„Weiterer Meilenstein“: Roche feiert Richtfest für 250-Millionen-Bau - Hunderte Forscher sollen einziehen

Von: Wolfgang Schörner

Richtfest wurde bei Roche in Penzberg gefeiert. © Roche

Für das neue Forschungsgebäude bei Roche Diagnostics in Penzberg steht zehn Monate nach der Grundsteinlegung der Rohbau. Das Unternehmen feierte nun das Richtfest für das 250-Millionen-Projekt. Anfang 2025 sollen in das Gebäude an die 800 Forscher einziehen.

Penzberg – Schnell emporgewachsen ist in den vergangenen Monaten das 33 Meter hohe Forschungsgebäude, das das Biotechnologie-Unternehmen Roche Diagnostics für den Diagnostika-Bereich in Penzberg bauen lässt. Es befindet sich an der südlichen Grenze des Penzberger Werkgeländes, an einer Stelle, an der sich früher ein Parkplatz befand. Erst im Februar 2022 war der erste Spatenstich erfolgt, Ende September 2022 dann der Grundstein gelegt worden. Das Richtfest wurde nun mit rund 250 internen und externen Projektbeteiligten gefeiert. Das Unternehmen spricht von einem „weiteren Meilenstein für die Laborarbeit der Zukunft“.

Roche rechnet mit Fertigstellung für Anfang 2025

Mit der Fertigstellung des Forschungsgebäudes, das sieben Vollgeschosse haben wird, rechnet das Unternehmen für Anfang 2025. Dann, so Roche, würden bis zu 800 Forscherinnen und Forscher einziehen, die bislang auf 28 Gebäude im Penzberger Werk und am Standort München verteilt sind. Bei der Grundsteinlegung hatte es geheißen, dass womöglich auch 100 neue Arbeitsplätze entstehen. „In Zukunft sollen dort neue diagnostische Tests für die Indikationen Kardiologie, Infektionskrankheiten, Neurologie, Onkologie und Frauengesundheit entwickelt werden“, teilte das Unternehmen anlässlich des Richtfests mit. Die Investition beläuft sich auf „bis zu 250 Millionen Euro“.

„Eines der intelligentesten und nachhaltigsten Forschungsgebäude“

Das neue Forschungsgebäude firmiert unter der Bezeichnung „Leap“, was sich mit „Sprung“ übersetzen lässt. Die Abkürzung steht für „Laboratory Excellence Accelerator Penzberg“. Roche spricht von einem „Paradebeispiel für nachhaltiges Bauen“. Ein modernes Energiemanagement mache das Gebäude „besonders sparsam, wodurch dessen CO2-Fußabdruck nur etwa ein Drittel der Menge heutiger Labore beträgt“. Dazu werden laut Unternehmen zum Beispiel mehrfache Wärme- und Kälterückgewinnung und modernste Ventilator und Antriebstechnik eingesetzt. Ebenso würden Baustoffe nach ökologischen Aspekten ausgewählt. Es sei „eines der intelligentesten und nachhaltigsten Forschungsgebäude für diagnostische und pharmazeutische Forschung in Europa“, hatte es bei der Grundsteinlegung geheißen.

Die Visualisierung zeigt, wie das Forschungsgebäude einmal aussehen soll. © Roche

Nichts zu tun hat der Bau dieses Forschungsgebäudes mit der künftigen Werkerweiterung. Sie betrifft den Norden des Werkgeländes. Im März hatte das Unternehmen angekündigt, dort als ersten Schritt in den nächsten Jahren ein neues Diagnostika-Produktionszentrum zu errichten, für rund 600 Millionen Euro – die größte Einzelinvestition, die Roche jemals in Penzberg getätigt hat.