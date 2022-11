„Weltpremiere“ im Penzberger Museum

Von: Franziska Seliger

Stolz auf die erste englischsprachige Monografie über Heinrich Campendonk: Die ehemalige Museums-Leiterin Gisela Geiger bei der Präsentation der Übersetzung ihres Buches im Penzberger Campendonk-Museum. © Seliger

Ausländische Kunstbegeisterte, die mehr über Heinrich Campendonk erfahren wollten, hatten es bisher schwer. Denn Fachbücher über den Künstler gab es bislang nur in deutscher Sprache. Das hat sich nun geändert. Auf Initiative von Gisela Geiger, der ehemaligen Leiterin des Penzberger Campendonk-Museums, ist nun die erste englischsprachige Monografie über den Künstler erschienen.

Penzberg – Heinrich Campendonk und die Forschung zu seinem Leben und Werk beschäftigen Gisela Geiger schon seit rund 20 Jahren. Basierend auf dieser Arbeit hat die ehemalige Leiterin des Museum Penzberg – Sammlung Campendonk bereits 2007 eine deutschsprachige Monografie zu diesem jüngsten Mitglied des „Blauen Reiter“ veröffentlicht. Bei einer Monografie handelt es sich um eine umfassende, in sich vollständige wissenschaftliche Einzeldarstellung – in dem Fall über den deutsch-niederländischen Maler und Grafiker Heinrich Campendonk (1889 bis 1957), der mit Anfang Zwanzig eine Zeit lang in Sindelsdorf lebte und zahlreiche Motive für seine Bilder in der damaligen Bergarbeiterstadt Penzberg fand. Die zweite Ausgabe der deutschsprachigen Ausgabe erschien dann 2013.

Nun ist die erste englische Übersetzung von Geigers Werk im renommierten Münchner Kunstbuch-Verlag Hirmer unter dem Titel „Heinrich Campendonk“ in der Reihe „The Great Masters of Art“ erschienen.

Erstes Fachbuch über den Künstler in nicht-deutscher Sprache

Laut Geiger, die als Herausgeberin fungiert, ist die rund 80 Seiten umfassende Übersetzung, das erste Fachbuch über Heinrich Campendonk überhaupt in nicht-deutscher Sprache. Bei der Vorstellung der englischen Monografie im Penzberger Campendonk-Museum wurde es deshalb kürzlich als „Weltpremiere“ gefeiert. Besonders schön: Die Übersetzung erschien pünktlich zum 133. Geburtstag Campendonks am 3. November.

Die neue Penzberger Museumsleiterin Annette Vogel bezeichnete die Übersetzung bei der kleinen Feierstunde im Museum als „großartig“. Auch sie selbst habe bei ihren früheren wissenschaftlichen Recherchen zu Campendok nur Geigers Werk gefunden und es gelesen. Das gesamte Wissen über den Maler sei darin zusammengefasst. „Es ist wunderbar geschrieben. Ich habe es bis zum Ende durchgelesen, und habe es sehr genossen“, sagte Vogel, die betonte, im Penzberger Museum eine Forschungsstelle zu Heinrich Campendok einrichten zu wollen, an der auch in Zukunft zu dem Künstler und seinem Werk geforscht werden soll.

Zahlreiche Sponsoren ermöglichten das Projekt

Die Idee zu der ersten nicht-deutschsprachigen Übersetzung hatte Geiger übrigens selbst, wie sie auf Nachfrage verriet. Seit etwa 2019 habe sie zusammen mit dem Freundeskreis Heinrich Campendonk nach Sponsoren für dieses Projekt gesucht, das unter anderem mit Vertrieb und Übersetzungshonorar insgesamt rund 10 000 Euro gekostet habe. Vertreter einiger dieser Geldgeber – darunter etwa die Stadt Penzberg, die Kunstzeche oder die Penzberger Kulturgemeinschaft – waren bei der Buch-Präsentation auch anwesend.

Wie Geiger erklärte, sei es ihr ein Anliegen gewesen, dass Kunstbegeisterte aus der ganzen Welt mehr über Campenonk erfahren und Fragen, die sie zu ihm haben, beantwortet bekommen.

Weitere Übersetzungen in andere Sprachen sind nicht geplant

Eine geeignete Übersetzerin für ihr Originalwerk habe sie selbst gesucht und in der englischen Muttersprachlerin Isabel Adey gefunden. „Wir haben eine elegante Übersetzung bekommen“, betonte Geiger bei der Präsentation. Eine weitere Übersetzung ihres Originalwerkes in eine andere Sprache plant sie übrigens nicht. „Das braucht es nicht, wenn es eine englische Version gibt.“

Erhältlich sei die englische Übersetzung zum Preis von 12,90 Euro ab sofort in den Kunstbuchhandlungen vieler großer Museen der Welt; unter anderem in New York oder in Kunst-Häusern in Frankreich oder den Niederlanden. Auch im Lenbachhaus in München werde man die Monografie bekommen.