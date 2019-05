Freinachtsscherze im Landkreis Weilheim-Schongau – von kriminell bis originell

Sie ist für viele eine Riesengaudi, die Freinacht im Landkreis Weilheim-Schongau. Und doch schlugen auch heuer wieder etliche über die Stränge und richteten Riesenschaden an.

Landkreis– Zu mehreren Einsätzen wegen umgestellter Verkehrsschilder, auf Kreisverkehre gestellter Stühle und ähnlichen fragwürdigen Scherzen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Weilheim während der Freinacht. Diese blieben aber für andere Verkehrsteilnehmer folgenlos, da etwaige Hindernisse rechtzeitig beseitigt wurden.

Nicht folgenlos blieb hingegen ein Vorfall an der Mittelschule Peißenberg: Um 22.30 Uhr beobachtete der Hausmeister eine Gruppe von fünf Jugendlichen, welche die Türen und Fenster beschmierten, so die Polizei weiter. Sie konnten jedoch flüchten. Am Gebäude selbst wurden die Haupteingangstür und einige Fenster mit Ketchup, Mayo, Zahncreme etc. beschmiert beziehungsweise verklebt. Die Reinigung dürfte laut Polizei rund 2000 Euro kosten.

Freinacht im Landkreis: Randale und 21 000 Euro Schaden in Penzberg

Ermittlungen aufgenommen haben auch die Beamten der Polizeiinspektion Penzberg, nachdem eine Gruppe Jugendlicher in der Freinacht mit Spraydosen vom Nonnenwald aus, an Am Alten Bahnhof und Christianstraße vorbei und über Gymnasium und Realschule und die Maistraße weiter Richtung Innenstadt zog und dabei Dutzende Häuser beschmierte.

„Bisher sind ungefähr 40 Sachbeschädigungen durch Besprühen mit roter und schwarzer Farbe bekannt geworden“, so die Polizei. Unter anderem wurden mindestens vier geparkte Autos, die Wände um die gesamte Schule von Gymnasium und Realschule, zahlreiche Wände von Geschäften, Bushaltestellen, Müllhäuschen, Werbetafeln, Bushaltestellen und Verkehrszeichen im gesamten Stadtgebiet besprüht. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 21 000 Euro geschätzt.

+ Spott auf der Ortstafel: Das Schild beim Penzberger Ortsausgang haben Unbekannte überklebt. Denn in fünf Kilometern Entfernung, also in Antdorf, ist bald ein Kreisklassen-Verein beheimatet. © Foto: WOS

Eher zum Schmunzeln war indes ein spöttischer Freinacht-Scherz in Penzberg und Antdorf. Unbekannte hatten Ortstafeln überklebt, zum Beispiel am Penzberger Ortsausgang in Richtung Antdorf – mit dem Hinweis, dass in fünf Kilometern Entfernung bald ein Kreisklassen-Fußballverein beheimatet sein wird. Der ASV steht nämlich nach rund 25 Jahren vor dem Abstieg.

+ Ein meterhoher Pinocchio tauchte in der Freinacht als „Säule Nr. 1“ der „Stoa 169“ vor dem Pollinger Rathaus auf. © Foto: Martin Pape

In Polling wurde der Streit um die „Stoa 169“ und die damit verbundene Geheimniskrämerei auf humorige Art und Weise aufs Korn genommen (siehe Foto).

+ Zu „Andis Wunderinsel“ machten Unbekannte die unlängst geschaffene Verkehrsinsel in der Hipper-Straße. © Foto: Attenberger

Und in Weilheim wurde eine Verkehrsinsel in der Admiral-Hipper-Straße mit Palmen zu „Andis Wunderinsel“ – in Anspielung auf den Leiter des städtischen Ordnungsamts. set/wos/mr