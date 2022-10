Zwei Penzberger Familien retten einer Frau das Leben: Innenminister verleiht „Courage-Medaille“

Von: Wolfgang Schörner

Eine Frau und fünf Männer aus Penzberg erhielten die „Courage-Medaille“ von Innenminister Joachim Herrmann (l.) und Landespolizeipräsident Michael Schwald (r.). © Foto: Matthias Balk/Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Eine Frau und fünf Männer aus Penzberg sind vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann mit der „Courage-Medaille“ ausgezeichnet worden. Sie waren im Juni 2021 einer Frau zu Hilfe geeilt, die von ihrem Ehemann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden war.

Penzberg - Wie berichtet, war damals im Penzberger Ortsteil Reindl der seit Jahren schwelende Streit eines Ehepaars eskaliert. Der 39-Jährige Ehemann stach neun Mal auf seine 32-jährige Frau ein. Die Kinder konnten ihren Vater vor weiteren Angriffen zurückhalten, die Frau floh blutüberströmt aus dem Haus.

Retter schirmten die blutüberströmte Frau vom Täter ab

Wie Innenminister Herrmann in seiner Laudatio beim Festakt in München sagte, wurden die Nachbarn Annelies Pöschl, Siegfried Pöschl, Korbinian Pöschl, Sebastian Herele, Alexander Herele und Robert Herele durch den Lärm auf die Situation aufmerksam. Sie holten die Frau und die Kinder in ihren Garten und schirmten sie vor dem Ehemann ab, bis die Polizei eintraf.

Täter wurde zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Laut Rechtsmedizin hätte die Frau ohne das beherzte Einschreiten wohl nicht überlebt, so Herrmann. Der Täter wurde vergangenen März vom Landgericht München II wegen versuchten Totschlags zu siebenhalb Jahren Haft verurteilt.

Ausgezeichnet wurden die sechs Penzberger von Innenminister Herrmann und Landespolizeipräsident Michael Schwald. Insgesamt erhielten diese Woche 31 Personen aus Bayern die „Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit“, auch „Courage-Medaille“ genannt.