es um den Brandschutz geht. Für solche Fragen nimmt sich die Kommandantin viel Zeit. „Ich bin der praktische Typ. Ich fahre hin und schau, ob es passt“, schildert sie – zur Not gleich mit dem Feuerwehrfahrzeug, wenn es um die Frage geht, ob Zufahrten ausreichend groß sind. „Da gibt’s keine Auskunft am Telefon.“



Dass sie auf ihrem Posten auch skeptisch beäugt wird, ist Abt klar. „Eine Frau muss ein bisschen mehr bringen als ein Mann, um alle Kritiker zu überzeugen, dass sie die richtige Wahl war“, vermutet sie. Noch jedenfalls. Die Kommandantin ist überzeugt, dass sich das irgendwann ändern wird, das Geschlecht bei der Feuerwehr in der Zukunft kein Thema mehr ist. „Das ist ein fließender Übergang“, sagt sie – ähnlich sei es einst im Rettungsdienst gewesen. Heute könnte dort jeder seinen Beitrag leisten. Das geht auch bei der Feuerwehr. „Man muss halt seinen Mann stehen.“ Oder eben seine Frau.