Wenn Stadträte Luftsprünge üben: VHS stolz auf das neue „Fitnesszimmer“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das neue Fitnesszimmer in der Rathauspassage zeigen Kerstin Fischer, VHS-Leiterin Katja Wippermann und Heidrun Zölzer. © Wolfgang Schörner

Die Penzberger Volkshochschule hat mittlerweile einen Teil der ehemaligen Lampka-Ladenfläche bezogen, genauso wie die Stadtbücherei mit ihrer Kinderbibliothek. 169 Quadratmeter hat das neue „Fitnesszimmer“. Es ist wie das „Kinderzimmer“ der Bücherei ein weiterer Schritt zum „Wohnzimmer Rathauspassage“.

Penzberg – Das neue „Fitnesszimmer“ ist hell und freundlich. Eine Tapete mit Urwald-Optik ziert die Wände. An der Seite prangt der Spruch „Fitness ist ein Zusammenspiel aus Körper und Geist. Fit wirst Du nur, wenn Du beides trainierst“. Heidrun Zölzer von der VHS-Verwaltung hat die beiden Sätze selbst aufgemalt. Auf der anderen Seite befindet sich ein Lager mit Trampolins und Gymnastikmatten, ebenso die Umkleiden, die noch vom Vormieter stammen, dem Modegeschäft Lampka. Der große Fitnessraum hat zwar einen direkten Treppenaufgang von der darunter liegenden neuen Kinderbibliothek. Der offizielle Zugang ist aber über das Treppenhaus der Rathauspassage.

„Wir sind stolz, dass es so schön geworden ist“

„Wir sind stolz, dass es so schön geworden ist“, sagt VHS-Leiterin Katja Wippermann. „Das Team war kreativ.“ Im Juli fanden dort bereits Kurse statt, von Pilates bis Zumba, von Kindertanz bis Intervalltraining. In den Ferien wird er für das Ferienprogramm genutzt. Im September geht es dann wieder richtig los. Der Umzug von der Karlstraße geschah über ein Wochenende Anfang Juli. Er sei nun neben einem weiteren Raum in der Rathauspassage der Zweitgrößte, den die Penzberger Volkshochschule hat. Platz sei für Kurse mit bis zu 14 oder 15 Teilnehmern, schätzt Wippermann.

50 Prozent des Umsatzes durch Bewegungskurse

Pro Semester bietet die Volkshochschule 60 bis 70 Bewegungskurse an. Im nächsten Semester sollen es 69 sein. Mit solchen Kursen erwirtschafte man 50 Prozent des Umsatzes, so die VHS-Leiterin – entsprechend wichtig ist es, geeignete und viele Räume zu haben, gerade in der „Prime Time“ am Abend, wenn diese Kurse bevorzugt stattfinden. Was dabei laut Wippermann auch wichtig ist: Die Räume müssen ansprechend sein. Denn die Erwartungen der Kursteilnehmer seien signifikant gestiegen, sagt sie.

Spaß beim Trampolinspringen: Stadtratsmitglieder beim Besuch des neuen Fitnesszimmers. © Wolfgang Schörner

Einen Eindruck vom neuen „Fitnesszimmer“ hatten sich kurz vor der Sommerpause auch die Penzberger Stadtratsmitglieder verschafft – und dabei spaßeshalber gleich mal die kleinen Trampoline ausprobiert. Bildlich gesprochen, vollführten sie Luftsprünge. „Man sieht, dass viel Handarbeit, Fleiß und Schweiß drinsteckt“, lobte Bürgermeister Stefan Korpan das VHS-Team für die Gestaltung des Raums. Es sei auch ein weiterer Schritt hin zur Belebung der Rathauspassage, sagte er. VHS-Leiterin Wippermann dankte ihrerseits Bürgermeister und Stadtrat, dass sie trotz hoher Kosten zu dem Projekt gestanden haben und damit auch dem „Wohnzimmer Rathauspassage zum Leben verholfen haben“.

Mit der Kinderbibliothek Schritt zum „Wohnzimmer Rathauspassage“

Der neue Fitnessraum der Volkshochschule in der Rathauspassage befindet sich in jenem Teil der ehemaligen Lampka-Ladenfläche, der der Stadt gehört. Im Erdgeschoss hat, wie berichtet, die Penzberger Stadtbücherei im Juli ihre neue Kinderbibliothek eröffnet. In der Etage darüber turnen nun die VHS-Kursteilnehmer. Beide Einrichtungen haben ihre Räume „Fitnesszimmer“ und „Kinderzimmer“ getauft, als Hinweis auf das Projekt „Wohnzimmer Rathauspassage“. Dahinter steckt die Idee, aus der Passage einen Begegnungsort mit verschiedenen Angeboten zu machen. Zu den Kosten für den Umbau der einstigen Ladenfläche erklärte Bürgermeister Korpan, dass die Abschlussrechnungen noch nicht vorlägen. Der Kostenvoranschlag aus dem vergangenen März war von rund 120 000 Euro ausgegangen.