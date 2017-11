Wellenbad: Abriss-Gegner ziehen Klage nicht zurück

Ziehen die Gegner eines Wellenbad-Abrisses in Penzberg ihre Klage zurück? Diese Frage stand plötzlich in einer Sitzung des Stadtwerke-Verwaltungsrats im Raum. Wegen eines Briefs des Verwaltungsgerichts.

Penzberg - Anlass war ein Schreiben des Bayerischen Verwaltungsgerichts, das entsprechende Spekulationen über eine Rücknahme der Klage nährte. Anwalt Markus Fürst, der die Abriss-Gegner vertritt, stellte auf Anfrage unserer Zeitung klar: Die Initiative hält an ihrer Klage fest. Wann es zur Gerichtsverhandlung kommt, ist eine andere Frage. Fürst schätzt, dass es in vier bis sechs Monaten so weit ist. Die Stadtwerke haben indes schon Planer für das neue Hallenbad engagiert.

Die Stadt Penzberg erhielt am Mittwoch vom Verwaltungsgericht den Abdruck eines Schreibens, das zwei Tage zuvor an die Kläger gegangen war. Wie berichtet, hatten die Abriss-Gegner im vergangenen Juni Klage eingereicht, weil eine Stadtratsmehrheit das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt hatte. In dem Brief aus München hieß es nun kurz und knapp: „Trotz entsprechender Ankündigung ist eine weitere Klagebegründung bislang nicht eingegangen. Es wird um Mitteilung gebeten, ob an der Klage weiterhin festgehalten wird; im Übrigen wird um eine weitere Klagebegründung bis spätestens zum 15. Dezember 2017 gebeten.“ Bürgermeisterin Elke Zehetner verlas diese Zeilen am Mittwochabend in der Sitzung. „Wir nehmen das interessiert zur Kenntnis“, sagte sie, ohne den Brief weiter zu kommentieren.

Rechtsanwalt Fürst bestätigte, er habe dem Verwaltungsgericht weitere Begründungen angekündigt. Er werde diese auch bis Mitte Dezember dorthin schicken. „Wir haben noch genug Argumente.“ Zum Schreiben sagte er, es handle sich um eine Bitte, sei also nicht zwingend. Das Verwaltungsgericht komme nur seiner Pflicht nach, nachzufragen.

Die Frage, ob an der Klage festgehalten wird, beantwortete Fürst mit „natürlich“. Er trat auch Gerüchten entgegen, den Klägern könnte das Geld ausgehen. „Ich bin bezahlt“, sagte der Anwalt. Er hätte es aus bürgerschaftlichem Engagement auch kostenlos gemacht. „Und mein Honorar bekomme ich ohnehin von der Stadt – weil wir gewinnen“, fügte Fürst an. Denn dann müsste die Stadt die Anwaltskosten zahlen.

Mit der mündlichen Gerichtsverhandlung rechnet Fürst angesichts der aktuellen Belastungen des Verwaltungsgerichts in vier bis sechs Monaten. Nach dem Urteil könnten zudem beide Seiten Rechtsmittel einlegen – also das Urteil anfechten. Die Entwurfsplanungen für das neue Hallenbad mit Spaßrutsche und Sauna haben indes begonnen, die Stadtwerke haben Planer ausgewählt und dazu beauftragt. Fürst sagte dazu, es sei das wirtschaftliche Risiko der Stadt, wenn sie Geld für Planer ausgebe. Sollten die Stadtwerke aber versuchen, Fakten zu schaffen, will er mit einer einstweiligen Verfügung reagieren – zum Beispiel, so sagt er, wenn der Bagger anrollt.