Gefährliche Strecke bei A95-Unterführung: Radler-Brücke als dritter Vorschlag - nach Ampel und Tunnel

Von: Wolfgang Schörner

Eine Radlerbrücke würde laut Vorschlag auf der Penzberger Seite parallel zur Autobahnbrücke (r.) entstehen, der Radweg dann in einem Bogen parallel zur A95-Auffahrt (l.) hinunter zum Brückendurchlass führen. © Wolfgang Schörner

Noch gibt es keine Lösung, wie Radfahrer zwischen Penzberg und Iffeldorf in Zukunft die gefährlichen Auf- und Abfahrten zur und von der Autobahn queren sollen. Allerdings liegt nach Ampel und Tunnel mittlerweile ein dritter Vorschlag auf dem Tisch: eine Brücke für Radler.

Penzberg/Iffeldorf – Für Radfahrer ist die Strecke zwischen Iffeldorf und Penzberg entlang der Staatsstraße ein gefährlicher Weg. Denn bei der Autobahnbrücke queren sie die Auf- und Abfahrten der A95. Bislang lagen zwei Vorschläge auf dem Tisch, um die Situation zu entschärfen: eine Radfahrer-Ampel und ein Radfahrer-Tunnel.

Nun gibt es einen dritten Vorschlag: eine Radler-Brücke. Radfahrer aus Richtung Penzberg würden demnach, wie bisher, auf der Ostseite der Staatsstraße in Richtung A95 radeln, dann aber nicht hinunter zum Brückendurchlass fahren, sondern hinauf zur Autobahn. Kurz davor würden sie scharf nach links abbiegen und auf einer Radweg-Brücke – parallel zur A95 – die Staatsstraße queren. Auf der anderen Seite im Wiesenstück zwischen Auf- und Abfahrt und Autobahn ginge es dann in einem Kreis hinunter zum Brückendurchlass. Von dort würde der Radweg auf der Westseite der Staatsstraße unter Autobahnbrücke hindurch und weiter nach Iffeldorf führen.

Tunnel-Variante und Brücken-Vorschlag in der Prüfung

Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt bestätigt auf Anfrage, dass es diesen Brücken-Vorschlag gibt. Er sei wie die Tunnel-Variante aktuell in der Prüfung. Bei der Tunnel-Variante würde der bestehende Radweg, wie berichtet, auf Iffeldorfer Seite unter den Auf- und Abfahrten der A95 hindurchgeführt.

Für beide Vorschläge sieht Lenker allerdings Hindernisse. Beim Tunnel gebe es die Probleme, dass das Grundwasser sehr hoch stehe, ein Biotop tangiert werde und der Radweg sehr weit vor der Anschlussstelle abgesenkt werden müsste und die Radler ein Stück zurück nach Iffeldorf fahren müssten, um in den Tunnel einzubiegen. Er habe Zweifel, ob viele Radfahrer den Umweg fahren, erklärt Lenker. Außerdem wäre die Tunnellösung teuer. Die Radler-Brücke wäre seines Wissens zumindest in Naturschutz-Hinsicht unbedenklich, aber ebenfalls teuer. „Eine halbe Million ist da locker weg“, sagt er. Wie beim Tunnel müssten die Radfahrer auch dort einen Umweg fahren. Lenker sieht die Gefahr, dass Radler deshalb den direkten Weg an den Auf- und Abfahrten vorbei nehmen.

Staatliches Bauamt favorisiert Ampellösung

Das Staatliche Bauamt favorisiert die Ampellösung. Sie sieht vor, dass Radler aus Richtung Penzberg wie bisher auf der Ostseite unter der A95-Brücke hindurchfahren, kurz vor der Anschlussstelle aber auf die andere Seite der Staatsstraße wechseln. Dafür sollen eine eigene Radler-Ampel und eventuell eine Mittelinsel errichtet werden. Zur Radweg-Frage soll es laut Lenker im Mai ein Gespräch geben, an dem Vertreter der Stadt Penzberg, der Gemeinde Iffeldorf, des Landratsamtes und auch des Unternehmens Roche teilnehmen.

Radler-Brücke „würde mir mit Abstand am besten gefallen“

In Iffeldorf würde man am liebsten die Radler-Brücke haben. „Das würde mir mit Abstand am besten gefallen“, sagt Bürgermeister Hans Lang (SPD). Er glaubt auch nicht, dass dies unbedingt viel kosten muss. Bei der Tunnel-Variante, die noch vor wenigen Monaten in Iffeldorf favorisiert wurde, sieht Lang ebenfalls das Grundwasser-Problem. Auch der Umweg wäre etwas länger als bei einer Brücke. Die Ampel, sagt er, wäre für Kinder sicher gut. Allerdings befürchtet er, dass sie nicht genutzt wird. „Ein kreuzungsfreier Weg für Radler wäre schon das Beste.“

Die Radweg-Frage steht im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau der Staatsstraße zwischen Penzberg und Iffeldorf. Wie berichtet, soll der Verkehr an den Auf- und Abfahrten der Autobahn von und zur Staatsstraße künftig per Ampel geregelt werden. Die früher angedachten Kreisverkehr-Pläne wurden schon vor Jahren wegen Problemen mit dem Grunderwerb zu den Akten gelegt.

Zeitplan für Umbau könnte durcheinandergeraten

Eigentlich sollten die Errichtung der Ampeln und die dazugehörige Fahrbahnerneuerung heuer erfolgen. Kann der Zeitplan eingehalten werden? „Kommt drauf an“, sagt Lenker. Die Ampeln für den Autoverkehr sollen jedenfalls im Sommer aufgestellt werden. Schnell würde es auch mit einer Radler-Ampel gehen. Ein Radler-Tunnel oder eine Radler-Brücke würden dagegen 2023 wohl nicht realisiert. Allein wegen des Genehmigungsverfahrens wäre es ihm zufolge heuer nicht zu schaffen. In dem Fall bräuchte es dann eine provisorische Radwegführung. Ziel ist laut Lenker, im Sommer zumindest zu wissen, „welche endgültige Lösung es für den Radweg geben wird: Brücke, Tunnel oder Ampel.“