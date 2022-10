Woolworth übernimmt das Kaufhaus Rid - Lampka-Modehäuser sollen an Jungunternehmer übergeben werden

Von: Franziska Seliger

„Es geht weiter“ sagen Barbara und Rainer Lampka. Eigenen Angaben zufolge haben Sie einen Nachfolger für ihre beiden Modehäuser in Penzberg gefunden. © Seliger

Die Firma Woolworth wird zum Jahresanfang in die Räume des Kaufhauses Rid an der Karlstraße in Penzberg einziehen. Auch für die beiden Lampka-Modehäuser an der Bahnhofstraße sowie in der Rathauspassage haben die Inhaber eigenen Angaben zufolge Nachfolger gefunden.

Penzberg – Zum Jahresende wird das Kaufhaus Rid – auch als Rid II bekannt – schließen. Wie Inhaber Florian Lipp nun auf Nachfrage mitteilte, wurde mittlerweile ein Nachfolger für die Immobilie gefunden: An der Karlstraße werde eine Filiale der Firma Woolworth eröffnen. Eine Konzern-Sprecherin bestätigte das gestern auf Nachfrage. Die Eröffnung werde voraussichtlich im Frühjahr 2023 sein.

Woolworth wird Anfang 2023 mit der Personalsuche beginnen

„Auf einer Verkaufsfläche von rund 920 Quadratmetern bieten wir in Penzberg künftig unsere große Artikelvielfalt mit Produkten des täglichen Bedarfs zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärte die Woolworth-Sprecherin. Das Sortiment werde Dekorationsartikel, Elektronik, Schreib-, Haushalts- und Spielwaren sowie Kosmetik und Drogerieartikel umfassen. Außerdem Accessoires, Geschenkartikel, Kurzwaren und Wolle, Koffer, Heimtextilien, Tierzubehör sowie Bekleidung. Ein Standort dieser Größe beschäftige in der Regel zwischen zwölf und 15 Mitarbeiter, so die Sprecherin weiter. Die Personalsuche werde vermutlich Anfang 2023 beginnen.

Kaufhaus Rid: Corona-Lockdowns sind der Grund für das Aus

„Es freut uns, dass auf diese Weise die Einkaufsstadt Penzberg lebendig und interessant bleibt“, schreibt Florian Lipp in einer Presseerklärung. Grund für die Schließung des Rid-Kaufhauses sei die Pandemie. „Seit den Corona-Lockdowns machen wir nicht mehr die gleichen Umsätze wie zuvor.“ Besonders hätten die Umsatzeinbußen das Rid II getroffen. „Damit wir unser Gesamt-Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich weiterführen können, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, diesen Laden zu schließen.“ Lipp betonte zugleich, die anderen Filialen in Penzberg – die „Rid Modewelt“ und das „Trendwerk by Rid“ an der Bahnhofstraße – blieben bestehen. „Hier planen wir weitere Verbesserungen mit neuen angesagten Marken.“ Auch die Standorte in Weilheim und Bad Tölz blieben bestehen.

Beim Kaufhaus Rid in Penzberg dagegen läuft bereits der Räumungsverkauf. „Wir mussten so früh beginnen, weil wir sehr viel Ware haben, die wir noch loswerden müssen“, berichtete Lipp und versicherte: „Wir werden den Laden offen halten, so lange wir noch Ware haben.“ Aktuell gehe er davon aus, dass das bis Weihnachten sein werde. Anschließend müsse der Laden noch leer geräumt werden. „Unser Mietvertrag endet dann Ende Januar 2023“, so Lipp.

Räumungsverkauf hat bereits begonnen

Zum Jahresende werden, wie berichtet, auch die beiden Lampka-Modehäuser in Penzberg schließen. Auch hier läuft der Räumungsverkauf bereits. Barbara und Rainer Lampka werden das „Trendhaus“ an der Bahnhofstraße sowie das „Herrenmodehaus“ in der Rathauspassage eigenen Angaben zufolge an „Jungunternehmer“ übergeben. „Unser Herzensanliegen ist es, dass Fachgeschäfte mit guten Angeboten und gutem Service in Penzberg erhalten bleiben“, betonen die beiden.

Alles muss raus: Im Rid II hat der Räumungsverkauf bereits begonnen. Voraussichtlich bis Weihnachten wird das Kaufhaus geöffnet bleiben. © Seliger

Das „Herrenmodehaus“ werde Dominik Apostolopoulos Anfang 2023 neu eröffnen. Der Münchner betreibe bereits seit rund drei Jahren erfolgreich das Geschäft „Herrenmode Hecht“ in Landsberg am Lech, so Rainer Lampka. „Er war mein Wunschkandidat.“ Das „Herrenmodehaus“ bleibe damit auch unter neuer Führung ein reines Fachgeschäft für Herrenmode. Einige der bestehenden Mitarbeiter habe Apostolopoulos bereits übernommen.

Beim „Trendhaus“ haben Jungunternehmerinnen noch Klärungsbedarf

Auch für das „Trendhaus“ an der Bahnhofstraße gebe es Nachfolger – laut dem Ehepaar Lampka wollen zwei Jungunternehmerinnen aus Penzberg das „Trendhaus“ ab Januar als Damenmode-Fachgeschäft weiter führen. Auf Nachfrage teilte eine von ihnen jedoch mit, es gebe noch Klärungsbedarf. Erst dann wolle sie sich dazu äußern.

Wie das Ehepaar Lampka weiter mitteilt, hätten die aktuellen Mitarbeiter, die sich bewerben wollen, gute Chancen, von den Nachfolgern übernommen zu werden.

In den vergangenen Wochen, seitdem bekannt wurde, dass das Ehepaar sich aus dem Geschäftsleben zurückziehen wird, weil Rainer Lampka nach 35 Jahren Berufstätigkeit das Rentenalter erreicht hat, hätten sie von ihren Kunden viele gute Wünsche für die Zukunft bekommen, so Barbara und Rainer Lampka. Ihre beiden Geschäfte schließen sie „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“. Aber das Wichtigste für sie sei in diesem Zusammenhang: „Es geht weiter.“