Helferkreis schlägt Alarm: Flüchtlinge aus Afghanistan müssen Wohnheim verlassen — 42 Kinder darunter

Von: Wolfgang Schörner

Sorgen sich um die Zukunft: Die Familien von afghanischen Ortskräfte und die syrischen Kontingentflüchtlinge müssen das Übergangswohnheim in Penzberg verlassen. © Förderverein Werkraum Penzberg

Die afghanischen Ortskräfte und ihre Familien, die seit November 2021 in Penzberg leben, müssen spätestens Ende Juni raus aus dem Übergangswohnheim in Penzberg. Die Familien sind geschockt.

Penzberg – Vor eineinhalb Jahren waren die afghanischen Familien nach Penzberg gekommen. Sie hatten vor den Taliban fliehen müssen. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um Familien von Ortskräften, die bis zur Machtübernahme der Taliban für deutsche Stellen, unter anderem die Bundeswehr, in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet hatten. Darunter ist zum Beispiel die Familie eines Computerfachmanns und die eines Agraringenieurs, der im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Saatgut verteilt hatte.

Flüchtlinge müssen ausziehen und sollen an ganz anderem Ort in Oberbayern unterkommen

Zwölf Familien leben seither in einem der beiden Häuser an der Nonnenwaldstraße, die 2017 vom Landratsamt errichtet und an die Regierung von Oberbayern vermietet worden waren, zum Teil zu fünft in einem Zimmer oder mit drei Generationen in zwei Zimmern. Neben den afghanischen Familien sind dies auch einige syrische Kontingentflüchtlinge. Insgesamt handelt es sich um 66 Menschen, darunter 42 Kinder und Jugendliche, die – bis auf einige Kleinkinder – in Penzberg in die Kita oder in die Schule gehen.

Der Helferkreis des Penzberger Werkraum-Vereins schlägt nun Alarm. Die Familien, teilte er mit, müssten das Übergangswohnheim verlassen. Die Regierung von Oberbayern könne das Haus des Landkreises nicht länger belegen, da es für andere Flüchtlinge gebraucht werde. Die Unterbringung ende am 1. Juli. Den Familien sei mitgeteilt worden, dass die Regierung sie an einen anderen Ort bringe, wenn sie keine Wohnung finden. Dieser „andere Ort“, sagt Anette Völker-Rasor vom Helferkreis, soll nach ihrer Information ein größeres Übergangswohnheim irgendwo in Oberbayern sein. Jedenfalls sei die Unterkunft nicht im Landkreis. Sie befürchtet, dass sie so weit weg ist, dass der Helferkreis sich nicht mehr um die Familien kümmern kann.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche werden aus ihrem sozialen Umfeld gerissen

Die Familien, vor allem die Kinder und Jugendlichen, sagt Völker-Rasor, würden dadurch aus ihrem sozialen Umfeld gerissen, in das sie sich langsam eingelebt haben. Alle Erwachsenen seien in Deutschkursen untergekommen, die Kinder in Kindergärten und Schulen. Zum sozialen Netz gehört auch das benachbarte Jugendzentrum. Eine Gruppe Buben habe Anschluss in einem Fußballtraining gefunden, eine Frau das richtige Ärzteteam und ein kriegsgeschädigter Mann feste Helfer, zählt der Werkraum-Verein auf. Die Familien seien geschockt und die Helfer deprimiert.

Dabei kann Anette Völker-Rasor, „die Not des Landratsamts“ verstehen, weitere Flüchtlinge unterzubringen, ohne dafür Turnhallen verwenden zu müssen. Man stehe auch in „gutem Kontakt“ zu Landratsamt und Regierung, sagt sie. Die Behörden versuchten alles, die Menschen im Landkreis unterzubringen, „aber der Markt ist derzeit stark abgegrast“. Der Helferkreis des Werkraum-Vereins appelliert nun selbst an Vermieter, freien Wohnraum anzubieten (www.werkraum-penzberg.de). Man sei für jede Chance dankbar, die Miete sei mit staatlicher Unterstützung abgesichert.

Zwei Häuser für Flüchtlinge in Penzberg Das Landratsamt hatte 2017 an der Nonnenwaldstraße in Penzberg zwei Häuser als Asylunterkunft gebaut und an die Regierung von Oberbayern vermietet. Als maximale Kapazität wurde damals 96 Personen pro Gebäude genannt. Im November 2021 machte die Regierung von Oberbayern eines der zwei Häuser zum Übergangsheim für afghanische Ortskräfte. Seither leben dort zwölf Familien (zehn von afghanischen Ortskräften und zwei als syrische Kontingentflüchtlinge), insgesamt 66 Menschen. Künftig will der Landkreis dort in eigener Zuständigkeit Asylsuchende unterbringen. Das zweite Haus wird schon seit Januar 2022 wieder vom Landratsamt betrieben. Dort leben fast 70 Menschen, vor allem ukrainische Familien, aber auch einige Männer aus anderen Ländern, vorwiegend aus Afghanistan, die schon länger in Penzberg sind.

Regierung von Oberbayern erklärt: Vorrang habe der Umzug in eine Privatwohnung

Die Regierung von Oberbayern bestätigte auf Anfrage, dass das Übergangswohnheim für afghanische Ortskräfte in Penzberg aufgelöst wird. Sie erklärte, dass eine Verlängerung ihres Mietverhältnisses für das Gebäude nicht möglich sei, weil das Landratsamt als Eigentümer das Haus in eigener Zuständigkeit für Asylsuchende nutzen möchte

Zugleich erklärte die Regierung, dass sie jenen Bewohnern, die bis zur Rückgabe des Hauses keine eigene Wohnung finden, die Unterbringung „in einem anderen Übergangswohnheim in Oberbayern“ anbieten werde. Wo es sein wird, teilte die Regierung nicht mit. Sie versicherte aber, zu versuchen, „die im jeweiligen Einzelfall bestmögliche Lösung zu finden“. Vorrang, erklärte die Regierung, habe der Umzug in eine Privatwohnung. Sie räumt jedoch ein, dass die Wohnungssuche „aufgrund des in weiten Teilen Oberbayerns angespannten Wohnungsmarktes oftmals lange dauert“. Mit dem Angebot, in ein anderes Übergangswohnheim zu ziehen, so die Behörde, stelle man sicher, „dass niemand Angst vor Obdachlosigkeit haben muss“.

