Zu viele Sendepausen: Stadtratsradio in Penzberg abgelehnt

Die öffentlichen Debatten des Penzberger Stadtrates werden nicht im Internet als Hör-Version übertragen. Eine klare Mehrheit lehnte dies in der jüngsten Sitzung ab.

Penzberg– Bei einer Umfrage im Vorfeld hatten sich sieben Stadtratsmitglieder dagegen ausgesprochen, dass ihre Stimme bei einem derartigen Audio-Stream zu hören sein soll. Was bedeutet hätte: Bei einer Übertragung wären jede Menge Sendepausen entstanden. „Entweder machen alle mit oder es wird eine lächerliche Art der Übertragung“, sagte Dr. Johannes Bauer (Grüne), der selbst für den Livestream gewesen wäre. „Oder wollen wir eine Pausenmelodie spielen, wenn jeder dritte Wortbeitrag ausgeblendet wird?“ Ähnlich äußerte sich Adrian Leinweber (SPD): „Wenn nur einer nicht teilnimmt, stimmen wir nicht zu“, sagte er.

Den Antrag, ein Stadtratsradio einzuführen, hatte die BfP-Fraktion gestellt. Den Versuch mit der Hör-Version hatte sie gestartet, nachdem ihr Antrag für eine Video-Übertragung gescheitert war. Sie begründet ihren Vorstoß damit, dass so auch Menschen die öffentlichen Debatten verfolgen können, die nicht selbst in die Stadtratssitzungen kommen können. Dies schaffe Transparenz und wirke der Politikverdrossenheit entgegen, so die BfP-Fraktion.

In der September-Sitzung hatte es seitens des Rathauses geheißen, dass weder datenschutzrechtliche noch technische Probleme entgegenstünden. Allerdings sollte erst abgeklärt werden, wie viele Stadtratsmitglieder zu hören sein wollen.

Das Ergebnis, das nun verkündet wurde: Von den 25 Stadtratsmitgliedern samt Bürgermeisterin lehnten sieben eine Teilnahme ab. Namen wurden zwar nicht genannt, aber Ludwig Schmuck (CSU) erklärte, dass seine vierköpfige Fraktion Nein gesagt habe.

Wolfgang Sacher (BfP) warb in der Sitzung noch für den Live-Stream. „Vielleicht ist es Angst vor der Technik, man muss sich aber vor Transparenz nicht fürchten“, sagte er. Sacher erklärte, dass man es trotzdem probieren sollte. „Vielleicht stimmen die anderen später doch zu.“ Am Ende votierten aber nur die vier BfP-Vertreter und André Anderl (FLP) für den Audio-Livestream.