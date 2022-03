Krapfen gegen Stühle: Penzberger treten in einer Wette gegen ihren Bürgermeister an

Von: Franziska Seliger

Präsentierten das Programm für das Abschlussfest zum Projekt „wohnZimmer Rathauspassage“ mit der Stadtwette: Katrin Fügener und Ilka Heisig von der Stadtbücherei sowie Bürgermeister Stefan Korpan (oben v. l.) und die Leiterin der Penzberger Volkshochschule Katja Wippermann (vorn). © Seliger

„Da hockst Di nieda.“ Unter diesem Motto findet am Sonntag, 20. März, ein Abschlussfest zum Projekt „wohnZimmer Rathauspassage“ statt. Auf die Besucher wartet an diesem Nachmittag ein buntes Programm. Außerdem sollen die Penzberger dabei helfen, eine Wette gegen den Bürgermeister zu gewinnen.

Penzberg – Zwei Jahre lang wurden Ideen gesammelt, wie die Rathauspassage in Penzberg zu einer Art „Wohnzimmer“ werden kann, zu einem Treffpunkt für alle Generationen und für die verschiedensten Interessen. Nun ist das von der Kulturstiftung des Bundes finanzierte Projekt abgeschlossen. Viele Ideen liegen vor. Diese wolle das Projekt-Team den Bürgern nun im Rahmen des Festes noch einmal vorstellen. Und man wolle mit dem Fest recht konkret zeigen, „was hier in der Rathauspassage alles passieren könnte“, erläuterte Fügener bei einem Pressetermin am Freitag. Die „dringendsten Wünsche der Bürger“, die sie unter anderem bei der Online-Umfrage im Rahmen des Projektes geäußert hätten, habe man deshalb in den Festnachmittag gepackt.

Festbesucher sollen ihre Stühle mitbringen

Umrahmt wird dieses Programm von einer Stadtwette: „Wenn wir es schaffen, dass 100 Stühle in die Rathauspassage gebracht werden, dann gibt Bürgermeister Korpan 100 Krapfen für die Penzberger aus“, erklärte Fügener, die keinerlei Zweifel daran aufkommen ließ, dass die Projektverantwortlichen von Stadtbücherei und Volkshochschule (VHS) die Wette gewinnen werden. Damit das gelinge, müssten möglichst viele Festbesucher ihre Stühle mitbringen – ob Klappstuhl, Hocker oder Ohrensessel sei dabei völlig egal. „Wir werden dann in der Rathauspassage eine lange Stuhlreihe aufbauen und so zeigen, wie gut man sich hier niederhocken kann“, erläuterte Fügener.

Vielfältiges Festprogramm für alle Generationen

Entsprechend dem Motto „Da hockst di nieda“ sollen die mitgebrachten Stühle ein Symbol dafür sein, wie die Rathauspassage mit dem „wohnZimmer“-Projekt in einen Ort des Sich-Niederlassens verwandelt werden kann. Beim Pressetermin ließ sich Bürgermeister Korpan bereitwillig auf die Wette ein. Wann er die Krapfen im Falles seiner Niederlage verteilen will, ist derzeit aber noch unklar. Im Gegenzug wollen Bücherei und VHS dem Bürgermeister – sollten sie die Wette verlieren – Gutscheine schenken; etwa für einen VHS-Kurs. Die Besucher erwartet zwischen 15 und 19 Uhr ein vielseitiges Programm, bei dem unter anderem ein Zauberer auftreten und ganz praktisch in die Welt der Magie einführen wird. Auf einer offenen Bühne können sich Künstler aller Genres präsentieren (Anmeldung: buecherei@penzberg.de), und in einer Gaming- und Brettspiel-Arena sollen Jung und Alt virtuelle und analoge Spiel ausprobieren können. Wie Fügener aufzählte, werde es Workshops geben, in denen die Besucher lernen können, wie sie gesunde Schokolade herstellen oder alten Stoffresten mit der Nähmaschine neues Leben einhauchen können.

Geplant sind außerdem ein Bücherflohmarkt und eine Lesearena für die Kinder. Ab 17 Uhr findet ein „Abend der lebenden Bücher“ statt, bei dem unterschiedliche Menschen über verschiedene Themen sprechen werden. Karten dafür seien am Veranstaltungstag ab 15 Uhr vor Ort erhältlich, so Fügener. Alle Angebote seien kostenlos. Das Fest, sagt VHS-Leiterin Katja Wippermann, solle auch „ein Dankeschön sein an unsere Bürger“, von denen sich so viele am Projekt beteiligt hätten. Allein über 1000 Personen hätten an der Online-Umfrage teilgenommen.

Wir sind als lästig bekannt - wir bleiben dran

Dass das Projekt angesichts der Finanzlage der Stadt nun nicht gleich in die Tat umgesetzt werden wird, war dabei allen Anwesenden klar. Um die Rathauspassage entsprechend den Wünschen der Bürger in ein „Wohnzimmer“ umzugestalten, „da sind wir in einem Millionenbereich“, sagte Korpan. Wie berichtet, ist im Finanzplan der Stadt für das Vorhaben in den nächsten Jahren kein Geld vorgesehen. Korpan versicherte jedoch, das Projekt werde nicht in Vergessenheit geraten. „Derzeit stagniert es. Aber das heißt nicht abgesagt“, betonte auch Fügener und ergänzte: „Wir sind als lästig bekannt – wir bleiben dran. Wir wollen es für die Bürger.“