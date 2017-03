Stadtwerke werfen Bürgerbegehren-Initiatoren „gravierende Fehler“ vor

Die Stadtwerke in Penzberg werfen den Initiatoren des Wellenbad-Bürgerbegehrens „gravierende Fehler“ vor. Sie beziehen sich auf die Aussagen der Unterschriften-Listen.

Penzberg - „Den Bürgern wird vorgegaukelt, dass das Bad saniert werden kann, ohne den Badebetrieb zu unterbrechen – das ist falsch“, erklärte Stadtwerke-Vorstand Josef Vilgertshofer am Donnerstag. In seiner Mitteilung geht er auf die Aussagen der ausliegenden Unterschriftenlisten für das Bürgerbegehren ein. Sie würden „Unwahrheiten“ aufweisen, schreibt Vilgertshofer.

Als falsch weist er die Aussage zurück, dass das Wellenbad „für einen Bruchteil der Kosten“ saniert werden kann. Er erklärt, dass im Sanierungskonzept der Neubau-Gegner nur einzelne Teilmaßnahmen enthalten seien, was den Sanierungsbedarf an den restlichen Bauteilen und technischen Anlagen nur aufschieben würde. Das jetzige Bad, so Vilgertshofer, müsste innerhalb weniger Jahre entweder generalsaniert oder dann doch neu errichtet werden. „Das bis dahin investierte Geld für eine Flickschusterei ist verloren. Die geforderte Ertüchtigung des Wellenbads kommt dem Steuerzahler deshalb erheblich teurer“, schreibt Vilgertshofer. Eine „kostensparende Sanierung“ gebe es deshalb nicht, eine „abgespeckte Ertüchtigung“ sei langfristig gesehen deutlich teurer, erklärt er.

Jeglicher Grundlage entbehrt laut Vilgertshofer zudem die Aussage, das Bad könne in den jährlichen Wartungspausen saniert werden. Nach Einschätzung der Stadtwerke in Abstimmung mit den Sachverständigen würde die von Schwimmvereinschef Wolfgang Kling geforderte Teilsanierung eine Schließung „von mindestens 9 Monaten“ bedeuten. Vilgertshofer erklärt, dass die Initiatoren des Bürgerbegehrens im Gespräch am 23. Februar selbst von sechs Monaten gesprochen hätten. Die Frage „Sind Sie für einen durchgehenden Badebetrieb?“ führt laut Vilgertshofer deshalb bewusst in die Irre. Der Vorschlag, ein Becken als Übergangslösung zu errichten, sieht er indes als „finanziell nicht darstellbar“.

Als falsch bezeichnet Vilgertshofer die Aussage, ein neues Bad werde „innerhalb einer Bauzeit von 2-3 Jahren“ errichtet. Die Zeit ohne Badebetrieb betrage zwei Jahre und vier Monate – vier Monate für den Abbruch und 24 Monate für die Bauzeit. Falsch sei ebenso, dass „die Stadtverwaltung“ das Wellenbad abreißen wolle; es werde vom Kommunalunternehmen „Stadtwerke Penzberg“ betrieben. Zudem werde das neue Bad nicht für 12,9 Millionen Euro geplant. Der Verwaltungsrat, so Vilgertshofer, habe eine Investitionssumme von 12 Millionen Euro festgelegt.