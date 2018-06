Wellenbad ab Samstag wieder offen - und nächste Woche geht‘s aufs Dach

Das Wellenbad in Penzberg öffnet am Samstag nach der dreitägigen Schließung wieder. Für nächste Woche bieten die Stadtwerke zudem Dach-Führungen an.

Penzberg – Das Penzberger Wellenbad wird nach der dreitägigen Schließung an diesem Samstag wieder geöffnet. Das bestätigte Stadtwerke-Chef Josef Vilgertshofer am Freitag auf Nachfrage. Zugleich bieten die Stadtwerke nächste Woche eine ungewöhnliche Besichtigung an: Führungen über das Wellenbad-Dach, bei denen sich die Bevölkerung ein Bild vom Zustand machen kann.

Wegen des starken Regens Mitte der Woche war es im Wellenbad zu einem Wassereinbruch gekommen(wir berichteten). Regenwasser floss durchs Dach in das Gebäude. Betroffen war unter anderem der Technikraum, in dem sich Schaltschränke und Beleuchtungsanlagen befinden. Weil Gefahr bestand, dass ein Kurzschluss einen Schwelbrand auslöst, sperrten die Stadtwerke das Wellenbad am Mittwoch. Vilgertshofer erklärte gestern, dass am Freitag eine Elektrofirma vor Ort war. „Die technischen Anlagen sind sicher, wir können wieder starten.“ Es wurden aber nicht wie in einem früheren Fall Dächer über den Schaltschränken zum Schutz vor herabfließendem Wasser montiert. Laut Vilgertshofer wird das Bad bei drohendem Starkregen künftig womöglich schon vorab schließen.

Am kommenden Donnerstag, 21. Juni, können Interessierte dem Wellenbad aufs Dach steigen. Laut Vilgertshofer werden die Besichtigungen angeboten, „weil der Vorwurf erhoben wurde, dass etwas nicht gewartet wurde oder beschädigt wäre“. Wie berichtet, wirft Abriss-Gegner Wolfgang Kling den Stadtwerken vor, das Bad absichtlich verlottern zu lassen.

Die Führungen beginnen um 17, 17.30 und 18 Uhr. Treffpunkt ist am Haupteingang. Von dort geht es über ein Gerüst aufs Dach.