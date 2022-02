„Wohnzimmer“-Ideen für Rathauspassage: Projekt abgeschlossen, Zukunft ungewiss

Rathauspassage im Kleinen: Der im September eröffnete „Showroom“ zeigt die Ideen in komprimierter Form. Das Projekt wurde nun mit der Präsentation im Stadtrat abgeschlossen. Wie es weitergeht, ist offen. © wos

Zwei Jahre lang wurden Ideen gesammelt, wie die Rathauspassage in Penzberg zu einer Art „Wohnzimmer“ werden kann, zu einem Bürgertreff. Nun ist das von der Kulturstiftung des Bundes finanzierte Projekt abgeschlossen. Die Ideen liegen vor. Ob und wann sie realisiert werden, ist allerdings offen.

Penzberg – Im Januar 2020 war das Projekt „wohnZimmer Rathauspassage“ an den Start gegangen. Die Stadtbücherei rief damals gemeinsam mit der Volkshochschule die Bevölkerung dazu auf, Ideen einzubringen, wie die nüchterne Passage in einen Bürgertreff verwandelt werden kann. Finanziert wurde der Ideen-Prozess mit 80 000 Euro von der Kulturstiftung des Bundes aus dem Programm „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“.

Ideensammlung im Stadtrat vorgestellt

Nun ist die Ideensammlung beendet. Sichtbarer Ausdruck ist ein „Showroom“, der im vergangenen September in der Passage eröffnet wurde, eine Phantasiewelt, die auf 26 Quadratmetern zeigt, was auf rund 2000 Quadratmetern der Rathauspassage entstehen könnte.

Zum Abschluss des Projekts stellten die Ideensammler jetzt das Ergebnis dem Stadtrat vor. Mit einer kleinen Einschränkung: Das Projekt der Kulturstiftung sei zwar zu Ende, sagte Stadtbüchereileiterin Katrin Fügener. „Für uns ist das Projekt aber noch lange nicht abgeschlossen“, fügte sie an. Und: „Sie können sich vorstellen, wann dies der Fall ist.“ In einer Videobotschaft sagte zudem Hassan Soihilii Mzé von der Kulturstiftung des Bundes, er hoffe, dass Penzberg mit viel Freude dabei bleibe und man sich vielleicht bald in einer neu gestalteten Rathauspassage sehe.

Strategieberater Andreas Mittrowann, einer der Moderatoren des Projekts, nannte als Vorbild die nordeuropäischen Länder. Dort hätten sich die Bibliotheken darauf eingestellt, ein Begegnungsort („dritter Ort“) für die Gesellschaft zu sein. In Penzberg, sagte er, lebten in 47 Prozent der Haushalte nur eine Person. Es brauche Orte, an denen die Menschen zusammenkommen können, folgerte er. Innenarchitekt Frank Magener, ebenfalls ein Moderator des Projekts, sagte, dass das „Wohnzimmer“ zum Aufenthalt einladen solle, ob allein oder in der Gruppe, nach dem Motto „Hier passiert was“. VHS-Leiterin Katja Wippermann erklärte, dass sich nicht nur die Bibliotheken zu Lern- und Begegnungsorten weiterentwickeln, sondern auch die Volkshochschulen. Man brauche in Zukunft verstärkt Orte, an denen sich Menschen austauschen.

Bürger wünschen sich eine Atmosphäre zum Wohlfühlen

Moderator Johannes Krause berichtete, dass in den zwei Jahren trotz Pandemie mehrere Bürgerbeteiligungen stattfanden. Über 90 Prozent hätten gesagt, dass sich in der als kalt und abweisend empfunden Rathauspassage etwas ändern müsse. Die häufigsten Wünsche waren laut Büchereileiterin Fügener eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, Platz für Familien mit Kindern und konsumfreie Zonen. Genannt wurden ebenso die Möglichkeit, Freunde zu treffen, eine kleine Bühne für Veranstaltungen, Filme und Vorträge sowie spontan nutzbare Angebote. Zu der Liste der häufigsten Wünsche zählen ebenso eine digitale Infotheke, ein Gamingbereich, ruhige Arbeitsmöglichkeiten sowie spontan nutzbare Räume. Lob gab es für die bestehende Gastronomie.

Aus der Bevölkerung kam zudem die Idee, einen Verein zu gründen, der die Belebung des „Wohnzimmers“ organisiert. Genannt wurde auch, dem örtlichen Einzelhandel Raum für besondere Präsentationen zu geben. Ebenso gab es den Vorschlag für ein Lerncafé, in dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene regelmäßig treffen.

Finanzausschuss streicht Planungskosten

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, lobte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Man sehe, mit welcher Leidenschaft alle dabei gewesen seien. Weitere Wortmeldungen gab es in der Stadtratssitzung nicht. Offen blieb damit die Frage, ob und wann die Ideen realisiert werden. Der Finanzausschuss hatte im vergangenen November in einer Haushaltsberatung jedenfalls 300 000 Euro aus dem Etat gestrichen, die als Planungskosten für das Jahr 2022 reserviert waren. Auch im Finanzplan für die folgenden drei Jahre ist kein Geld vorgesehen. Im Finanzausschuss hieß es, dass das Projekt damit nicht tot sei, aber mindestens die nächsten zwei Jahre kein Geld dafür da sei. Als Größenordnung für eine Realisierung wurden in der Finanzsitzung „2,5 Millionen Euro plus x“ genannt.